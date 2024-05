Tastiera e tavoletta grafica portatili, su Amazon l'offerta è servita

Su Amazon l’esclusivo bundle che include la tastiera wireless Logitech Pebble K380s e la tavoletta grafica One by Wacom costa davvero poco ed è adatto a tutti

Logitech e Wacom di nuovo insieme per un bundle esclusivo dedicato alla produttività, alla creatività e all’apprendimento, con un bundle che include la tastiera wireless Logitech Pebble K380s e la tavoletta grafica One by Wacom.

Due prodotti che puntano tutto su un design compatto e tante funzionalità, la soluzione perfetta per portare sempre con sé i propri strumenti di lavoro senza ingombro e con la possibilità di accedere facilmente alle suite di strumenti messe a disposizione dalle due aziende.

Grazie alle offerte su Amazon, il prezzo di questi due device è davvero interessante e per portarseli a casa bisogna spendere meno di 50 euro, un’offerta irripetibile che potrebbe fare gola a molti appassionati del genere.

Logitech Pebble K380s e One by Wacom: schede tecniche

La Logitech Pebble K380s è una tastiera wireless a membrana compatta e dal design sottile, ottima per essere spostata facilmente e averla sempre a portata di mano.

È compatibile con la digitazione silenziosa, con Logitech che è riuscita a ridurre nettamente quel fastidioso rumore durante la digitazione.

Il dispositivo è, inoltre, compatibile con diversi sistemi operativi (Windows/MacOS/Chrome OS) e con la funzione Easy-Switch l’utente può connetterla a un massimo di 3 device, switchando velocemente tra uno e l’altro premendo solo un tasto.

L’alimentazione della tastiera richiede due batterie AAA (incluse nella confezione), con un’autonomia stimata di circa 36 mesi ma che può variare in base al tipo di utilizzo.

Per connettere la tastiera al proprio PC si utilizza il Bluetooth 5.1 Low Energy ma il dispositivo è compatibile anche con la tecnologia wireless sicura Logi Bolt (adattatore non incluso nella confezione), sviluppata da Logitech con la promessa di connessioni stabili anche in ambienti congestionati da molti device wireless.

La Logitech Pebble K380s è compatibile anche con l’app Logi Options+, che permette all’utente di personalizzare i 10 tasti funzione e velocizzare le operazioni ripetitive.

Wacom One è una tavoletta grafica con penna smart, utile per disegnare o per scrivere e prendere appunti in modo facile e veloce.

Il dispositivo è in versione Small, ed è quindi estremamente portatile e in grado di seguire l’utente ovunque con il minimo ingombro. Inclusa nella confezione anche la penna sensibile alla pressione che ha una risoluzione di 2540 lpi e, cosa fondamentale, non ha bisogno di cavi o batterie per funzionare.

Anche questo prodotto permette di accedere a diversi software da scaricare gratuitamente (basta creare un account Wacom ID).

Tra i tool disponibili ci sono Clip Studio Paint Pro e Magma (due programmi da utilizzare per il disegno), Concepts (una sorta di foglio di lavoro virtuale dove esprimersi al meglio disegnando o lavorando sull’editing vettoriale), Collaboard e Limnu (due lavagne dove prendere appunti e collaborare facilmente con altri utenti utilizzando anche funzionalità avanzate), Kami (per stimolare la propria creatività nel disegno artistico o nell’apprendimento), Pear Deck (per creare presentazioni interattive per la scuola).

Oltre a questo, il dispositivo permette di accedere anche alle varie suite di strumenti per l’apprendimento messe a disposizione da Google e Microsoft.

Logitech Pebble K380s e One by Wacom: prezzo e disponibilità

La tastiera Logitech Pebble K380s e la tavoletta grafica One By Wacom sono due dispositivi leggeri e compatti, la soluzione ideale per dare sfogo alla propria creatività in ogni momento avendo sempre a disposizione due prodotti completi e di facile utilizzo.

Su Amazon, grazie al bundle proposto da Logitech e Wacom, entrambi i dispositivi hanno un prezzo di listino di 63,89 euro, ma grazie alle offerte in corso si scende a 46,99 euro (-26%, -16,9 euro).

