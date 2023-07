Amazon, le offerte imperdibili della settimana: ecco le migliori

Fonte foto: Samsung Newsroom

Le vacanze estive si stanno avvicinando sempre di più e anche su Amazon troviamo offerte ad hoc pensate per questo periodo dell’anno. Oltre ai classici smartphone, smartwatch e smart TV (i grandi classici che non mancano mai) troviamo anche elettrodomestici e accessori per l’estate (e soprattutto per il mare) che non possono mancare nella vostra valigia. Stiamo parlando della custodia impermeabile per portare il proprio telefono anche in mezzo all’acqua oppure della cassa Bluetooth da utilizzare in piscina insieme ai propri amici. Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo disponibili su Amazon questa settimana, come ad esempio il Galaxy S22 in offerta con uno sconto che fa risparmiare ben 300€, oppure il televisore LG 4K da 55" al minimo storico grazie allo sconto del 40%. Offerte da non farsi scappare e da cogliere al volo. Le trovate raccolte tutte nella lista presente qui in basso.

Amazon: le migliori offerte della settimana

In questa lista abbiamo raccolto alcune delle migliori offerte che trovate su Amazon questa settimana. Come sempre abbiamo selezionato categorie di prodotti differenti, che vanno dal classico smartphone fino agli elettrodomestici per casa. Visto il grande caldo e il periodo pre-vacanza, abbiamo aggiunto anche alcuni accessori per lo smartphone che non possono mancare nella vostra valigia, come ad esempio la custodia impermeabile per il telefono o la cassa Bluetooth per le feste in piscina o al mare. Tutti prodotti che troviamo questa settimana in offerta al minimo storico. Se volete scoprire il prezzo e la promo, basta cliccare sul link qui in alto e verrete indirizzati immediatamente sulla pagina prodotto, se, invece, volete approfondire le caratteristiche trovate qui in basso una breve descrizione. Buona lettura.

UNBREAKcable Custodia Impermeabile

Uno dei prodotti che non può mancare nel vostro zaino o nella valigia è questa custodia impermeabile per lo smartphone. Oramai si utilizza il telefono anche in mezzo all’acqua per fare video incredibili o per farsi dei selfie con gli amici. Per non rischiare di rovinare le componenti interne e dover buttare il telefono, la custodia impermeabile è la soluzione migliore e anche la più economica. Questa settimana troviamo questa confezione con all’interno due custodie impermeabili in offerta con uno sconto del 21% e costano meno di 15€. Un’offerta al minimo storico da non farsi scappare. Se l’acquistate oggi vi arriverà prima della partenza. Sono compatibili con qualsiasi modello.

Custodia impermeabile smartphone

Speaker Bluetooth Sony SRS-XB23

Offerta eccezionale per lo cassa Bluetooth Sony SRS-XB23 pensata appositamente per le feste con gli amici in riva al mare o in piscina. Design waterproof, resiste all’acqua, agli urti, alla polvere e alla ruggine. La qualità audio è molto elevata con bassi potenti e puoi cambiare l’equalizzazione utilizzando l’app Sony per lo smartphone. Le dimensioni sono compatte il che lo rendono perfetto da mettere nello zaino e portarlo in giro con sé. Puoi collegare fino a 100 casse Bluetooth per un’esperienza audio immersiva e trasformare la tua festa in un party indimenticabile. Oggi lo troviamo in offerta con uno sconto del 43% e risparmi più di 50€ sul prezzo di listino. C’è anche il bollino "Scelta Amazon" che assicura sulla qualità del prodotto. Da acquistare subito per una vacanza indimenticabile.

Speaker Bluetooth Sony SRS-XB23

Condizionatore portatile Electrolux Comfort 600

Quale è l’elettrodomestico più amato in questi giorni di caldo intenso e afoso? Senza troppi giri di parole: il condizionatore. Purtroppo non è sempre possibile montare un climatizzatore a parete e quindi bisogna "accontentarsi" di un climatizzatore portatile. Sul mercato oramai se ne trovano a decine, tutti con caratteristiche differenti. Su Amazon questa settimana troviamo un’offerta eccezionale per il climatizzatore portatile Electrolux Comfort 600: grazie allo sconto del 43% risparmi ben 300€ sul prezzo di listino. Minimo storico per un elettrodomestico molto utile e che con la sua potenza riesce a raffreddare in pochissimo tempo una stanza di 30-40 metri quadrati. Questo particolare modello rispetta anche l’ambiente: classe di efficienza energetica A e utilizza il gas ecosostenibile R290.

