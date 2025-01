Amazon, iPhone 16 Pro Max al minimo storico e sconti fino all'80%

Fonte foto: Michael Derrer Fuchs

Nuova settimana e nuove occasioni per fare grandissimi affari su Amazon. Non poteva cominciare in modo migliore questo mese di gennaio: in questa prima metà del mese il sito di e-commerce ha lanciato tantissime nuove promo interessanti e che permettono di risparmiare centinaia di euro su tantissimi prodotti differenti. Tra i protagonisti indiscussi ci sono i dispositivi Apple, con la gamma iPhone 16 in prima linea. Questa settimana tocca all’iPhone 16 Pro Max, la versione più grande e performante (grazie allo sconto di quasi 200 euro approfitti di un’ottima occasione e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.). Alla promo di Amazon risponde anche Samsung con il Galaxy Z Flip6: il telefono pieghevole è disponibile con un doppio sconto e risparmi ben 450 euro.

Come sempre noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato le migliori promo in ambito tech, compresi gli elettrodomestici per la casa che oramai sono diventati sempre più smart e ci semplificano sempre di più il lavoro quotidiano. Nella lista qui in basso trovi tutte le promo che abbiamo selezionato e che ti permettono di fare grandissimi affari: basta cliccare sul link per accedere alla pagina prodotto e completare l’acquisto. Non farti sfuggire queste opportunità.

Amazon, le migliori offerte 13 – 19 gennaio

Una lunga lista ricca di offerte al minimo storico e di ottime occasioni per chi è alla ricerca di smartphone, orologi smart e di elettrodomestici per arricchire la propria cucina o per semplificare la pulizia quotidiana. Di alcuni prodotti abbiamo già parlato, ma le offerte non finiscono all’iPhone 16 Pro Max o al Galaxy Z Flip6. Da questa settimana tornano in offerta anche i Fire TV Stick, le chiavette multimediali di Amazon da sempre tra i prodotti più acquistati sul sito di e-commerce. Grazie allo sconto del 43% le paghi praticamente la metà. Altra promo da non farsi scappare riguarda l’Amazfit Bip 5, smartwatch lowcost disponibile al minimo storico. In ambito elettrodomestici, ottima occasione per l’asciugatrice Bosch Serie 8: con lo sconto del 42% risparmi più di 700 euro e hai anche la possibilità di pagarla a rate a tasso zero. Infine, puoi sfruttare questi ultimi giorni per abbonarti gratis per tre mesi ad Audible, il servizio per ascoltare audiolibri e serie podcast in esclusiva e dotato di una libreria digitale con ben 70.000 contenuti.

Tutte le offerte che abbiamo selezionato le trovi nella lista in alto: per accedere alla pagina prodotto basta cliccare sul link e da lì puoi completare l’acquisto con pochissimi click. Se, invece, vuoi approfondire le caratteristiche tecniche, trovi per ogni prodotto una breve descrizione qui in basso. A te la scelta: buona lettura!

iPhone 16 Pro Max

Inutile girarci troppo intorno: una delle offerte più interessanti della settimana riguarda l’iPhone 16 Pro Max. Lo smartphone top di gamma di Apple è disponibile con un ottimo sconto che fa risparmiare quasi 200 euro e fa scendere il prezzo a 1301,99 euro, minimo storico sul sito di e-commerce. L’offerta non finisce qui: puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate da 260,40 euro a tasso zero. E puoi scegliere tra diverse colorazioni.

L’iPhone 16 Pro Max non ha bisogno di molte presentazioni: è lo smartphone Apple più grande e potente di sempre. Schermo Super Retina XDR da 6,9 pollici ad altissima definizione, processore A18 Pro progettato e sviluppato appositamente per l’intelligenza artificiale e nuovo comparto fotografico nella parte posteriore con un due sensori da 48 megapixel. Lo smartphone più amato dagli utenti a un prezzo mai visto prima.

iPhone 16 Pro Max

Per chi vuole spendere un po’ di meno sono disponibili sempre in offerta l’iPhone 16 e l’iPhone 16 Plus. Anche in questo caso lo sconto è molto interessante, tenendo sempre in considerazione che si tratta di smartphone Apple. L’iPhone 16 è disponibile in promo con uno sconto del 13% che fa scendere il prezzo a 851,99 euro, con un risparmio di circa 120 euro su quello di listino. Lo puoi pagare in 5 rate a tasso zero.

