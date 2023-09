MacBook Pro al minimo storico: l’offerta è da cogliere al volo

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Fonte foto: NguyenDucQuang/iStock

Quando si parla di computer portatile per i professionisti e per i creativi è inutile girarci attorno: il primo pensiero corre al MacBook Pro. Apple negli anni si è costruita una nicchia di mercato (che tanto nicchia non è): il MacBook è uno dei PC più venduti sul mercato e il merito è delle prestazioni che offre e della qualità costruttiva. Leggerissimo, con un design che non passa mai di moda e con la sicurezza di ricevere aggiornamenti per tantissimi anni. E la massima compatibilità con tutti i programmi e le app più utilizzate.

Oggi, però, vogliamo parlarvi non delle caratteristiche tecniche del laptop, ma della promo unica disponibile su Amazon. Questa settimana, infatti, sul sito di e-commerce troviamo tante offerte sui prodotti Apple, tra cui il MacBook Pro con processore M1 Pro e spazio di archiviazione fino a 1TB. Un PC super potente e con uno sconto che supera i 700€. Il prezzo crolla al minimo storico su Amazon e c’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Trovare di meglio a questo prezzo è complicato, per questo vi consigliamo di approfittarne immediatamente.

MacBook Pro

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

MacBook Pro: le caratteristiche tecniche

Potenza allo stato "Pro". Questa volta l’aggettivo non è casuale e non è presente solo nel nome del PC. Anche a bordo è dotato dell’ottimo processore M1 Pro, realizzato da Apple e ottimizzato appositamente per i suoi PC. Puoi utilizzare qualsiasi tipologia di programma o applicazione senza il timore di rallentamenti. Supporta anche i programmi di video editing o foto editing più pesanti. E l’autonomia non ne risente: arrivi a fine giornata senza troppi problemi.

Lo schermo è la solita garanzia. Su questo modello troviamo un display Liquid Retina XDR da 14" con una risoluzione elevatissima, una gamma dinamica estrema e un contrasto eccezionale. La luminosità arriva a toccare dei picchi di 1600nit e i neri sono profondissimi. Un display perfetto per lavorare a qualsiasi tipologia di contenuto.

Apple ha dotato il computer anche di un comparto audio e video ottimo, pensato appositamente per le videochiamate di lavoro. I tuoi colleghi ti ascolteranno perfettamente senza nessun rumore esterno a disturbare la chiamata. E le immagini sono in FullHD grazie alla telecamera FaceTime.

MacBook Pro in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Prezzo in picchiata per questo MacBook Pro. Oggi è disponibile a un prezzo di 1999€, con uno sconto di ben il 27% rispetto a quello di listino. Può sembrare uno sconto "normale", ma si tratta pur sempre di un prodotto Apple e sappiamo molto bene che è già complicato trovarli in offerta. Inoltre, questo sconto permette di risparmiare più di 700€ sul prezzo consigliato e c’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero da 399,80€ al mese (il servizio può essere attivato nella pagina prodotto). Il PC è già disponibile e la consegna avviene in pochissimi giorni. Approfittane subito, la promo sta per terminare.

MacBook Pro