Microsoft Surface Laptop Go 2 sta arrivando con una nuova CPU

Dopo aver aggiornato lo scorso autunno diversi notebook premium della serie Surface (come il Surface Pro 8 e il Surface Laptop Studio), Microsoft si starebbe preparando a lanciare un nuovo modello anche della sua popolare e più economica linea di prodotti Surface Laptop Go. Con molta probabilità questo device verrà denominato Surface Laptop Go 2 e sarà dotato, tra l’altro, di un nuova CPU più performante.

Stando al noto giornale online Windows Central, il laptop ha il nome in codice “Zuma" e dovrebbe essere rilasciato sui mercati entro quest’anno. Ma cosa offrirà il presunto Surface Laptop Go 2 in arrivo? Innanzitutto, dovrebbe segnare un netto salto di qualità rispetto alla generazione precedente, che a bordo presenta processori Intel Core di decima generazione (Comet Lake): ci aspettiamo, infatti, che il nuovo Surface abbia sotto il cofano un chip di undicesima generazione. (Tiger Lake). Inoltre, il nuovo Laptop Go 2, come l’attuale modello, manterrà solo l’opzione con Core i5 (forse Core i5-1135G7), accompagnato da 4/8GB di RAM e fino a 256 GB di memoria interna. Certamente arriverà in commercio ad un prezzo conveniente, dato che i Surface Laptop Go sono prodotti pensati soprattutto per gli studenti.

Microsoft Surface Laptop Go 2: come sarà

Microsoft Surface Laptop Go 2 sarà commercializzato in tre configurazioni, con la prima nettamente diversa dalle altre due. La configurazione base, infatti, sarà dotata di 4 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione di tipo eMMC. Questa versione non avrà il sensore per le impronte.

Le altre configurazioni, invece, saranno da 8/128 GB e 8/256 GB. Avranno non solo il doppio della RAM, ma anche lo spazio di archiviazione in tecnologia SSD, molto più veloce della eMMC. Inoltre, avranno entrambi il sensore per le impronte.

La CPU dovrebbe essere la nuova Intel Core i5-1135G7, che integra al suo interno una GPU molto più efficiente e potente rispetto a quella integrata nelle CPU di generazione precedente.

Per il resto, anche Microsoft Surface Laptop Go 2, come il predecessore, punterà tutto sulla leggerezza e la trasportabilità. Quindi nessuno si aspetta grandi stravolgimenti al design e, soprattutto, alle dimensioni dello schermo: dovrebbe restare da 12,4 pollici, o poco più se verranno assottigliate le cornici.

Infine, il laptop dovrebbe essere disponibile nella nuova colorazione Sage, che probabilmente si unirà alle attuali opzioni Platinum, Sandstone e Ice Blue.

Disponibilità e prezzi

Per quanto riguarda la disponibilità sui mercati, Windows Central riferisce che il nuovo Microsoft Surface Laptop Go 2 dovrebbe arrivare entro la prima metà del 2022, quindi entro giugno. Sul versante prezzi, si dovrebbe partire da 549 dollari per la variante base 4/64 GB eMMc e arrivare a 899 dollari per la variante 8/256 GB SSD.