Il club dei delitti del giovedì: il libro di Richard Osman diventa un film

Il film (The Thursday Murder Club è il titolo originale) è attualmente in produzione: ecco chi sono i quattro protagonisti

Fonte foto: Netflix/X

Alcuni arzilli ospiti di una casa di riposo si improvvisano investigatori per risolvere un caso di omicidio. È quello che succede in The Thursday Murder Club, nuovo film Netflix attualmente in produzione del Regno Unito. La storia è basata dal romanzo Il club dei delitti del giovedì, esordio letterario di Richard Osman pubblicato nel 2020: è il primo volume di una saga che conta attualmente quattro titoli (un quinto volume dovrebbe uscire nel 2025).

Di cosa parla Il club dei delitti del giovedì

Il film Il club dei delitti del giovedì (The Thursday Murder Club), che è una co-produzione Netflix e Amblin, è scritto e diretto da Chris Columbus, già regista di Harry Potter e la Pietra filosofale.

I protagonisti sono alcuni pensionati di una lussuosa casa di riposo nel Kent: Elizabeth Best, ex spia; Ron Ritchie, ex attivista sindacale; Joyce Meadowcroft, che ha lavorato come infermiera; e Ibrahim Arif, psichiatra in pensione.

I quattro si riuniscono settimanalmente per risolvere omicidi per divertimento, ma a un certo punto restano coinvolti in un caso vero. A quel punto i protagonisti proveranno davvero a vestire i panni dei detective per scoprire la verità.

Il libro da cui è tratto il film

Il libro Il club dei delitti del giovedì è uscito in Italia nel 2020, edito da SEM. L’autore ha raccontato di avere avuto l’idea del romanzo visitando la casa di riposo in cui si trova sua madre e di avere scritto il testo in segreto nell’arco di 18 mesi.

“We have a Thursday Knit and Natter club, but we don’t have a Thursday murder club” Welcome to Richard Osman’s mum’s retirement village – the inspiration for his new book https://t.co/J0thDcFIlW pic.twitter.com/lZey5wP9ub — BBC News (UK) (@BBCNews) September 28, 2022

Il club dei delitti del giovedì ha avuto un grande successo, vendendo 45mila copie solo nei primi tre giorni di uscita in libreria in UK e venendo presto tradotto in vari altri Paesi del mondo.

Il cast di Il club dei delitti del giovedì

I protagonisti della storia sono interpretati da Pierce Brosnan (nei panni di Ron), Helen Mirren (alias Elizabeth), Celia Imrie (Joyce) e Ben Kingsley (che interpreta Ibrahim).

Nel cast del film ci sono inoltre David Tennant (noto per Doctor Who), Daniel Mays (Atonement, Chicken Run: Dawn of the Nugget), Naomi Ackie (Lady Macbeth, Star Wars: The Rise of Skywalker), Jonathan Pryce (The Two Popes, The Crown) e Henry Lloyd-Hughes (Anna Karenina, Chevalier).

Tra gli interpreti figurano anche Richard E. Grant (Can You Ever Forgive Me?, Withnail and I), Tom Ellis (Lucifer, Players), Geoff Bell (RocknRolla, Kingsman: The Secret Service), Paul Freeman (Raiders of the Lost Ark, Hot Fuzz), Sarah Niles (Ted Lasso, The Sandman) e Ingrid Oliver (Doctor Who; Angus, Thongs and Perfect Snogging).

NEWS: Richard E. Grant, Tom Ellis, Geoff Bell, Paul Freeman, Sarah Niles and Ingrid Oliver will star in the film adaptation of @richardosman's bestselling novel, The Thursday Murder Club! pic.twitter.com/FNE8TDeEfW — Netflix UK & Ireland (@NetflixUK) July 9, 2024

Quando esce Il club dei delitti del giovedì

Come accennatio, il film Il club dei delitti del giovedì (The Thursday Murder Club) è attualmente in produzione: uscirà prossimamente su Netflix, ma la data esatta non è ancora nota.