Condizionatore portatile Electrolux Comfort 600

Proiettore 1080p

Se si ha a disposizione una bella terrazza, cosa c’è di meglio che guardare la TV, un film o la propria serie TV preferita all’aperto, con la brezza della sera a tenerci compagnia? Nulla. Ma bisogna avere anche gli strumenti adatti. Come ad esempio questo proiettore che oggi troviamo su Amazon a un prezzo eccezionale grazie allo sconto del 46% che permette di risparmiare più di 130€ su quello di listino. Assicura una risoluzione FHD e supporta anche il 4K. Puoi collegarlo ai dispositivi con il Wi-Fi, il Bluetooth o il classico cavo HDMI. Il funzionamento è molto semplice e non necessita di un PC o di un televisore: puoi anche collegare semplicemente una pennetta USB.

Proiettore 1080p

Xiaomi Redmi 12C

Trovare smartphone realizzati con cura e con componenti affidabili sotto i 100€ è ancora possibile. L’importante è aspettare l’offerta giusta e conoscere i modelli giusti. Come ad esempio questo Redmi 12C disponibile sul sito di e-commerce con uno sconto di ben il 45% rispetto al prezzo consigliato. Lo paghi poco meno di 100€ e ti assicuri un telefono che può fungere sia da muletto sia da primo dispositivo, soprattutto se lo utilizzi solamente per le funzionalità principali. Schermo da ben 6,71", processore prestazionale, fotocamera principale da 50MP e batteria da 5.000mAh a lunga durata: ecco le caratteristiche tecniche che rendono un vero best-buy questo telefono.

Xiaomi Redmi 12C

Galaxy S22

Questa settimana troviamo in offerta speciale anche il Galaxy S22. Lo smartphone top di gamma lanciato lo scorso anno da Samsung è in offerta con uno sconto del 34% che permette di risparmiare 300€ sul prezzo di listino. Nonostante sia uscito da oramai un anno è ancora un dispositivo super affidabile e che garantisce prestazioni fulminee. Il merito è del processore Exynos realizzato direttamente dal produttore sud-coreano e dai 6GB di RAM. Ottimo anche il comparto fotografico posteriore caratterizzato da un sensore principale da 50MP con stabilizzatore ottico dell’immagine, da un ultra-grandangolare da 12MP e da un teleobiettivo con zoom 3x da 10MP. A rendere uniche le immagini e i video la tecnologia Nightography. A questo prezzo è difficile trovare di meglio, anche per la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero.

Galaxy S22

Fitbit Versa 3

Torna in offerta uno degli smartwatch con il miglior rapporto qualità-prezzo tra quelli presenti sul mercato. Stiamo parlando del Fitbit Versa 3 che troviamo questa settimana su Amazon con uno sconto del 44% che ce lo fa pagare praticamente la metà e risparmiare ben 100€ su quello di listino. Si tratta di un orologio pensato per la vita di tutti i giorni con un sistema avanzato per il monitoraggio della salute e dell’attività fisica. Puoi anche controllare le chiamate e in messaggi in entrata e utilizzare tantissime altre funzionalità molto utili. La batteria ha un’autonomia di circa sei giorni.

Fitbit Versa 3

Galaxy Watch5 Pro

Se siete alla ricerca di un orologio smart realizzato con materiali super resistenti e che allo stesso tempo offra funzionalità avanzate per le escursioni o il trekking, il Galaxy Watch5 Pro è quello che fa per voi. E questa settimana lo troviamo su Amazon anche a un prezzo speciale grazie allo sconto del 37% che fa risparmiare più di 180€ sul prezzo di listino. Stiamo parlando di uno smartwatch con pochi eguali sul mercato e che può diventare ben presto il vostro nuovo compagno per le avventure in vacanze. Non fatevi scappare questa promo speciale, costa meno che al Prime Day.

Galaxy Watch5 Pro

Smart TV LG da 55"

In questa guida all’acquisto alle migliori offerte disponibili questa settimana non poteva di certo mancare uno smart TV. E per l’occasione abbiamo selezionato una delle migliori promo disponibili su Amazon. Infatti, troviamo questo smart TV 4K LG da 55" con uno sconto di ben il 40% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi ben 300€ su quello di listino. Sulla qualità del televisore c’è poco da dire: uno dei migliori disponibili in questa fascia di prezzo. Oltre allo schermo 4K, è presente l’ottimo processore α5 Gen6 che migliora la qualità delle immagini e dei colori. Il sistema operativo webOS 23 è uno dei migliori disponibili sul mercato e supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. Puoi anche controllare il TV con gli assistenti vocale Alexa e Google Assistant, mentre la tecnologia ThinQ AI ti suggerisce cosa vedere in base ai tuoi gusti.

