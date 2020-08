Lucifer 5, novità e info sulla trama e sui nuovi episodi

Netflix sta utilizzando una strategia molto particolare per promuovere l’uscita di Lucifer 5, la nuova stagione di una delle serie TV più amate dagli utenti: pubblicare immagini dei nuovi episodi. Come oramai ben sappiamo l’arrivo della quinta stagione è fissato per il 21 agosto alle ore 9:00, giorno in cui verranno rilasciate le prime otto puntate della Parte 1 della Stagione 5 di Lucifer. Per vedere il resto bisognerà aspettare il prossimo anno, con gli ultimi otto episodi che concluderanno la storia della serie TV (il rinnovo per l’ultima parte è già stato ufficializzato).

La piattaforma di video streaming ha pubblicato altre quattro nuovi immagini prese direttamente dai nuovi episodi e mostrano alcune scene molto interessanti, con indizi su come evolverà la storia. Come gli appassionati sapranno molto bene, alla fine della quarta stagione Lucifer Morningstar è tornato all’inferno per chiudere alcune questioni. E uno dei dubbi principali è proprio quando deciderà di tornare a Los Angeles. Dove nel frattempo è stato sostituito da suo fratello gemello, l’arcangelo Michael pronto a rubare la sua vita e il suo ruolo sulla Terra.

Lucifer 5, anticipazioni sulla trama

Il trailer di Lucifer 5 pubblicato da Netflix ha aperto molti punti di domanda che dovranno essere risolti. In primis: cosa vuole Michael da suo fratello? Per chi non lo sapesse, Michael è un nuovo personaggio che debutterà nella nuova stagione di Lucifer e interpreta il fratello gemello. Con l’unica differenza che non arriva dall’Inferno, ma dal Paradiso. Il personaggio verrà interpretato sempre da Tom Ellis che farà il doppio ruolo di Lucifer e di Michael.

L’obiettivo di Michael sembra proprio essere quello di rubare l’identità del fratello e di rovinargli la vita in sua assenza. E proprio il ritorno di Lucifer dall’Inferno sarà il punto nevralgico della quinta stagione della serie TV. Quando ci sarà il suo ritorno? Alcune voci parlano del secondo episodio, in modo da sviluppare al meglio tutta la storia. Altre, invece, ne prospettano l’arrivo solo per l’ultima puntata della prima parte della quinta stagione.

Quando esce e come vedere Lucifer 5

La data di uscita di Lucifer 5 è fissata per il 21 agosto 2020 alle ore 9:00. Gli appassionati potranno vedere Lucifer 5 in streaming su Netflix accedendo con il proprio profilo personale e utilizzando uno dei dispositivi supportati: smartphone, tablet, computer, smart TV, console, dongle USB.