Microsoft dice addio ad uno dei suoi servizi: è stato un fallimento

Il mondo dell’informatica, e in particolar modo il mercato dei PC con sistema operativo Windows, è oggi in fermento come non è stato mai negli ultimi vent’anni. Il motivo è semplice: la prima ondata di algoritmi di intelligenza artificiale generativa disponibili per l’utente finale che li può usare nel suo lavoro quotidiano. Uno su tutti: ChatGPT.

Secondo gli analisti questo fenomeno è quello che trainerà le vendite nei prossimi diei o più anni, riportando l’interesse degli utenti verso i computer, tanto è vero che tutti attendono la risposta di Apple a Microsoft e Google, un chatbot intelligente in grado di dare risposte all’utente e assisterlo nelle sue attività quotidiane. Non stupisce, per questo, che Microsoft abbia deciso di dire addio ad uno dei suoi prodotti meno riusciti: Cortana.

Che cos’è (stata) Cortana

Cortana è, e lo sarà ancora per poco, un assistente virtuale. Più che un’idea sbagliata, forse Cortana è stata un’idea prematura visto che oggi Microsoft è in grado di orientare il mercato PC con l’erede di Cortana, cioè il famoso Window Copilot annunciato a fine maggio.

Stiamo parlando, infatti, di una tecnologia lanciata nel 2014 quando ancora c’erano Windows Phone e il sistema operativo Windows 8.1. Per la precisione, parliamo di un assistente vocale in stile Amazon Alexa e Google Assistant, ma collegato a Windows.

In pratica Cortana doveva servire per dare comandi vocali a Windows e ricevere risposte tramite il motore di ricerca Bing. Doveva servire sia per il lavoro che per l’intrattenimento.

La fine di Cortana

Cortana non ha mai funzionato benissimo e, per di più, è stata integrata abbastanza male in Windows rendendone l’uso neanche troppo agevole. Il successo di questa funzione, quindi, è stato veramente minimo: ad usare Cortana, negli anni, sono stati davvero in pochi.

Tanto è vero che la stessa Microsoft l’ha progressivamente abbandonata: nel settembre 2020 ha bloccato tutte le skill di terze parti, a inizio 2021 ha detto addio all’app di Cortana per iOS e Android e ha tolto il supporto ad alcuni smart speaker in grado di elaborare i comandi dell’assistente virtuale.

Ora arriva la chiusura definitiva, almeno della sua versione per Windows, con una pagina sul sito ufficiale di supporto online di Microsoft:

A partire dalla fine del 2023, non supporteremo più Cortana in Windows come app autonoma. Tuttavia, puoi comunque accedere a potenti funzionalità di produttività in Windows e Edge, che hanno maggiori capacità di intelligenza artificiale. Ciò significa che puoi ancora ricevere assistenza per le tue attività, il calendario e la posta elettronica, ma in modi nuovi ed entusiasmanti. Questa modifica ha effetto solo su Cortana in Windows e il tuo assistente alla produttività, Cortana, continuerà a essere disponibile in Outlook mobile, Teams mobile, display di Microsoft Teams e stanze virtuali di Microsoft Teams

L’inizio di Copilot

Tecnologia che va, tecnologia che viene: se Cortana sparisce da Windows è perché è arrivato Windows Copilot, un assistente virtuale basato sull’AI generativa che non si limita più ad eseguire comandi e a pescare risposte dal Web, ma fa molto di più: crea contenuti partendo da un input dell’utente, aiutandolo a fare riassunti e presentazioni, a scrivere email e testi complessi, a disegnare immagini.

A Windows Copilot manca solo una cosa: la parola (e le orecchie). L’input dell’utente è ancora un testo (una chat), una foto o del materiale preso dal Web. A questo punto, con l’addio di Cortana a Windows, è però sempre più probabile che a breve sarà possibile usare il copilota comandandolo con la voce.

E’ molto probabile, infatti, che la data della fine di Cortana su Windows coincida, o quasi, con quella dell’arrivo dei comandi vocali per Windows Copilot.