M Il figlio del secolo, trailer e data di uscita della serie su Mussolini

Fonte foto: Sky

«Quella di oggi è una data storica. Oggi nasce il fascismo». Si apre con queste parole il trailer di M – Il Figlio del Secolo, che è stato reso disponibile da pochi giorni insieme all’annuncio ufficiale della data di uscita di questa attesa novità. La serie tv con Luca Marinelli nei panni di Benito Mussolini è tratta dal romanzo bestseller di Antonio Scurati, vincitore del Premio Strega ed edito da Bompiani. Diretta da Joe Wright, la serie tv uscirà fra poche settimane su Sky e in streaming su NOW.

Trama e trailer di M – Il Figlio del Secolo

M – Il Figlio del Secolo racconta l’ascesa politica di Benito Mussolini e la fondazione del fascismo, che nasce prima come un movimento e poi diventa un partito che arriva ai vertici del Governo sovvertendo la democrazia e instaurando la dittatura.

Mussolini nella serie tv rompe la quarta parete e si rivolge direttamente al pubblico, con il quale condivide riflessioni inconfessabili e commenti sui fatti storici. Ne risulta un ritratto moderno e pop, che non disdegna un certo black humor.

Un mix originale che sembra rivelarsi particolarmente adatto a descrivere un uomo che da una parte ha tradito Patria e ideali, macchiandosi di atti di violenza inaudita, e dall’altra ha fatto innamorare di sé gran parte d’Italia.

Il cast completo di M – Il Figlio del Secolo

Oltre al già citato Luca Marinelli, vincitore del David di Donatello, del Nastro d’Argento, della Coppa Volpi a Venezia e del prestigioso Shooting Stars Award al Festival di Berlino, il cast di M – Il Figlio del Secolo include Francesco Russo (già in Call My Agent – Italia), che interpreta Cesare Rossi; Barbara Chichiarelli (Suburra – La serie Favolacce) nei panni di Margherita Sarfatti; e Benedetta Cimatti (Ricordi?, Tina Anselmi – Una vita per la democrazia) nel ruolo di Donna Rachele.

Federico Majorana (Prisma, Favolacce, Padre Pio) è Amerigo Dumini; Lorenzo Zurzolo (Prisma, Baby) interpreta Italo Balbo; Federico Mainardi (Il ritorno di Casanova) è Albino Volpi; Maurizio Lombardi (The Young Pope, 1992, Ripley) è Emilio De Bono; e Gianmarco Vettori (La Belva, Briganti, Padrenostro) è Dino Grandi.

Gaetano Bruno (già in Martin Eden, Indivisibili, Il Cacciatore, Doc – Nelle tue mani) veste i panni di Giacomo Matteotti; Paolo Pierobon (Rapito, Esterno notte, Qui rido io, 1994) quelli di Gabriele D’Annunzio; Elena Lietti (Il Miracolo, Anna, Il sol dell’avvenire, Siccità) quelli di Velia Titta, moglie di Matteotti; e Gianluca Gobbi (Fabrizio De Andrè – Principe Libero) quelli di Cesare Maria de Vecchi.

Gabriele Falsetta (Io sono l’amore) è Roberto Farinacci, mentre Vincenzo Nemolato (La chimera, Tutto chiede salvezza, Supersex) è Vittorio Emanuele III. La serie tv in otto episodi è prodotta da Sky Studios e da Lorenzo Mieli per The Apartment, società del gruppo Fremantle; in co-produzione con Pathé, in associazione con Small Forward Productions, in collaborazione con Fremantle.

La serie tv è scritta da Stefano Bises (già noto per Gomorra – La Serie, The New Pope, ZeroZeroZero e Speravo de morì prima) e Davide Serino (1992, 1993, Il Re, Esterno Notte). I due firmano il soggetto di serie e i soggetti di puntata con Antonio Scurati.

La colonna sonora: chi fa le musiche di M – Il Figlio del Secolo

Merita una menzione anche la colonna sonora di M – Il Figlio del Secolo, che è composta da Tom Rowlands, noto anche per essere parte del duo britannico The Chemical Brothers

La data di uscita di M – Il Figlio del Secolo

La serie è stata accolta calorosamente all’81esima edizione della Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, dove è stata presentata fuori concorso.

Ma il momento del debutto in tv è ormai vicino. M – Il Figlio del Secolo sarà disponibile infatti da venerdì 10 gennaio 2025 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.