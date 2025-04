Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: Samsung

Sul web sono spuntate nuove indiscrezioni sul prossimo Samsung Galaxy S26 e, secondo voci sempre più insistenti, il colosso sudcoreano della tecnologia starebbe valutando di anticipare il lancio del dispositivo a dicembre 2025.

Una mossa tanto interessante quanto inaspettata che, tuttavia, potrebbe avere una doppia valenza strategica: da un lato Samsung riuscirebbe ad accorciare le distanze da Apple e dal suo iPhone 17 (in uscita probabilmente a settembre) e dall’altro, l’azienda sudcoreana potrebbe anche sfruttare il periodo natalizio per vendere più dispositivi.

Quando arriva il Samsung Galaxy S26

Al momento, il Samsung Galaxy S26 è atteso per gennaio 2026 e sarà il primo smartphone sul mercato ad avere a bordo il nuovo processore di Qualcomm, lo Snapdragon 8 Elite 2 (in una versione ottimizzata “for Galaxy”).

Le cose però potrebbero cambiare e, stando a quanto rivelato dal leaker Digital Chat Station, Qualcomm potrebbe annunciare il suo nuovo chip già a settembre 2025, anticipando di un mese l’uscita dando anche a Samsung la possibilità rivedere la propria tabella di marcia.

Questo cambio di programma potrebbe essere interessante per entrambe le aziende: Qualcomm andrebbe a guadagnare terreno su Mediatek e sul suo prossimo chip destinato ai top di gamma, il Dimensity 9500. Samsung, come già detto, potrebbe portare il suo Galaxy S26 un po’ più vicino all’uscita dell’iPhone 17 per cercare di “scombussolare i piani di Apple”, con un altro smartphone premium pronto a conquistare il mercato.

Un ulteriore passo in avanti nella “guerra” di lungo corso tra i due colossi della tecnologia che da diversi anni si contendono il segmento premium, in una sfida senza esclusione di colpi.

Così facendo, il colosso sudcoreano avrebbe ben due smartphone di fascia alta sul mercato usciti nello stesso anno, con il Samsung Galaxy S25 (in foto), l’attuale flagship dell’azienda, uscito sempre nel 2025.

Le prime indiscrezioni sul Samsung Galaxy S26

Al momento le principali indiscrezioni sul futuro Samsung Galaxy S26 si concentrano sul processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2 “for Galaxy”.

Da quel che sappiamo, il chip sarà prodotto da TSMC utilizzando un processo produttivo a 3 nm di terza generazione (N3P), promettendo significativi miglioramenti in termini di efficienza energetica e prestazioni.

Secondo i rumor, la CPU manterrà la stessa configurazione del modello precedente (due core Prime e sei core Performance), ma con frequenze di clock più elevate, per un incremento delle prestazioni stimato intorno al 25%. La GPU, invece, sarà la nuova Adreno 840, che dovrebbe garantire un aumento delle prestazioni grafiche del 30% rispetto alla generazione attuale.

Per quanto riguarda la NPU, non ci sono ancora dati certi ma dalle prime informazioni a disposizione dovrebbe anch’essa garantire maggiore potenza rispetto al passato, per gestire al meglio le funzioni di Galaxy AI.

Infine è possibile che il Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2 sia riservato esclusivamente al Galaxy S26 Ultra e solo su alcuni mercati (USA, Canada, Cina). Nei mercati restanti, inclusa l’Italia, il dispositivo potrebbe avere in dotazione il nuovo Samsung Exynos 2600, ma anche qui niente di confermato.