Maid: 3 serie tv da vedere se ti è piaciuta

Una serie tv tratta da una storia vera che parla di una madre single in fuga da un compagno violento. Questa è Maid, la serie televisiva in streaming su Netflix, che ha appassionato con le vicende di Alex e della figlia Maddy gli spettatori.

La serie televisiva è tratta dal libro di memorie di Stephanie Land, intitolato Domestica: Lavoro duro, Paga Bassa, e la voglia di sopravvivere di una Madre. In Maid, la protagonista è Alex: una donna che in piena notte fugge dal compagno violento Sean e inizia una nuova vita con solo 18 dollari in tasca, per poter dare un futuro migliore alla figlia Maddy. La serie ha ottenuto un grande successo, tanto che i fan sperano che possa arrivare una seconda stagione. Netflix non ha ancora confermato la possibilità di un nuovo capitolo, che potrebbe non essere incentrato su Alex, ma sulla storia di un’altra madre single e combattiva. Intanto, se vi è piaciuta Maid, queste sono le tre serie tv simili da vedere.

Unorthodox

La serie Unorthodox è di genere drammatico e si svolge tra Stati Uniti e Germania, ispirato alla storia vera di Deborah Feldman. La giovane Esther Shapiro fa parte di una comunità di ebrei ortodossi di cui è costretta a seguire le rigide regole.

Un anno dopo essere stata costretta a sposarsi in un matrimonio combinato, Esther prende una decisione drastica: scappa dalla comunità di Williamsburg, a Brooklyn, per raggiungere un’amica a Berlino, in Germania, dove cerca di rifarsi una vita. Lì trova anche la madre Leah, scappata come lei dalla comunità anni prima.

Il marito Yanky Shapiro, dopo aver scoperto che la moglie è incinta, si reca a Berlino per cercare di ritrovarla e riportarla a casa insieme al cugino Moishe su ordine del rabbino. Unorthodox è una storia dura, dove si affrontano le problematiche di affrontare le proprie radici. Anche questa serie è in streaming su Netflix.

Shameless

Il protagonista di Shameless è un uomo, ma pur sempre alle prese con una famiglia povera e disfunzionale. Frank Gallagher è il padre single di sei figli: Fiona, Phillip, Ian, Debbie, Carl e Liam. Mentre Frank combatte con la tossicodipendenza e l’alcolismo, i figli sono costretti a badare a sé stessi e trovare da soli la propria strada.

Questa serie comedy-drama in streaming su Netflix affronta con ironia le vicende di questa disfunzionale famiglia. Ognuna delle 11 stagione si concentra su uno dei personaggi che cerca di trovare il suo posto nel mondo.

Jane the Virgin

Essere una madre single e vergine. Jane the Virgin è la storia di Jane Villanueva, una ragazza vergine che viene per un errore medico inseminata artificialmente durante una visita di routine dal ginecologo e rimane incinta. La giovane vive con la madre e la nonna in una famiglia molto religiosa, fidanzata con Michael, ma scoprirà che il figlio che aspetta è di Rafael, una sua cotta del liceo. Una storia che parla di maternità inattesa e scoperta di sé con ironia. Anche Jane the Virgin è disponibile in streaming su Netflix.