Le novità più attese del 2025 su Sky e in streaming NOW

Oltre alle nuove stagioni di White Lotus e The Last of Us, c’è grande attesa per le serie tv M. Il figlio del secolo e L’Arte della Gioia, ma non solo

Fonte foto: Sky

Ci sono diverse novità già annunciate che fra pochi mesi, nel 2025, arricchiranno l’offerta di Sky e NOW. Tra i titoli più attesi ci sono sicuramente la nuova stagione di White Lotus, le cui riprese sono in corso in Thailandia, e la seconda stagione di The Last of Us, la serie con Pedro Pascal e Bella Ramsey tratta dall’omonimo videogioco per PlayStation.

Sono novità del 2025 anche la seconda stagione di Blocco 181, in collaborazione con Salmo e ambientata fra le comunità multietniche di Milano, e il thriller britannico Iris, le cui riprese si stanno svolgendo tra la Sardegna, Roma e Firenze.

Ecco le altre novità da tenere d’occhio, in attesa dell’anno nuovo.

L’Arte della Gioia

Dopo essere uscita al cinema in due parti, L’Arte della Gioia (prodotta da Sky Studios e da Viola Prestieri per HT Film) arriva su Sky e in streaming su NOW nel 2025. La serie è adattata liberamente l’omonimo romanzo postumo di Goliarda Sapienza, edito da Einaudi, a lungo rifiutato dalle case editrici e rimasto per lo più sconosciuto ai lettori.

La trama racconta la storia di Modesta, una ragazzina della Sicilia di inizio ‘900 che lotta e si costruisce una vita migliore mentre compie un personalissimo percorso alla scoperta della sessualità, del piacere e del desiderio. La regia è di Valeria Golino e nel cast ci sono Tecla Insolia, Jasmine Trinca, Guido Caprino, Alma Noce, Valeria Bruni Tedeschi, Giovanni Bagnasco e Giuseppe Spata.

M. Il figlio del secolo

Tratta dal romanzo di Antonio Scurati, vincitore del Premio Strega, M. Il figlio del secolo (nella foto) è una serie in otto episodi con Luca Marinelli nei panni di Benito Mussolini. Come il libro, la serie racconterà le origini della dittatura fascista e la storia di un uomo che è stato capace di rinascere dalle sue ceneri più volte.

Scritta da Stefano Bises (noto per Gomorra – La Serie, The New Pope, ZeroZeroZero, Speravo de morì prima) e Davide Serino (1992, 1993, Il Re, Esterno Notte), con soggetto di serie e soggetti di puntata firmati anche da Antonio Scurati, la serie racconterà gli accadimenti con grande accuratezza storica, dedicando diverse parti anche alla vita privata del Duce.

Dopo l’anteprima mondiale fuori concorso all’81esima edizione della Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, la serie arriverà nel 2025 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.

Lockerbie

È attesa per il 2025 in esclusiva su Sky e NOW anche Lockerbie, una nuova miniserie in cinque episodi, tratta da una storia vera, con protagonista Colin Firth. La serie racconta l’attacco terroristico che nel 1988 colpì il volo Pan Am 103 con un focus particolare sulla vicenda di Jim Swire, un padre che perde tragicamente la figlia Flora nel disastro aereo e che da allora cerca, insieme alla moglie Jane, giustizia e verità.

Amadeus

L’anno prossimo esce inoltre Amadeus, di cui si stanno attualmente svolgendo le riprese. Scritta da Joe Barton (noto per Progetto Lazarus), questa nuova serie tv racconta la storia di Wolfgang Amadeus Mozart, qui interpretato da Will Sharpe. Tratta dell’opera teatrale di Peter Shaffer, la serie è ambientata nella Vienna della fine del XVIII secolo: Amadeus ha 25 anni e, mentre cerca di farsi strada, trova una improbabile alleata nella giovane cantante Constanze Weber Mozart, che diventerà poi sua moglie.