Smart TV LG da 55 pollici

Computer portatile Jumper

Questa settimana torna in offerta un computer portatile Jumper. E come al solito lo sconto è incredibile. Per il PC con schermo da 13,3", processore prestazione, 8GB di RAM e SSD da 256GB si risparmiano quasi 500€ grazie allo sconto eccezionale del 70%. Inutile dire che si tratta di una delle migliori promo disponibili su tutto l’e-commerce. L’offerta è da cogliere al volo: potrebbe terminare da un momento all’altro. Il PC è perfetto per gli studenti o per chi lavora da casa.

Computer portatile Jumper

JBL Tune 510BT

Costano poco e assicurano una qualità audio elevata. Stiamo parlando delle cuffie Bluetooth JBL Tune 510BT, uno dei prodotti più venduti in questi giorni sul sito di e-commerce. Si tratta di un paio di cuffie con padiglioni molto utili da utilizzare quando si viaggia per immergersi completamente nel suono. Oggi sono disponibili con uno sconto del 40% e le paghi meno di 30€. Sono compatibili con qualsiasi smartphone o tablet e l’autonomia è di ben 40 ore. Difficile trovare di meglio a questo prezzo. Se siete alla ricerca di un paio di cuffie comode da portare in vacanza, questo è il modello che vi consigliamo.

JBL Tune 510BT

PlayStation 5

L’incubo di non trovare la PlayStation 5 è oramai terminato. E per questo motivo cominciano a vedersi anche le prime offerte sulla console next gen di Sony. Questa settimana su Amazon è disponibile la versione standard con Blu-Ray e joystick Dual Sense incluso nella confezione in offerta con uno sconto del 18%. Il risparmio rispetto al prezzo di listino è esattamente di 100€. E puoi pagarla anche a rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione da Cofidis e che attivi in fase di check-out. Quale miglior regalo da fare ai propri figli?

PlayStation 5

Friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Deluxe

Torna in offerta questa settimana uno degli elettrodomestici più venduti e amati. Stiamo parlando della friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Deluxe. Questa volta, però, lo fa con un prezzo mai visto prima. Il merito è del doppio sconto disponibile su Amazon: oltre a quello del 51% presente in pagina, troviamo un ulteriore coupon che fa scendere il prezzo di altri 30€. In questo modo lo sconto totale sfiora il 65% e la si paga il prezzo più basso di sempre. Le funzionalità sono quelle classiche di una friggitrice ad aria impreziosite da ben 8 modalità di cottura: puoi cucinare veramente di tutto, dal pesce, ai fritti fino alle verdure grigliate.

Moulinex Easy Fry Deluxe

Rowenta X-Force 11.60 Aqua

Offerta top per questo aspirapolvere Rowenta X-Force 11.60 Aqua. Oggi lo troviamo con un doppio sconto che ce lo fa pagare quasi la metà. Stiamo parlando di una scopa elettrica top di gamma che oltre ad aspirare il pavimento è anche in grado di lavarlo in un’unica passata. Sulla spazzola sono presenti anche delle luci LED che illuminano perfettamente il pavimento e ti fanno vedere dove c’è la polvere. Grazie alla tecnologia Flex puoi piegarla in tanti modi differenti e raggiungere le zone più difficili da pulire, come ad esempio sotto i mobili o i letto.

Rowenta X-Force 11.60 Aqua

Xiaomi Smart Camera C300

Chiudiamo con un’ultima offerta lowcost per tutti. Se siete alla ricerca di una telecamera che costa poco e che vi aiuta a proteggere la vostra abitazione, oggi troviamo questa Xiaomi Smart Camera C300 con uno sconto del 42% e la paghi solamente poco più di 30€. Qualità delle immagini in 2K, visione notturna con i LED infrarossi, rilevamento umano con intelligenza artificiale. Facile da montare e da configurare, la puoi posizionare anche capovolta. Tramite lo smartphone puoi controllare in ogni istante cosa sta accadendo dentro casa.

Xiaomi Smart Camera C300