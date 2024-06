Mare Fuori 5, riprese al via: chi sono i nuovi personaggi

Fonte foto: Sabrina Cirillo/Rai

Sono iniziate da pochi giorni le riprese della quinta stagione di Mare Fuori e, come previsto, sul set ci sono alcuni volti noti e altri completamente nuovi. Con le ultime puntate la serie tv italiana, che è co-prodotta da Rai Fiction e Picomedia, ha conquistato 6,1 milioni di telespettatori: un numero record che l’ha resa il titolo più visto su Rai Play. Rispetto alla quarta stagione (che è disponibile ora anche su Netflix), la quinta introduce però diverse novità, tra cui alcuni personaggi inediti.

Il cast: chi c’è di nuovo in Mare Fuori 5

I nuovi personaggi di Mare Fuori 5 sono ragazze e ragazzi con storie difficili alle spalle che, varcando le soglie dell’Ipm di Napoli, si troveranno a interagire (e talvolta a scontrarsi) con i giovani detenuti già ben noti al pubblico dalle precedenti stagioni. Le new entry (insieme nella foto di apertura, ndr) sono, nello specifico, Francesco Luciani, Francesco Di Tullio, Rebecca Mogavero, Elisa Tonelli, Alfonso Capuozzo e Manuele Velo.

Luciani e Di Tullio interpretano due criminali arrivati dal Nord. Mogavero e Tonelli sono invece due amiche a tal punto inseparabili da essere complici anche nelle attività illegali. Capuozzo e Velo, infine, «daranno voce a due delle diverse anime di Napoli, quella della strada e quella dei quartieri più benestanti, i quartieri dei “chiattilli”», si legge nella nota stampa Rai.

Nel cast della quinta stagione tornano invece, tra gli altri, i già noti Carmine Recano, Lucrezia Guidone, Maria Esposito, Giovanna Sannino e Vincenzo Ferrera. Nella lista di “conferme” citate nella nota stampa Rai manca Matteo Paolillo: data la sorte incerta del suo personaggio, Edoardo, è probabile che si tratti di una omissione voluta così da mantenere ancora un po’ di suspence.

Cosa aspettarsi da Mare Fuori 5

La quinta stagione, ha dichiarato il produttore di Picomedia Roberto Sessa, «nel gergo della serialità televisiva è il classico “reboot”. Ovvero la storia ci dà la possibilità di introdurre diversi nuovi personaggi che diventeranno, insieme ai protagonisti già affermati, le icone delle prossime stagioni».

Nei prossimi episodi, insomma, ci si deve aspettare un rimescolamento del mazzo, con risultati potenzialmente interessanti. Ma non è questa la sola novità della stagione 5. Come già annunciato, il regista Ludovico Di Martino (noto per Skam 3, La belva e I viaggiatori) ha sostituito lo storico Ivan Silvestrini.

Inoltre, la squadra di scrittura a questo giro è guidata dall’head writer Maurizio Careddu ed è composta da Luca Monesi, Angelo Petrella (già nel team di scrittura delle precedenti stagioni), Sara Cavosi ed Elena Tramonti. Nella squadra da questa stagione non c’è più Cristiana Farina, creatrice della serie.

Quando esce Mare Fuori 5?

Come accennato, le riprese di Mare Fuori 5 sono iniziate il 10 giugno 2024. Non è ancora nota la data di uscita dei nuovi episodi, ma è possibile che accadrà nel 2025.

Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction, ha dichiarato: «Il pubblico ha premiato la capacità di restituire la ricchezza contraddittoria del vissuto di un gruppo di giovanissimi costretti nella condizione estrema di un istituto di pena minorile. È anche la prova strategica di come la fiction possa declinarsi con successo sulla televisione generalista e sulla piattaforma digitale. Per questo saluto l’inizio riprese della quinta stagione con l’orgoglio e la speranza di una grande scommessa vinta, che si rimette in gioco».