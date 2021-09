Quale microfono per smartphone acquistare

Comprando un microfono per smartphone è possibile registrare l’audio in modo ottimale, usando il telefono per realizzare podcast, video da postare su YouTube o contenuti streaming per i social. Purtroppo il microfono integrato dei dispositivi mobili non è molto efficiente, infatti tende a distorcere il suono, non valorizza bene la voce ed è soggetto alle interferenze ambientali di rumori come il vento. Vediamo come scegliere il miglior microfono per smartphone Android e iOS e quali sono i modelli più interessanti in commercio.

Come scegliere un microfono per smartphone adatto

Per usufruire di una qualità audio elevata quando si registrano podcast o video con il telefono è necessario acquistare un microfono per cellulare di qualità. Innanzitutto il dispositivo deve essere compatibile con il proprio device, quindi è necessario optare per un microfono wireless da connettere tramite Bluetooth, oppure scegliere un microfono USB da collegare allo smartphone attraverso un apposito adattatore. Al contrario, gli apparecchi con connettore XLR sono difficili da utilizzare per questo scopo, in quanto hanno bisogno di schede audio e strumentazioni specifiche.

Il microfono per iPhone, invece, deve essere compatibile con il connettore Lightning, oppure bisogna comprare un adattatore per consentire il collegamento tra la periferica esterna e il proprio dispositivo iOS. Alcuni microfoni si possono attaccare direttamente sul telefono tramite dei ganci a clip, una soluzione efficiente per trasformare il cellulare in uno strumento di registrazione, altrimenti è possibile preferire un microfono condensatore o dinamico con supporto da tavolo per le registrazioni statiche.

I migliori microfoni per smartphone Android e iPhone

Dopo questa doverosa premessa scopriamo quali sono i microfoni per smartphone migliori, con prodotti specifici per iPhone e device Android, dai dispositivi più economici agli strumenti professionali per la registrazione ottimale della voce.

AGPTEK Lavalier

Un ottimo microfono esterno per smartphone è l’AGPTEK Lavalier, un piccolo dispositivo per registrare la voce con clip di fissaggio, un supporto rapido da installare direttamente sul telefono, tablet, PC portatili o fotocamere. È uno strumento ideale per video su YouTube, conferenze, interviste e podcasting, collegabile con il cellulare attraverso l’ingresso audio jack da 3,5 mm oppure tramite adattatore USB-C. Dispone di un cavo da 2 metri per muoversi senza disconnettere ogni volta il microfono, è compatibile anche con iPhone, ha una sensibilità di 30 dB e uno schema polare omnidirezionale.

Caratteristiche principali

Microfono Lavalier

Connettività USB-C o AUX

Schema polare omnidirezionale

Cavo USB da 2 metri

Sensibilità 30 dB

Montaggio a clip

Zebbyee Lavalier

Un microfono per iPhone e smartphone Android è il Zebbyee Lavalier, un mini dispositivo provvisto di clip per il montaggio rapido e adattatore USB-C. Questo device permette di registrare video, interviste e partecipare a teleconferenze ottimizzando l’audio vocale, sfruttando appieno le prestazioni di questo microfono a condensatore con schema polare omnidirezionale. Presenta uno spettro in frequenza da 35 Hz a 18 kHz, funziona anche con fotocamere, PC e tablet, inoltre dispone di un sistema di cancellazione del rumore ambientale e un jack audio da 3,5 mm per le cuffie.

Caratteristiche principali

Microfono Lavalier

Connettività USB-C o AUX

Schema polare omnidirezionale

Risposta in frequenza 35 Hz / 18 kHz

Cavo USB da 1,5 metri

Sensibilità 30 dB

Montaggio a clip

AOBETAK MIC

Un microfono a condensatore professionale per il telefono è il modello AOBETAK MIC, un microfono per PC e smartphone Android e iOS con collegamento tramite cavo audio jack da 3,5 mm. Il dispositivo propone una risposta in frequenza da 50 Hz a 16 kHz, un sistema plug&play per l’installazione immediata e un audio di qualità per la registrazione della voce. Viene proposto con un supporto regolabile e un mini treppiede, ha una sensibilità di 55 dB e un ottimo rapporto qualità-prezzo, consentendo di utilizzarlo per chat, videochiamate, registrazioni di strumenti e discorsi.

Caratteristiche principali

Microfono a condensatore

Connettività AUX

Schema polare omnidirezionale

Risposta in frequenza 50 Hz / 16 kHz

Treppiede regolabile

Sensibilità 55 dB

Eivotor

Il modello proposto da Eivotor è un microfono per smartphone economico, un dispositivo a condensatore compatibile con device mobili, PC e console. Si tratta di uno strumento adatto al podcasting, alla registrazione di video per YouTube e al canto, dotato di connettività USB e alimentazione via cavo, con schema polare omnidirezionale e frequenza da 100 Hz fino a 16 kHz. Presenta un sistema plug&play per usare il microfono senza installare nessun driver, un filtro anti-pop a doppio strato e un comodo treppiede, inoltre funziona anche con MacBook acquistando però una scheda audio esterna.

Caratteristiche principali

Microfono a condensatore

Connettività USB

Schema polare omnidirezionale

Risposta in frequenza 100 Hz / 16 kHz

Filtro anti-pop

Sensibilità 47 dB

Treppiede pieghevole

Hafoko MC1

L’Hafoko MC1 è un microfono wireless per smartphone, PC, notebook e fotocamere, un dispositivo senza fili di tipo Lavalier con frequenza UHF a 48 canali. Nella dotazione sono presenti il microfono, il ricevitore, il trasmettitore, il cavo per il telefono e quello per la videocamera, mentre per il collegamento con iPhone e iPad è necessario acquistare un adattatore Lightning/USB. Propone un segnale stabile fino a circa 20 metri di portata massima con un suono nitido e dettagliato, risultando un ottimo prodotto di fascia media per la registrazione di video, la realizzazione di interviste e l’insegnamento a distanza.

Caratteristiche principali

Microfono Lavalier

Connettività wireless

Frequenza UHF a 48 canali

Portata massima 50 metri

Autonomia fino a 6 ore

Adattatore a vite 1/4"