L’iPhone 16 Plus, invece, è disponibile a un prezzo di 1001,99 euro con uno sconto dell’11%. Anche in questo caso lo sconto si aggira sui 120 e hai sempre la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Due ottime alternative se vuoi spendere un po’ di meno, ma avere tra le mani sempre l’ultima versione dello smartphone Apple.

iPhone 16

iPhone 16 Plus

Galaxy Z Flip6

Torna l’accoppiata sconto Amazon più promo Samsung. Il protagonista è il Galaxy Z Flip6, lo smartphone pieghevole di Samsung lanciato sul mercato da pochi mesi e dotato di un’ottima scheda tecnica e di un design veramente unico. A catturare l’attenzione è l’offerta disponibile online: oltre allo sconto fisso del 14% trovi un coupon che ti fa risparmiare altri 250 euro e il prezzo scende a 849 euro, il punto più basso mai registrato su Amazon. Il risparmio totale sfiora i 450 euro e puoi anche dilazionare il pagamento a rate.

Lo smartphone pieghevole di Samsung non fa parlare di sé solamente per il design, ma anche per l’ottima scheda tecnica. Doppio schermo (quello interno da 6,7 pollici, quello esterno da 3,4 pollici e da utilizzare per accedere velocemente alle app che si utilizzano maggiormente), processore prestazionali e una fotocamera da 50 megapixel che permette di scattare foto professionali. Ancora più sottile e resistente rispetto al passato.

N.B. Il prezzo mostrato nel banner è errato. Bisogna cliccarci e aprire la pagina prodotto dove aggiungere il coupon sconto di 250 euro.

Galaxy Z Flip6

Poco X7 Pro

Ecco una delle novità più interessanti di questa settimana. Parliamo del Poco X7 Pro, nuovo smartphone medio di gamma lanciato dal brand legato a Xiaomi. Su Amazon è già disponibile con un’interessante promo lancio che permette di risparmiare ben 50 euro sul prezzo di listino. Lo trovi a 349,90 euro e hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate da 69,98 euro al mese. Inoltre, chi lo acquista oggi ottiene due mesi di abbonamento gratuito ad Audible.

Il nuovo smartphone di Xiaomi punta molto sull’autonomia grazie alla mega batteria da 6.000mAh: completi due giorni senza troppi problemi, anche dopo un utilizzo intenso (e lo puoi ricaricare velocemente utilizzando la Hyper Charge da 90 W.). Schermo grande, ottime prestazioni e funzioni che utilizzano l’intelligenza artificiale.

Poco X7 Pro

Fire TV Stick 4K e Fire TV Stick 4K Max

Da questa settimana tornano in offerta anche i Fire TV Stick di Amazon, le chiavette multimediali da sempre tra i prodotti più acquistati dagli utenti sul sito di e-commerce. In promo trovi i Fire TV Stick 4K e i Fire TV Stick 4K Max, le ultime due versioni lanciate sul mercato dal colosso di Seattle. L’opportunità di fare un ottimo affare è molto ghiotta: il Fire TV Stick 4K è disponibile in offerta a un prezzo di 39,99 euro con uno sconto del 43%, mentre il modello più potente è disponibile a un prezzo di 51,99 euro con uno sconto del 35%. La disponibilità è immediata e li ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore. Se hai problemi con le app per lo streaming video o non riesci a utilizzare al meglio il tuo smart TV, è questo il dispositivo da acquistare oggi.

Fire TV Stick 4K

Fire TV STick 4K Max

Cuffie Bluetooth

Come ogni settimana, oltre agli smartphone, vi proponiamo anche degli accessori utili e che costano poco. Come ad esempio questo paio di cuffie Bluetooth disponibili in promo a un prezzo di soli 13,99 euro grazie allo sconto dell’83%. Costano pochissimo, assicurano una buona qualità dell’audio e sono compatibili con qualsiasi smartphone. Sono anche impermeabili e le puoi utilizzare mentre fai attività fisica. A questo prezzo è difficile trovare di meglio e non a caso sono tra le più vendute degli ultimi giorni su Amazon.

