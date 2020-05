Ninebot Segway Air T15, arriva il monopattino lowcost: quanto costa

Fonte foto: Kickstarter 1 di 6 Il nuovo monopattino elettrico lowcost di Ninebot Segway Visto per la prima volta lo scorso gennaio, presentato in Cina poche settimane fa, ora il nuovo monopattino elettrico Air T15 di Segway fa il suo debutto ufficiale sul mercato. L'azienda ha deciso di metterlo in vendita su Kickstarter, la piattaforma di crowdfunding dove molte startup vendono i loro prodotti innovativi. Si tratta di un monopattino elettrico pensato soprattutto per la città: molto leggero (poco più di 10 chilogrammi), si richiude su sé stesso in pochissimi secondi ma ha un'autonomia limitata (circa 12 chilometri).

Fonte foto: Kickstarter 2 di 6 Air T15, il monopattino elettrico per la città Questa prima metà del 2020 ci ha fatto scoprire l'utilità di avere un monopattino elettrico, soprattutto a causa della pandemia globale che ha cambiato completamente il nostro modo di vivere. Con i posti sugli autobus razionati per mantenere il distanziamento sociale e il lancio del bonus da 500 euro per l'acquisto di un mezzo per la micromobilità sostenibile, un monopattino come il Ninebot Ait T15 è l'ideale per muoversi liberamente in città.

Fonte foto: Kickstarter 3 di 6 Ninebot Air T15, il design Design minimale quello pensato da Ninebot per l'Air T15. Sul manubrio è presente un piccolo schermo LED che permette di restare informato in ogni momento sulla velocità massima e sulla carica residue della batteria. Il peso è di soli 10 chilogrammi e il monopattino si richiude su sé stesso in pochissimi secondi: basta piegare l'asse centrale e i sensori capiranno la situazione e spegneranno automaticamente la batteria.

Fonte foto: Kickstarter 4 di 6 Ninebot Air T15, le caratteristiche Il monopattino elettrico Ninebot Air T15 ha un'autonomia di poco superiore ai dodici chilometri, ma il dato non tiene in considerazione i tanti fattori esterni che ne possono aumentare la durata. La velocità massima di crociera è di 20 chilometri orari, ma il monopattino offre quattro diverse modalità: Pedestrian: 6km/h

Energy-saving: 10km/h

Standard: 15km/h

Sport: 20km/h. La pendenza massima che si può affrontare è del 15%. Il sistema frenante riesce a recuperare un po' di energia e ad aumentare l'autonomia. La. Il sistema frenante riesce a recuperare un po' di energia e ad aumentare l'autonomia.

Fonte foto: Kickstarter 5 di 6 Ninebot Air T15, l’applicazione In molti sottovalutano l'importanza in un monopattino elettrico dell'applicazione per lo smartphone. Infatti, collegando l'Air T15 con il proprio telefonino è possibile controllare diversi parametri e impostare la modalità di viaggio (tra le quattro di cui abbiamo parlato nella slide precedente). Tramite l'app si può anche scegliere il colore delle luci LED e le statistiche di viaggio.