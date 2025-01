Cosa vedere in streaming oggi 10 gennaio 2025

Fonte foto: Sky

Per la gioia di grandi e piccoli, una delle principali novità in streaming oggi è il nuovo capitolo di Piccoli Brividi: La misteriosa avventura, serie antologica ispirata all’amata collana di libri di R.L. Stine e con nel cast David Schwimmer, Ana Ortiz, Jayden Bartels e Sam McCarthy. Tra le uscite di oggi bisogna segnalare anche l’attesissima serie M – Il figlio del secolo, tratta dall’omonimo romanzo di Antonio Scurati e dedicata all’ascesa di Benito Mussolini e del fascismo. La novità è già stata presentata con successo all’81esima edizione della Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, dove è stata presentata fuori concorso, ma diventa da oggi visibile in streaming.

Cosa vedere oggi su Netflix

Quattro amici in preda a una crisi di mezza età cercano di adattarsi, ciascuno a modo proprio, a un mondo in cui sentono che stanno perdendo i propri privilegi in nome dell’uguaglianza di genere. È questa la trama della serie tv spagnola Machos Alfa, di cui oggi su Netflix esce la terza stagione.

Arriva oggi sulla piattaforma anche il film Sulle ali dell’onore, uscito nel 2023. Nella trama, due piloti di caccia degli Stati Uniti rischiano la vita durante la guerra di Corea e diventano degli eroi grazie al loro sacrificio.

Cosa vedere oggi su Prime Video

Da oggi su Prime Video si può vedere l’action comedy Le Jardinier, scritta e diretta da David Charhon. Nella trama Serge, che è a conoscenza di un segreto di stato, compare in una lista di morti del Governo insieme a tutta la sua famiglia. Rimanere in vita non sarà facile.

Cosa vedere oggi su Disney+

Come accennato, arriva oggi oggi su Disney+ Piccoli Brividi: La misteriosa avventura, composta da otto episodi. In questo nuovo capitolo della serie tv antologica i gemelli Cece e Devin Brewer vengono mandati a passare l’estate a Gravesend, Brooklyn, insieme al padre divorziato. I due ragazzi però si renderanno presto conto che una oscura minaccia è in agguato e, addentrandosi nell’ignoto, scopriranno la storia di quattro adolescenti spariti nel nulla nel 1994.

Cosa vedere oggi sulle altre piattaforme

È una delle serie tv più attese del 2025 e debutta oggi in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. M – Il figlio del secolo, composta da otto episodi, è diretta da Joe Wright (già noto per L’ora più buia, Espiazione, Cyrano) e, come detto in apertura, racconta la nascita del fascismo in Italia e l’ascesa al potere di Benito Mussolini, che nella serie tv ha il volto di Luca Marinelli.

Cambiando completamente genere, c’è Dating Naked UK. In questo reality e dating show, disponibile da oggi su Paramount+, i single partecipanti si mettono letteralmente a nudo al primo appuntamento sperando di trovare l’anima gemella.