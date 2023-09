IPhone 15 e sconti esagerati: le migliori offerte di Amazon

Fonte foto: Apple Newsroom

Nuova settimana e nuova infornata di super promo su Amazon. Rispetto alle settimane precedenti, in questi giorni di metà settembre troviamo molte novità. Ad esempio, comincia la Champions League e gli appassionati possono sfruttare la prova gratuita di 30 giorni di Prime Video per vedere in streaming gratis Real Sociedad – Inter, match trasmesso in esclusiva dalla piattaforma video di Amazon. Per i neroazzurri è il debutto europeo dopo aver sfiorato la vittoria lo scorso anno. Altro debutto, questa volta tecnologico, per uno dei prodotti più desiderati e attesi dagli utenti. Stiamo parlando dell’iPhone 15, disponibile con tutti gli altri telefoni della gamma, su Amazon. Lo puoi acquistare immediatamente a rate a tasso zero. Insieme anche all’Apple Watch Ultra 2 e all’Apple Watch 9. Parlando di offerte vere e proprio, noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo di questa settimana. Come sempre abbiamo deciso di fare un mix tra prodotti tech come smartphone, smartwatch e smart TV ed elettrodomestici utili per la casa, come ad esempio il purificatore d’aria Xiaomi che troviamo a metà prezzo. Nella lista qui in basso trovate le offerte: basta cliccare sul link per aprire la pagina prodotto.

Amazon, le migliori offerte della settimana

Una settimana ricca di promo esclusive su Amazon. Nella lista qui in alto abbiamo raccolto promo di tutti i tipi: dalla possibilità di vedere Real Sociedad – Inter in streaming gratis su Amazon (per tutti i nuovi iscritti c’è una prova gratuita di ben 30 giorni della piattaforma), dal debutto dei nuovi iPhone 15, iPhone 15 Pro, Apple Watch Ultra 2 e Apple Watch 9 (li puoi comprare a rate a tasso zero) fino a sconti incredibili che permettono di risparmiare centinaia di euro su tanti prodotti tech disponibili su Amazon. Come ad esempio il Redmi Note 11 che troviamo con uno sconto eccezionale e risparmi quasi 100€, oppure il MacBook Air al minimo storico grazie allo sconto del 37%. Le offerte non mancano per gli elettrodomestici: il purificatore d’aria Xiaomi lo trovi a metà prezzo, cos’ come il robot aspirapolvere Lefant. Tutte le offerte le trovi nella lista qui in alto e basta cliccare sul link per aprire la pagina prodotto. Se, invece, vuoi approfondire alcune delle caratteristiche tecniche, basta scorrere poco più in basso: per ogni dispositivo trovi una breve descrizione.

Come vedere in streaming gratis Real Sociedad – Inter

Ricomincia la Champions e ricominciano le partite in esclusiva su Amazon Prime Video. Il primo match è di Real Sociedad – Inter, debutto europeo dei neroazzurri fissato per mercoledì 20 settembre alle ore 21:00. Per tutti i nuovi abbonati a Prime Video c’è una prova gratuita di ben 30 giorni, senza nessun obbligo di rinnovo e con la possibilità di effettuare il recesso in ogni momento. Inoltre, con l’abbonamento puoi accedere a tutti i contenuti disponibili sulla piattaforma: film, serie TV, documentari e programmi per i più piccoli. Per abbonarti e guardare in streaming gratis Real Sociedad – Inter, clicca su questo link.

iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro

Questa è anche la settimana del lancio della nuova gamma di iPhone 15. Come ogni anno, come ogni settembre, Apple ha presentato i suoi nuovi smartphone nel solco della continuità. Pochi cambiamenti a livello estetico (la Dynamic Island è stata portata su tutti i dispositivi, abbandonando definitivamente il notch), una maggiore potenza dovuta dai nuovi processori realizzati direttamente dall’azienda di Cupertino e una fotocamera posteriore migliorata enormemente, anche sul modello base (l’iPhone 15). Tutte le versioni sono già disponibili su Amazon e le puoi acquistare sfruttando il pagamento a rate. Comprandolo oggi, riceverai il dispositivo direttamente a casa il giorno del lancio (il 22 settembre).

