Lottomatica, sito non raggiungibile, cosa sta succedendo

In queste ore ci sono arrivate molte segnalazioni sul fatto che il sito di Lottomatica non è raggiungibile: gli utenti non riescono a fare l’accesso al portale e nemmeno al loro account personale. Non si può effettuare scommesse, giocare online, al casinò e nemmeno ai tavoli da poker. Le prime segnalazioni sono arrivate verso le ore 13:00 del 19 ottobre e il problema non sembra ancora essere risolto.

Anche sul sito downdetctor.it, portale che raccoglie le lamentele degli utenti quando un sito, un’app o un servizio sono down, sono centinaia le segnalazioni sul fatto che il sito di Lottomatica non funziona. Per il momento non si conoscono i motivi di questi problemi, ma sembra che sia piuttosto grave. Il sito non è raggiungibile in nessun modo: le cause potrebbero essere diverse, come ad esempio dei disservizi nei server che gestiscono il sito. Continueremo a seguire la vicenda e vi aggiorneremo nelle prossime ore.

Perché il sito di Lottomatica non è raggiungibile

Non si conoscono le cause che hanno reso inaccessibile il sito di Lottomatica. Ma il portale dedicato alle scommesse e ai giochi online non è l’unico che al momento non è raggiungibile: tutti i siti dell’azienda italiana sono down. Anche quelli dedicati al mondo del lotto e quello corporate dedicato all’azienda. La causa del disservizio potrebbero essere i server, oppure problemi infrastrutturali. Per il momento non ci sono comunicazioni ufficiali da parte dell’azienda. Nelle prossime ore ne sapremo sicuramente di più.