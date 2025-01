Cosa vedere in streaming oggi 31 gennaio 2025

Fonte foto: Sky

Si conclude oggi con gli episodi finali la serie tv M Il figlio del secolo, tratta dall’omonimo romanzo di Antonio Scurati e dedicata all’ascesa del fascismo e di Benito Mussolini. Scritta da Stefano Bises e Davide Serino, che hanno anche firmato soggetto di serie e soggetti di puntata insieme a Scurati, la serie è composta in tutto da otto puntate: le ultime due, cioè la settima e l’ottava, si possono vedere da oggi su Sky e in streaming su NOW. Se una storia appassionante si conclude, però, ce ne sono altre nuove di zecca pronte per essere guardate: ecco le principali uscite di oggi in streaming.

Cosa vedere oggi su Netflix

Arriva oggi su Netflix la seconda stagione di High Tides (Knokke Off è il titolo originale). Ambientata sulla costa belga durante l’estate, la serie tv ha come protagonisti alcuni amici provenienti da famiglie agiate che, mentre diventano adulti, fanno i conti con le difficoltà della crescita, le relazioni e le aspettative della società.

Sbarca su Netflix anche La ragazza di neve. In questa serie tv thriller una bambina scompare a Malaga (Spagna) nel 2010 durante una processione natalizia. Una giovane giornalista rischia tutto per scoprire la verità.

Cosa vedere oggi su Prime Video

Scorri il catalogo di Prime Video e non sai quale titolo scegliere? Nelle giornate in cui non ci sono nuove uscite, è sempre una buona idea ripartire dai film e dalle serie tv che hanno ottenuto maggiore successo negli ultimi mesi.

A tal proposito, la piattaforma ha appena diffuso la lista dei 10 Original internazionali più visti del 2024, cioè le serie tv e i film non in lingua inglese che hanno registrato un numero record di visualizzazioni al di fuori del loro Paese di origine.

In questa classifica al primo posto c’è il film spagnolo È colpa tua?, seguito dal film spagnolo Apocalypse Z: L’inizio della fine e dalla serie tedesca Maxton Hall: Il mondo tra di noi. Il quarto e il quinto posto sono occupati da due serie tv del franchise Citadel, ovvero Citadel: Diana e Citadel: Honey Bunny.

La top 10 prosegue con la serie spagnola Regina Rossa, le due serie tv coreane Vuoi sposare mio marito? e Nessun guadagno niente amore, la serie colombiana Betty La Fea. La storia continua (ovvero il grande ritorno di Ugly Betty) e infine la serie tv giapponese Like A Dragon: Yakuza.

Cosa vedere oggi su Disney+

Su Disney+ ci sono numerosi documentari dedicati ad alcuni dei più grandi musicisti, cantautori e band della storia. Ad esempio si può vedere Road Diary: Bruce Springsteen and The E Street Band, film documentario originale uscito nel 2024 che include performance live, interviste, filmati delle prove e momenti del backstage.

Restiamo in tema per consigliare un secondo titolo disponibile sulla piattaforma: Queen Rock Montreal, film concerto registrato (e rimasterizzato digitalmente) quando Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor e John Deacon erano all’apice della loro carriera. I concerti originali si svolsero il 24 e il 25 novembre 1981.

Cosa vedere oggi sulle altre piattaforme

Esce oggi su Apple TV+ il documentario Vietnam: The War That Changed America. Narrato da Ethan Hawke, il docufilm racconta cosa è stata e quali effetti ha avuto una delle guerre più lunghe della storia. Il documentario include alcune interviste e filmati rari.

Da pochi giorni sono inoltre disponibili anche su Sky e NOW i film Il Gladiatore II e Alien: Romulus. Entrambi hanno ricevuto una nomination agli Oscar 2025, la cui cerimonia di premiazione si terrà a inizio marzo: c’è ancora qualche settimana di tempo, dunque, per recuperarne la visione in streaming prima della grande serata.