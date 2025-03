M - Il figlio del secolo: ci sarà una seconda stagione?

Se lo sono chiesti in tanti dopo il successo della serie tv sull’ascesa di Benito Mussolini. Anche se manca l’ufficialità, a quanto pare il rinnovo non è troppo lontano

Fonte foto: Sky

È stato un debutto felice quello di M – Il Figlio Del Secolo, la serie Sky Original diretta da Joe Wright e con Luca Marinelli nei panni di Benito Mussolini. Il finale della serie tv, composta da otto puntate, è arrivato su Sky e in streaming su NOW il 31 gennaio 2025. Nei capitoli conclusivi la trama si è concentrata in particolare sul caso Matteotti e sul famoso discorso in Parlamento con cui Mussolini si assunse la responsabilità morale del delitto, dando di fatto inizio a due decenni di dittatura. Prodotta da Sky Studios e da Lorenzo Mieli per The Apartment, società del gruppo Fremantle, la serie tv è stata apprezzata dal pubblico e dalla critica, lasciando da subito spazio a una domanda: ci sarà anche una seconda stagione?

Tutti i romanzi dopo M – Il figlio del secolo

La serie tv M – Il Figlio Del Secolo è l’adattamento televisivo dell’omonimo romanzo di Antonio Scurati, che è in realtà il primo volume di una pentalogia.

M. Il figlio del secolo, che ha vinto il Premio Strega 2019, è uscito nel 2018. Sono seguiti M. L’uomo della provvidenza, nel 2020; M. Gli ultimi giorni dell’Europa, nel 2022; e M. L’ora del destino, nel 2024. Ad aprile 2025 è in programma l’uscita in libreria del quinto e ultimo volume, M. La fine e il principio.

Insomma, il materiale letterario originale per mandare avanti l’adattamento televisivo di Joe Wright non manca. Ma non è solo questo aspetto a far parlare con sempre maggiore concretezza di una eventuale seconda stagione.

M – Il Figlio Del Secolo, si pensa alla seconda stagione

«Lato Sky c’è tutta la volontà di dare seguito a questa meravigliosa avventura», ha detto Nils Hartmann, Executive Vice President Sky Studios per l’Italia, durante la presentazione della serie tv alla stampa.

Più di recente, in un’intervista a Fortune Entertainment, è stato sempre Hartmann a rendere i contorni di questo ritorno ancora più solidi: «[La serie] è andata oltre qualsiasi aspettativa perché l’impressione è che sia uscita dalla scatola televisiva, è diventata un evento mediatico, di costume e culturale (…). Si sentiva parlare ovunque di "M", anche da chi non lo aveva visto. La seconda stagione? Ci stiamo lavorando, io sono ottimista di natura, non è possibile che non facciamo una seconda stagione di M», ha concluso.

Luca Marinelli durante la standing ovation alla prima di M – Il Figlio del Secolo, si è inginocchiato di fronte a Joe Wright. #Venezia81 pic.twitter.com/zJG6LarGiI — Rebelle Vague (@rebellevague) September 5, 2024

Intervistati da Rolling Stones, anche gli sceneggiatori hanno sottolineato che M – Il figlio del secolo è «solo l’inizio» e che «ci sono ancora storie strepitose da raccontare. Stiamo discutendo sul formato migliore per proseguire». Infine, Luca Marinelli ha già dato la sua disponibilità per un eventuale ritorno sul set: «Se ci sarà la possibilità di continuare, io ci sarò».

Al momento, comunque, Sky non ha ancora ufficializzato il rinnovo di M – Il Figlio Del Secolo per una seconda stagione.

Dove vedere M – Il Figlio del Secolo in streaming

M – Il Figlio del Secolo è interamente disponibile su Sky e in streaming su NOW.

La serie è scritta da Stefano Bises (Gomorra – La Serie, The New Pope, ZeroZeroZero, Speravo de morì prima) e Davide Serino (1992, 1993, Il Re, Esterno Notte), con soggetto di serie e soggetti di puntata firmati da Bises e Serino insieme a Antonio Scurati.

Accanto a Marinelli, nel cast nei ruoli principali ci sono Francesco Russo, Barbara Chichiarelli, Benedetta Cimatti, Federico Majorana e Lorenzo Zurzolo.