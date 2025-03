Quel Pazzo Venerdì, quando esce il sequel al cinema?

Annunciati trailer italiano e data di uscita in Italia di “Quel pazzo venerdì, sempre più pazzo”, il sequel del film con Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan

Fonte foto: Andrew Eccles/2024 Disney Enterprises

Ha una data di uscita italiana il film Quel pazzo venerdì, sempre più pazzo, ovvero il sequel della commedia di successo del 2003 Quel pazzo venerdì (Freaky Friday è il titolo originale). Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan riprendono i loro ruoli iconici anche in questo secondo film, che arriva al cinema fra pochi mesi. La produzione del sequel è iniziata nell’estate 2024: la novità è diretta da Nisha Ganatra ed è basata sul libro “A ciascuno il suo corpo” di Mary Rodgers.

Il cast del sequel Quel pazzo venerdì, sempre più pazzo

Oltre alle già citate Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan nei ruoli di Tess e Anna Coleman, nel cast del sequel ci sono anche altri “grandi ritorni” dal film originale: nello specifico, i volti già noti al pubblico che ha amato il primo film sono quelli di Mark Harmon, Chad Michael Murray, Christina Vidal Mitchell, Haley Hudson, Lucille Soong, Stephen Tobolowsky e Rosalind Chao

Fanno parte del cast anche Julia Butters, Sophia Hammons, Manny Jacinto, Maitreyi Ramakrishnan e Vanessa Bayer. Il film è prodotto da Kristin Burr, Andrew Gunn e Jamie Lee Curtis, mentre Nathan Kelly, Ann Marie Sanderlin e Lindsay Lohan sono executive producer.

Quel pazzo venerdì, sempre più pazzo: la trama e il trailer del sequel

La trama di Quel pazzo venerdì, sempre più pazzo riprende anni dopo che Tess (interpretata da Curtis) e sua figlia Anna (interpretata Lohan) hanno attraversato la “crisi di identità” raccontata nel primo film.

Nel primo film, infatti, madre e figlia hanno un rapporto molto conflittuale. Anna è alle prese con i problemi dell’adolescenza, tra incomprensioni con un professore poco corretto e primi innamoramenti. Sua madre Tess invece, che è vedova, sta per sposarsi con il fidanzato. Anna non accetta questo nuovo matrimonio, mentre Tess non prende molto sul serio i problemi della figlia.

Quando le due protagoniste per magia finiscono una nel corpo dell’altra, impareranno loro malgrado a conoscersi e a capirsi meglio, oltre che a venirsi incontro rispettando le reciproche esigenze. Raggiungendo questa nuova consapevolezza dettata dall’amore reciproco, l’incantesimo si rompe e le due tornano finalmente nel proprio corpo.

La trama del sequel inizia anni dopo questo lieto fine e ha un tocco decisamente multigenerazionale, dato che Anna ora ha una figlia e anche una futura figliastra. L’unione imminente tra le due famiglie genera una moltitudine di sfide. Le due protagoniste però scopriranno presto che a volte la fortuna colpisce davvero due volte.

Quando esce il sequel Quel pazzo venerdì, sempre più pazzo

Quel pazzo venerdì, sempre più pazzo uscirà al cinema nelle sale italiane il 6 agosto 2025.

Al momento non ci sono ancora notizie sulla successiva uscita in streaming, ma è probabile che il sequel diventerà in seguito disponibile su Disney+.