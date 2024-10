MacBook Air, il prezzo è crollato definitivamente: è da comprare subito

Il MacBook Air da 13 pollici con processore M3 uscito sul mercato quest'anno è in promo con uno sconto del 26% e risparmi 350 euro sul prezzo di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero

Fonte foto: Apple Newsroom

L’offerta è talmente eccezionale che bisogna essere veloci nell’approfittarne subito, perché le scorte sono limitate e potrebbe non rivedersi più per moltissimo tempo. Parliamo del MacBook Air da 13 pollici con processore M3, l’ultimo lanciato sul mercato da Apple e tra i migliori nella sua fascia di prezzo. Il computer top di gamma è protagonista di un’offerta sensazionale lanciata in concomitanza con il nuovo evento Amazon e lo trovi con uno sconto del 26% che ti fa risparmiare ben 350 euro sul prezzo di listino. Per un dispositivo Apple da poco uscito sul mercato è una promo sensazionale e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

L’Apple MacBook Air di ultima generazione è uno dei migliori PC da lavoro che puoi trovare oggi sul mercato. Ha tutto quello che serve per utilizzare al meglio i programmi dedicati alla produttività, le app per il fotoritocco e l’editing video, oltre a un display che ha pochi eguali sul mercato. Questa versione ha delle dimensioni anche piuttosto compatte e non avrai problemi a portarlo con te nello zaino. Non manca la webcam FaceTime HD pensata appositamente per le videochiamate. A questo prezzo è un affare che non puoi farti sfuggire.

N.B. L’offerta è riservata agli utenti iscritti ad Amazon Prime. Se ancora non lo siete, potete sfruttare il periodo di prova gratuito di trenta giorni cliccando su questo link. Non c’è nessun obbligo di rinnovo e potete disdire in qualsiasi momento.

MacBook Air

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

MacBook Air: prezzo, offerta e sconto Amazon

Con la promo di oggi il MacBook Air diventa un vero best-buy. Il computer top di gamma di Apple è disponibile a un prezzo di 999 euro con uno sconto del 26% rispetto a quello di listino. Il risparmio è considerevole e si attesta sui 350 euro. Sarebbe già un ottimo sconto per qualsiasi dispositivo, ma trattandosi di un prodotto Apple diventa eccezionale. Sappiamo molto bene quanto sia difficile trovarli in promo. Inoltre, hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 199,80 euro al mese. La disponibilità è immediata e lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore. Per il reso gratuito hai 14 giorni di tempo. Ti consigliamo di approfittarne subito, la promo potrebbe scadere da un momento all’altro.

MacBook Air

MacBook Air: la scheda tecnica

Il device vanta tantissime caratteristiche esclusive. A partire dal chip M3, un processore dalle ottime prestazioni e che non ha problemi a supportare anche i programmi più pesanti, come, ad esempio, quelli dedicati al montaggio video. La batteria dura fino 18 ore di uso continuo e intensivo, mentre le dimensioni leggere e sottili lo rendono facilmente trasportabile ovunque e utilizzabile anche in condizioni piuttosto scomode (in treno, aereo, in auto, in una sala d’attesa).

Può essere utilizzato anche per giocare o guardare contenuti streaming, il tutto alla massima qualità, grazie al display Liquid Retina da 13,6", in grado di supportare fino a un miliardo di colori. Anche l’audio però è top di gamma, grazie ai quattro altoparlanti con audio spaziale. Le dirette streaming e le videochiamate saranno perfette, grazie alla videocamera FaceTime HD a 1080p, in grado di inquadrare in automatico il volto anche in caso di spostamenti. Ma anche grazie al fatto che integri ben 3 microfoni, per una voce in entrata cristallina.

MacBook Air

Su Libero Tecnologia trovi le nostre guide all’acquisto con le migliori promo della Festa delle Offerte Amazon già attive. Clicca sui link qui in basso e scopri tutti i prodotti in sconto.