Meta AI sarà disponibile anche con un piano a pagamento che includerà funzionalità avanzate per gli utenti: ecco le novità in arrivo

Fonte foto: Sugengsan / Shutterstock.com

Meta punta sempre più sull’intelligenza artificiale. Dopo la discussa integrazione di Meta AI in WhatsApp, oramai elemento centrale dell’app, senza possibilità di rimozione, l’azienda ha fatto un altro passo per potenziare i suoi servizi con il rilascio della nuova app di Meta AI.

Come anticipato dallo stesso Mark Zuckerberg, in occasione dell’incontro con gli investitori a margine della presentazione dei dati del primo trimestre del 2025, la nuova app sarà disponibile anche in una versione premium, con funzionalità aggiuntive.

Si tratta di un passaggio fondamentale della strategia dell’azienda che intende recuperare terreno rispetto ai diretti rivali che oggi hanno la possibilità di offrire servizi AI completi e ricchi di funzionalità.

Meta AI diventa a pagamento?

L’annuncio di Zuckerberg rappresenta un vero e proprio guanto di sfida a Google e, soprattutto, a OpenAI e ChatGPT. Meta punta a crescere nel settore dell’intelligenza artificiale mettendo a disposizione dei suoi utenti un’assistente AI accessibile tramite app e basato sui più recenti modelli Llama realizzati dall’azienda.

In futuro, per consentire l’accesso a funzioni avanzate, Meta AI sarà disponibile anche in versione a pagamento, esattamente come avviene già per tutti i principali chatbot AI disponibili oggi sul mercato. Al momento, non è chiaro quale sarà il costo del servizio e quali saranno le funzioni premium previste.

In ogni caso, l’annuncio è una conferma di quelle che saranno le intenzioni dell’azienda per il prossimo futuro. Meta punta sempre di più sull’AI, scegliendo una doppia strada. Da una parte, Meta AI sarà accessibile come servizio gratuito. Dall’altra, l’intelligenza artificiale, nella sua versione migliore, sarà disponibile a pagamento con un modello di business già utilizzato da Google e da altri competitor.

Un progetto ancora in sviluppo

Il nuovo servizio premium di Meta AI servirà a “sbloccare più calcolo e funzionalità aggiuntive“. Come detto, per il momento, non è chiaro quali saranno tali funzioni e quali saranno i miglioramenti effettivi garantiti dai piani a pagamento.

Questi servizi sono, infatti, ancora in sviluppo e servirà ancora qualche mese prima di poter ottenere maggiori dettagli in merito. La scelta, annunciata nei giorni scorsi, di utilizzare i dati degli utenti per migliorare l’AI potrebbe essere legata proprio alla necessità di migliorare le funzioni da mettere a disposizione degli utenti.

Zuckerberg ha, inoltre, confermato che l’applicazione andrà a integrare “raccomandazioni o annunci di prodotti”, riportando l’attenzione su quello che il business core dell’azienda ovvero la pubblicità. La pubblicità potrebbe essere riservata al solo piano gratuito. Anche in questo caso, sarà necessario attendere maggiori dettagli in merito.