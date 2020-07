Lucifer 5: quando inizia la nuova stagione su Netflix

Lucifero è pronto a tornare e lo farà in grande stile. La serie TV arrivata oramai alla quarta stagione, è pronta a tornare con la prima parte della quinta stagione, prevista per il 21 agosto 2020. Ma le novità non finiscono qui, perché da oramai alcune settimane è stato annunciato anche il rinnovo per la sesta e ultima stagione di Lucifer. Gli appassionati, quindi, potranno gustarsi almeno un’altra ventina di episodi con protagonista Tom Ellis e il suo Lucifero.

Lo scoppio della pandemia non ha influito molto sulla data di uscita della prima parte di Lucifer 5: le riprese erano sostanzialmente terminate e mancavano solamente i lavori di post produzione che possono essere fatti anche in smart working. Per questo motivo l’uscita della serie TV non ha subito ritardi, cosa capitata invece ad altri contenuti originali di Netflix, come ad esempio Suburra 3. Per la quinta stagione di Lucifer gli appassionati della serie TV devono aspettarsi grandi colpi di scena che li faranno felici.

Lucifer 5: le anticipazioni

Non ci sono grandi anticipazioni sulla quinta stagione di Lucifer 5. La serie TV dovrebbe essere ambientata sempre nella città di Los Angeles e il protagonista sarà sempre Lucifer. Qualche piccola anticipazione arriva dai protagonisti della serie TV, che in un’intervista ad AssignementX hanno fatto trapelare qualcosa sulla quinta stagione e sul finale di Lucifer.

Gli sceneggiatori hanno pensato a una serie di eventi che renderà molto felici gli appassionati della serie TV: “Quello che vedrete sarà una lettera d’amore alla serie TV“. Queste le parole utilizzate per commentare la trama di Lucifer 5.

Quando esce Lucifer 5 su Netflix

Per una serie TV che si doveva concludere alla terza stagione essere arrivati alla quinta e a una futura sesta è un grande obiettivo. La quinta stagione di Lucifer sarà divisa in una prima e in una seconda parte, entrambe da otto episodi. La prima parte di Lucifer 5 è prevista per il 21 agosto 2020, mentre per la seconda ci vorrà il 2021.

Come rivedere Lucifer in streaming

In attesa della quinta stagione, potete utilizzare questo periodo di tempo per rivedere tutte le puntate di Lucifer. Per farlo basta accedere a Netflix (bisogna essere abbonati), utilizzare uno dei dispositivi supportati e cercare Lucifer. Apparirà il banner della serie TV e cliccandoci sopra verranno mostrate tutte le puntate. Basterà sceglierne una per vedere Lucifer in streaming.