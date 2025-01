MacBook Air, prezzo crollato: solo oggi risparmi centinaia di euro

Da oggi trovi il MacBook Air da 13 pollici in offerta con uno sconto esagerato di ben 350 euro e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

Fonte foto: Apple

L’occasione è di quelle irripetibili e da cogliere al volo. E i motivi sono diversi: in primis perché si tratta di un dispositivo Apple in offerta e sappiamo bene quanto sia difficile trovarli anche solo in sconto. Poi perché questo dispositivo è stato lanciato sul mercato nel 2024, quindi solamente pochi mesi fa. E infine, perché lo sconto è di ben il 26% e risparmi ben 350 euro sul prezzo di listino. Questo è l’identikit del MacBook Air con processore M3, ultima versione dell’ultrabook dell’azienda di Cupertino. Una promo speciale che si arricchisce anche della possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Non approfittarne sarebbe un grosso errore.

Il MacBook Air si rinnova nelle dimensioni, ma non nella forma. Apple lo ha equipaggiato con un display Liqui Retina da 13,6 pollici, leggermente più grande rispetto al passato. Le dimensioni e il peso, però, restano pressoché identici. Prestazioni top assicurate dal processore M3, supportato anche da 16 GB di RAM e da 256 GB di memoria interna. Batteria a lunghissima durata e ottimizzata appositamente per questo modello. Insomma, trovare di meglio a questo prezzo è veramente difficile.

MacBook Air 2024

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

MacBook Air: prezzo, offerta e sconto Amazon

Una promo Amazon su un prodotto Apple che non si vede tutti i giorni. Da oggi trovi il MacBook Air 2024 a un prezzo di 999,99 euro con uno sconto di ben il 26%. Scende sotto la soglia psicologica dei 1000 euro e risparmi ben 350 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 200 euro al mese.

La disponibilità del PC è immediata e la consegna avviene in tempi rapidissimi. Ti consigliamo di approfittarne il prima possibile, le scorte stanno per terminare. Per il reso gratuito, invece, hai i classici quattordici giorni di tempo.

MacBook Air 2024

MacBook Air: le caratteristiche tecniche

Il MacBook Air 13" nella versione 2024 soddisfa davvero tutte le esigenze: dallo smart working allo streaming passando per l’editing video. La versione in offerta su Amazon è dotata di 16 GB di memoria unificata e un SSD da 256GB. Caratteristiche che lo rendono fluido, grazie anche alla presenza del chip M3, il quale consente un multitasking senza problemi. In particolare, con questo dispositivo beneficerai delle performance basate sugli ultimi ritrovati dell’Intelligenza artificiale, che sono alla base del potente e innovativo Neural Engine. Scoprirai funzionalità straordinarie come la dettatura in tempo reale, la comprensione visiva, i calcoli di matematica con AI Math Assistance in Goodnotes, un editing delle foto mai provato con Pixelmator Pro, video senza più rumori di fondo con CapCut, e tanto altro. Questo laptop è stato progettato sulla piattaforma di Apple Intelligence, il sistema di intelligenza personale che rende più facile creare e fare tutto ciò che vuoi.

Lavorare fuori casa e senza una presa elettrica a portata di mano non sarà più un problema: Apple MacBook Air 13" ha una batteria con un’autonomia fino a 18 ore, anche in caso di uso intenso. Super leggero, è anche ultra sottile, dato che è spesso poco più di un centimetro, una combinazione di fattori che ti permette di usarlo ovunque, anche in viaggio e in condizioni scomode. E di spostarti dentro casa senza alcun problema. Potrai lavorare anche al buio tramite tastiera retroilluminata (Magic Keyboard). Schermo da 13 pollici, ma puoi anche proiettare la visione su due monitor esterni. Connessione super veloce, grazie alla compatibilità con Wi-Fi 6E, fino a 2 volte più veloce del normale Wi-Fi 6. La privacy è blindata e protetta, ovunque navighi. Puoi salvare tutto il lavoro su iCloud: troverai foto, contatti e documenti in un unico posto, senza necessità di scomodi supporti fisici. Ami guardare contenuti streaming? Qui troverai il display Liquid Retina con colori vividi e naturali, ma anche un sistema audio avvolgente Dolby Atmos, il quale riproduce scene sonore tridimensionali. Le videochiamate saranno ad alta definizione tramite la funzionalità FaceTime HD a 1080p.

MacBook Air 2024