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

Xiaomi Redmi Note 11

Per acquistare un buon smartphone non bisogna spendere cifre esagerate, molto spesso basta aspettare l’offerta giusta. Come quella che oggi troviamo su Amazon per il Redmi Note 11, smartphone lowcost in offerta al minimo storico. Grazie allo sconto del 37% oggi lo paghi meno di 160€ e risparmi quasi 100€ su quello di listino. Si tratta di uno smartphone che non eccelle in nulla, ma che allo stesso tempo non ti lascia mai a piedi. Schermo da 6,43" con refresh rate elevato, processore con una buona potenza, una quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 50MP e obiettivo ultra-grandangolare da 8MP, insieme a due sensori da 2MP, uno dedicato alla profondità e l’altro alle foto macro. La batteria da 5000mAh è la ciliegina sulla torta.

Redmi Note 11

Apple Watch Ultra 2 e Apple Watch 9

Non solo iPhone 15. L’ultimo evento di Apple è stata anche l’occasione per lanciare la nuova gamma di smartwatch: Apple Watch Ultra 2 e Apple Watch 9. Il primo è uno smartwatch premium pensato per gli amanti dell’outdoor e degli sport avventurosi, mentre l’Apple Watch 9 è il classico orologio smart pensato per la vita di tutti i giorni. Rispetto alle versioni dello scorso anno, lo schermo è ancora più luminoso e hanno una maggiore potenza. Entrambi i modelli sono disponibili questa settimana su Amazon in pre-ordine e acquistandoli sul sito di e-commerce puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Approfittane subito per riceverli a casa direttamente il 22 settembre.

Apple Watch Ultra 2

Apple Watch 9

TicWatch E3

Quando si parla di smartwatch, TicWatch è una garanzia. E se non volete spendere una cifra elevata, il TicWatch E3 è lo smartwatch che fa per te. Design circolare con un’anima moderna, funzionalità avanzate e da questa settimana disponibile anche a un super prezzo. Infatti, su Amazon lo troviamo con uno sconto del 33% a meno di 140€. Puoi monitorare costantemente il tuo stato di salute e l’attività fisica. Ma non solo: è dotato di una piattaforma composta da un sistema a doppio processore che assicura la massima potenza. Amazon offre anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero.

TicWatch E3

Smart TV LG QNED 50"

Uno smart TV non può mancare nella nostra guida all’acquisto settimanale. E in questa occasione abbiamo scelto il televisore LG QNED da 50", disponibile su Amazon con uno sconto del 42% e risparmi più di 400€ su quello di listino. Una promo così non la si vedeva da tempo per un televisore super prestazionale e che permette di vedere qualsiasi contenuto con la miglior qualità possibile. Il merito è del processore α7 Gen6 di ultima generazione, dello schermo con risoluzione 4K, della tecnologia AI Picture Pro che utilizza l’intelligenza artificiale per migliorare la qualità delle immagini e anche del sistema operativo webOS 23 che supporta praticamente ogni tipologia di piattaforma streaming.

Smart TV LG QNED da 50 pollici

Apple MacBook Air

Altra promo da cogliere al volo. Questa settimana torna in offerta il MacBook Air nella versione con processore Apple M1 e display Retina da 13". Un PC portatile perfetto per chi deve lavorare in smart working o per chi sta cercando una soluzione economica, ma allo stesso tempo vuole un PC potente. Grazie allo sconto del 27% risparmi più di 300€ sul prezzo di listino e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Dotato anche di videocamera FaceTime HD per effettuare videochiamate perfette in qualsiasi situazione. Approfittatene immediatamente, l’offerta potrebbe terminare presto.

Apple MacBook Air

Microsoft 365 Family + NORTON 360 Deluxe

Produttività e sicurezza. Così si può riassumere l’offerta disponibile sul bundle che comprende l’abbonamento annuale (12 + 3 mesi) a Microsoft 365 Family più l’abbonamento per 15 mesi all’antivirus NORTON 360 Deluxe. Questa settimana li trovi su Amazon con uno sconto del 71% e risparmi ben 130€ sul prezzo di listino. A poco più di 50€ acquisti la licenza annuale per due tra i migliori programmi per la produttività e la sicurezza. L’abbonamento a Microsoft 365 può essere utilizzato fino a un massimo di sei persone e hai accesso a tutti i programmi della suite Office, e non solo.

