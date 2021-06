Microsoft annuncia un nuovo device: è un frigorifero

Un computer, uno smartphone o una console di gioco? Niente di tutto questo: il nuovo device di Microsoft è un frigorifero. Si chiama Xbox Mini Fridge e arriverà nei negozi entro la fine dell’anno corrente. Cosa c’è dietro allo stravagante dispositivo? Una competizione tra gli utenti della rete in cui ha trionfato proprio Redmond.

È stato il concorso #BestofTweets a sancire la nascita del piccolo frigo di Microsoft. Anche se con un margine più che risicato, nella sfida tra brand indetta da Twitter Marketing l’azienda è riuscita a superare il suo competitor diretto, Skittles, con solo mezzo punto di scarto portando a casa il 50,5% dei voti contro il 49,5%. A incoraggiare la partecipazione del pubblico, il capo del marketing di Xbox Aaron Greenberg il quale è riuscito a farsi strappare la promessa di realizzare l’elettrodomestico mignon in caso di vittoria. E così è stato, tanto che ormai il device è già una certezza di cui si attende esclusivamente la data del debutto.

Xbox Mini Fridge, dove nasce l’idea?

Votazione a parte, per capire da dove sia venuta fuori la balzana ma divertente idea di un frigorifero firmato Microsoft bisogna fare un passo indietro nel tempo. Tutto risale al lancio della console XBox Series X: a detta di molti, il case esterno avrebbe infatti ricordato un frigo, somiglianza che in pochi giorni ha fatto spuntare sul web una fitta quantità di meme, provenienti da ogni angolo del globo.

Invece di ribattere all’"affronto", il colosso dell’informatica ha deciso di stare al gioco puntando su un vero strumento refrigerante, dalla forma alla funzionalità. A confermarne la realizzazione, è stata poi la conferenza durante l’edizione 2021 della E3, l’evento dedicato ai videogame che ne ha sottolineato l’arrivo per il periodo delle festività natalizie che, per le aziende, si aggira intorno a novembre/gennaio.

Dal video teaser, il mini frigorifero appare alla stregua della scocca della serie X. Al suo interno, una luce verde illumina i ripiani raffreddati dal medesimo sistema di raffreddamento visto proprio sulla piattaforma di gioco. Insomma, un lavoro di fino che unisce ironia a caratteristiche tecniche di livello.

Xbox Mini Fridge, prezzo e mercato di vendita

Attualmente ancora non è stato rivelato né il prezzo o se Xbox Mini Fridge verrà messo in vendita solamente negli Stati Uniti o se sarà reso disponibile nel mondo intero. Si tratta di una vera e propria eccezione per la società e un’occasione, particolarmente ghiotta, di mettere mano su un prodotto da collezionisti che negli anni potrebbe acquistare grande valore.