Mantour X, il monopattino elettrico super leggero e pieghevole

Fonte foto: Indiegogo 1 di 7 Mantour X, il design La startup asiatica ha puntato molto sul design. Il Mantour X è essenziale nelle sue forme, ma questo non deve trarre in inganno: il monopattino ha il suo fascino. Il montante centrale è caratterizzato da una copertura bianca abbastanza spessa che assicura solidità a tutto il mezzo. La pedana, invece, è leggermente più piccola rispetto agli standard abituali, ma la forma particolare migliora la stabilità del monopattino.

Fonte foto: Indiegogo 2 di 7 Mantour X, il monopattino in fibra di carbonio Sono sempre di più le startup che stanno investendo denaro nel settore dei monopattini elettrici. Tanti i fattori che stanno favorendo la crescita di questo nuovo mercato, a partire dai bonus statali per l'acquisto di mezzi eco sostenibili per la micromobilità personale. Una delle novità più interessanti in questo settore è il monopattino elettrico Mantour X, lanciato da una startup di Hong Kong e disponibile all'acquisto su Indiegogo, piattaforma per il crowdfunding.

Fonte foto: Indiegogo 3 di 7 I materiali con cui è prodotto Mantour X Mantour X pesa poco più di sette chilogrammi, un vero e proprio record per i monopattini elettrici che solitamente pesano almeno il doppio. Tutto questo è possibile grazie ai materiali utilizzati dall'azienda asiatica: la pedana dove appoggiare i piedi è in fibra di carbonio, mentre le restanti parti sono in alluminio. L'utilizzo di questi due materiali rende il monopattino leggero, ma allo stesso tempo resistente.

Fonte foto: Indiegogo 4 di 7 Le caratteristiche di Mantour X Le dimensioni ridotte non devono far pensare a delle limitazioni tecniche. Il Mantour X ha un motore da 240W, perfetto per le norme italiane, e una batteria che assicura un'autonomia di 20 chilometri (il dato è solamente indicativo, la durata può variare per diversi fattori esterni). La velocità massima che può raggiungere il monopattino elettrico è di 20 chilometri orari. Anche l'impianto frenante è di ottima qualità, con la possibilità di gestire autonomamente il freno anteriore e quello posteriore.

Fonte foto: Indiegogo 5 di 7 Come piegare il monopattino Altra caratteristica molto particolare del monopattino è il sistema per chiuderlo su sé stesso. Bastano pochissimi secondi per ripiegare il mezzo e metterlo al proprio posto. Inoltre, la certificazione IP54 assicura un minimo di protezione anche dall'acqua e dalla polvere.

Fonte foto: Indiegogo 6 di 7 Il monopattino per la città Mantour X è un monopattino ideale da utilizzare nel traffico cittadino: dimensioni ridotte, peso non eccessivo e ottima guidabilità. Inoltre, l'autonomia di 20 chilometri permette di arrivare sul luogo di lavoro o a casa di amici senza troppi problemi.