Microsoft 365 Family + NORTON 360 Deluxe

Ring Intercom + Echo Dot di quinta generazione

Altra offerta bundle. Questa volta riguarda il Ring Intercom in coppia con l’Echo Dot di quinta generazione. Sono entrambi dispositivi Amazon: il primo trasforma il tuo citofono in un dispositivo smart che puoi controllare anche da remoto tramite lo smartphone, mentre l’Echo Dot di quinta generazione è l’ultimo modello di smart speaker lanciato sul mercato. Lo puoi utilizzare per gestire tutti i dispositivi smart presenti in casa, a partire proprio dal Ring Intercom. Questa settimana lo trovi con un doppio sconto d’eccezione: oltre allo sconto fisso del 28% presente in pagina, è disponibile il coupon sconto "RING80" che permette di risparmiare altri 80 euro. In questo modo lo sconto totale sfiora il 60%.

Ring Intercom + Echo Dot quinta generazione

Xiaomi Buds 3

Se siete alla ricerca di un paio di cuffie top di gamma a un prezzo eccezionale, questa è l’offerta che fa per voi. Su Amazon trovi le Xiaomi Buds 3 con uno sconto del 67% e risparmi quasi 90€ sul prezzo di listino. Si tratta di cuffie con cancellazione del rumore, compatibili con qualsiasi smartphone e che hanno un’autonomia fino a 32 ore. Sono anche resistenti alla polvere e all’acqua. Insomma, cuffie perfette per coloro che vogliono spendere poco, ma che allo stesso tempo non vogliono accontentarsi. Design che si adatta perfettamente all’orecchio.

Xiaomi Buds 3

Friggitrice ad aria Uten

La friggitrice ad aria è uno degli elettrodomestici più ricercati e desiderati dagli italiani negli ultimi anni e oramai trovare un modello in offerta con uno sconto top è tutt’altro che scontato. Questa settimana tocca alla friggitrice ad aria Uten, disponibile su Amazon con uno sconto di ben il 47% e la paghi meno di 70€. Al momento rientra anche tra i prodotti con il badge "Scelta Amazon" che si rispetto a molti altri rispettano alcuni requisiti di qualità ben specifici. La friggitrice senza olio Uten ha otto programmi di cucina, dimensioni big e uno schermo LED touchscreen tramite il quale impostare la temperatura e scegliere la modalità di cottura.

Friggitrice ad aria Uten

Oral-B Pro 3

Torna in offerta lo spazzolino elettrico Oral-B Pro 3, uno dei migliori modelli nella fascia dei medio di gamma. Oggi è disponibile con un ottimo sconto del 45% e costa meno di 40€. La tecnologia di pulizia 3D di Oral-B oscilla, ruota e pulsa per rimuovere tutta la placca che si annida tra i denti. Puoi controllare la pressione dello spazzolamento tramite l’anello colorato presente sullo spazzolino: se troppo forte ferma in automatico le pulsazioni.

Oral-B Pro 3

Xiaomi Smart Air Purifier Compact

Piccolo, compatto, ma molto potente. Stiamo parlando del purificatore d’aria Xiaomi Smart Air Purifier Compact, un elettrodomestico smart molto utile da avere in casa. Come si può intuire dal nome, il purificatore d’aria elimina tutti gli allergeni presenti nell’aria. Lo puoi utilizzare sia mettendolo sopra il tavolo sia lasciandolo sul pavimento. Lo puoi azionare da remoto con lo smartphone e sull’app puoi controllare in ogni momento la qualità dell’aria all’interno dell’abitazione.

Xiaomi Smart Air Purifier Compact

Robot aspirapolvere LEFANT

Per chi vuole spendere poco nell’acquisto del robot aspirapolvere, questa è la promo settimanale che fa per te. Su Amazon è disponibile il robot aspirapolvere LEFANT a meno di metà prezzo grazie allo sconto del 57% e lo paghi meno di 100€. Lo puoi controllare anche da remoto utilizzando l’app dello smartphone oppure l’assistente vocale Alexa. Ha un’autonomia fino a 120 minuti. Ben sei modalità di pulizia in base alle tue esigenze. Raccoglie anche i peli degli animali domestici.

Robot aspirapolvere LEFANT