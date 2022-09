Lindsay Lohan ha due nuovi film Netflix in arrivo

Tra i numerosi nuovi film in arrivo prossimamente su Netflix, ce ne sono due con una caratteristica comune: Lindsay Lohan sarà la protagonista. In entrambi i casi si tratta di commedie romantiche, un genere che l’attrice ha frequentato spesso all’inizio della sua carriera. Come ha dichiarato lei stessa in un’intervista lo scorso maggio, Lohan ha siglato l’accordo cinematografico con il colosso dello streaming anche per il desiderio di tornare a quelle atmosfere leggere, spensierate e divertenti.

Irish Wish: di cosa si tratta

Uno dei film Netflix in cui l’attrice di Mean Girls e Genitori in trappola sarà protagonista si intitola Irish Wish. Nel cast della commedia romantica figurano anche Ed Speleers (già visto in Outlander e Downton Abbey), Alexander Vlahos (Outlander, Sanditon e Versailles), Ayesha Curry (About Last Night e A Black Lady Sketch Show), Elizabeth Tan (Emily in Paris, The Singapore Grip) e Jane Seymour (Il metodo Kominsky, 2 single a nozze – Wedding Crashers).

La regia è di Janeen Damian, mentre la produzione è di Brad Krevoy di MPCA e Michael Damian di Riviera Films. Amanda Phillips, Kirsten Hansen (che è anche la sceneggiatrice), Jimmy Townsend e Vince Balzano sono i produttori esecutivi. L’uscita del film in streaming è prevista per il 2023, ma non c’è ancora una data precisa.

La trama: di cosa parla Irish Wish

In Irish Wish la protagonista, che si chiama Maddie, vive una delusione amorosa: l’uomo della sua vita si fidanza infatti con la sua migliore amica, ma Maddie decide di rinunciare ai suoi sentimenti per lui e accetta di fare da damigella d’onore al matrimonio in Irlanda.

Pochi giorni prima del grande giorno, Maddie esprime il desiderio di trovare il vero amore. Ed ecco che accade la magia: la protagonista si risveglia nel ruolo della futura sposa. Proprio quando il sogno sembra realizzarsi, però, la ragazza capisce che la sua anima gemella non è l’uomo che sta per sposare…

Cosa sappiamo di Falling for Christmas

L’altro film con Lohan in arrivo su Netflix si chiama Falling for Christmas. Questa volta l’uscita è già nota: il film sarà disponibile dal 10 novembre 2022. Come è facile intuire dal titolo, si tratta di una commedia romantica natalizia.

La regia è ancora una volta di Janeen Damian, mentre la sceneggiatura è firmata da Michael Damian, Jeff Bonnett e Ron Oliver. Nel cast ci sono anche Chord Overstreet, George Young, Jack Wagner e Olivia Perez.

La protagonista della storia è una viziata e spocchiosa ereditiera, fresca di fidanzamento, che perde la memoria in seguito a una caduta sugli sci. Senza ricordare nulla del suo passato, la donna trascorre i giorni che precedono il Natale affidata alle cure del proprietario di una baita di montagna e di sua figlia.