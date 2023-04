Macchina per il caffè Hisense: nuova, potente e anche conveniente

Dopo le TV, le soundbar e gli elettrodomestici "grandi bianchi" (come i frigoriferi, lavatrici e forni), ora Hisense aggiunge in gamma un nuovo piccolo elettrodomestico: la sua prima macchina del caffé. Il modello, per la precisione, è Hisense HESCM15DBK ed è una macchina a cialde ESE 44, il formato più diffuso. Caratterizzata da una elevata potenza e dall’alta pressione del vapore, la macchina del caffè di Hisense può fare due caffè contemporaneamente, cappuccini e bevande varie e ha anche un ottimo prezzo. In più, e non guasta mai, è in offerta lancio su Amazon.

Macchina per il caffè Hisense – Compatibile cialde ESE 44 mm

Macchina per il caffè Hisense: com’è fatta

Elegante e compatta, la macchina per il caffè Hisense HESCM15DBK misura appena 30 centimetri di altezza e 27×27 centimetri di base, pesa 3,6 chili e, grazie alla scocca satinata, si adatta allo stile sia di una cucina che di un ufficio.

Questa macchia per il caffè, nonostante il look classico vintage ha un’anima moderna e tutta la tecnologia Hisense, ha una potenza di 1.100W e 15 bar di pressione, per schiumare alla perfezione il cappuccino. Quest’ultimo valore è particolarmente elevato, se pensiamo che la maggior parte delle macchine da caffè a uso domestico arrivano al massimo a 12 bar.

Naturalmente c’è il controllo di sovrappressione e contro il surriscaldamento, quindi tanta potenza e tanta pressione non sono un pericolo nell’utilizzo quotidiano.

Il serbatoio contiene fino a un litro e mezzo di acqua, che non è affatto poco per un elettrodomestico di dimensioni così contenute, ed è possibile preparare, inserendo due cialde nell’apposito cassettino, due caffè contemporaneamente, mentre dal beccuccio è possibile far emettere vapore per schiumare il latte o riscaldare l’acqua in un contenitore per preparare thè o altri infusi.

In più, con il sistema Easy Clean è possibile smontare completamente la macchina Hisense e pulirla di ogni componente per evitare il formarsi di calcare, muffe e cattivi odori.

Macchina per il caffè Hisense: disponibilità e prezzo

La macchina per il caffè Hisense HESCM15DBK è già in vendita in Italia. Il prezzo di listino è di 149 euro e la macchinetta può essere comprata nei grandi e piccoli negozi di elettronica ed elettrodomestici. Oppure su Amazon, dove attualmente è disponibile al prezzo scontato di 121,44 euro.