L'iPhone è ancora lo smartphone più venduto al mondo

Apple è ancora la più amata del mondo tech, come dimostrano le vendite di ben cinque modelli di iPhone nel mondo. A pubblicare i dati relativi alla classifica degli smartphone più venduti in aprile è la società Counterpoint all’interno dell’analisi "Global Monthly Handset Sales Tracker". Anche Samsung conquista il podio e si classifica seconda con quattro smartphone, mentre Xiaomi con un solo modello è subito dopo terza. A trainare i mercati, sono le vendite in Giappone, Stati Uniti, India e America Latina.

La pervasività di Apple sul mercato globale è stata notevole, pari all’89% e pari a ben 5 modelli presenti in classifica che dominano le 10 posizioni. Merito probabilmente dell’offerta snella rappresentata da pochi modelli e tutti riconoscibili. Samsung, al contrario, ha invece un portafoglio di modelli molto ampio, con il quale ha coperto il 22% delle vendite sul mercato globale con i soli telefoni top di gamma. Notiamo, inoltre, che tra i best seller del mese di aprile 2022 sono entrati per sette posizioni su 10 telefoni con SoC con modem 5G e che rappresentano un terzo delle vendite totali. Da notare anche, infine, che la connettività 5G inizia a essere offerta anche su smartphone di fascia bassa e non più come privilegio per i telefoni top di gamma.

Apple regina delle vendite a aprile 2022

La classifica dei 10 smartphone più venduti al mondo nel mese di aprile, vede Apple presente con ben 5 telefoni:

Apple iPhone 13 Apple iPhone 13 Pro max Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 12 Samsung Galaxy S22 Ultra 5G Samsung Galaxy A13 Apple iPhone SE 2022 Samsung Galaxy A03 Core Samsung Galaxy A53 5G Redmi Note 11 LTE

Conquistano le prime tre posizioni della classifica gli iPhone della serie 13; in quarta posizione resiste l’iPhone 12 mentre in settima posizione troviamo anche il piccolo di casa Apple, l’iPhone SE 2022 lanciato di recente e che ha registrato una crescita mese su mese a tre cifre. Il modello è andato particolarmente bene in Giappone conquistando il 18% della quota di mercato nazionale degli smartphone mentre negli Stati Uniti ha avuto performance di vendita inferiori.

Samsung si difende con un top di gamma

Samsung ha ottenuto quattro posizioni all’interno della classifica dei 10 telefoni più venduti al mondo in aprile. Il telefono più venduto dell’azienda coreana entra dritto in quinta posizione e riguarda l’ultimo arrivato e top di gamma: il Galaxy S22 Ultra, paradossalmente il più caro di tutti.

Le altre posizioni occupate da Samsung sono a carico dei telefoni della linea Galaxy serie A: il Galaxy A13 è stato venduto per oltre il 50% in India e America Latina e facendo registrare l’incremento di crescita più elevato.

Infine, il telefono entry-level Samsung Galaxy A03 Core ha conquistato l’ottava posizione registrando un incremento di vendite, pari a due terzi nel solo mese di aprile.

Xiaomi conquista la classifica con un solo telefono

Il principale motore di crescita delle vendite di Xiaomi nel mondo è rappresentato dall’America Latina e Caraibi dove ha letteralmente spopolato il Redmi Note 11 4G, accumulando il 25% di tutte le vendite globali.

Ricordiamo che Xiaomi/Redmi sta scontando i problemi relativi alla catena di approvvigionamento dei materiali e che le sue vendite complessive sono diminuite di circa il 25% rispetto ad aprile 2021.