Cuffie Bluetooth

Power Bank

Sulla stessa falsariga dell’offerta precedente troviamo sempre su Amazon questo powerbank economico da 10.000mAh con un doppio sconto che fa crollare il prezzo. Oltre a quello del 79% presente in pagina, puoi aggiungere un ulteriore coupon sconto del 10% e il prezzo si avvicina ai 15 euro. Puoi ricaricare fino a 2 dispositivi contemporaneamente ed è compatibile con qualsiasi smartphone e tablet. Utilissimo da avere sempre con sé, soprattutto per chi viaggia molto.

Power Bank

Amazfit Bip 5

Se siete alla ricerca di uno smartwatch economico, ma che allo stesso tempo offre funzionalità avanzate e un monitoraggio completo della salute, l’Amazfit Bip 5 è quello che fa per voi. Da oggi trovi l’orologio smart con uno sconto del 39% che fa scendere il prezzo a soli 54,90 euro e hai anche la possibilità di pagarlo in 3 rate da 18,30 euro al mese. Lo schermo è abbastanza grande e permette di avere una visione rapida di tutte le info principali, dal numero di passi alla frequenza cardiaca. Supporta più di 120 modalità di allenamento, tra cui tutte le più praticate (corsa, ciclismo). Puoi anche installare 70 app sviluppate appositamente per l’orologio. La batteria ha un’autonomia di circa 10 giorni.

Amazfit Bip 5

Smart TV LG 32 pollici

Trovare uno smart TV dalle dimensioni compatte è sempre più complicato e per questo motivo le poche volte che è disponibile in offerta un modello con schermo da 32 pollici bisogna approfittarne immediatamente. A maggior ragione se l’offerta riguarda il televisore LG con schermo con risoluzione FHD e processore di ultima generazione. Grazie al sistema operativo webOS supporta tutte le principali piattaforme di video streaming e puoi goderti tutte le tue serie TV e film preferiti. Non finisce qui: è dotato anche di modalità di visione ad hoc pensate appositamente per film e videogiochi. Con lo sconto del 39% lo paghi meno di 200 euro e puoi dilazionare la spesa in 5 rate a tasso zero.

Smart TV LG 32 pollici

Computer portatile 14 pollici

Torna su Amazon l’ottima offerta per il PC portatile da 14 pollici lowcost. Solo questa settimana è disponibile con uno sconto dell’80% che fa scendere il prezzo a 269,99 euro, con un risparmio netto che supera abbondantemente i 1.000 euro. Il PC ha tutto quello che si richiede a un dispositivo con questo prezzo: schermo in FHD, processore prestazionale, 8 gigabyte di RAM e SSD da 256 gigabyte. Dimensioni compatte ed è anche molto leggero. Trovi già installato Windows 11. Perfetto per gli studenti e per chi lavora da casa e viaggia molto.

Computer portatile 14 pollici

Spazzolino Oral-B Smart 4

Prezzo eccezionale per lo spazzolino elettrico Oral-B Smart 4. Su Amazon è disponibile con uno sconto del 63% e lo paghi solamente 49,99 euro. Nella confezione, oltre allo spazzolino, trovi anche la custodia da viaggio, 2 testine e il dentifricio Oral-B Pro Expert. Assicura una pulizia profonda e rimuove il 100% di placca in più rispetto a uno spazzolino normale. Protegge anche le tue gengive grazie alla presenza di un sensore di pressione. A questo prezzo è un affare che non devi farti scappare.

Spazzolino Oral-B Smart 4

Asciugatrice Bosch Serie 8

Una delle migliori offerte della settimana non riguarda né uno smartphone e nemmeno uno smartwatch. bensì un’asciugatrice. Parliamo della Bosch Serie 8 disponibile su Amazon con uno sconto del 42% a un prezzo di 979 euro. Il risparmio netto supera i 700 euro e approfitti del minimo storico. Non finisce qui: puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate da 195,80 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Come per la maggior parte degli elettrodomestici venduti su Amazon puoi anche aggiungere dei servizi extra, tra cui il ritiro e la disinstallazione della vecchia asciugatrice.

Questo modello di Bosch è dotato di funzionalità avanzate e di un cestello di 9 chilogrammi. Grazie ai tanti programmi a disposizione hai sempre quello più adatto alle tue esigenze.

Asciugatrice Bosch Serie 8

Rowenta X-Force 9.60 Animal Care

Non mancano gli elettrodomestici per la pulizia domestica tra le offerte Amazon di questa settimana. Una delle migliori riguarda l’aspirapolvere Rowenta X-Force 9.60 Animal Care che trovi con uno sconto del 39% che fa scendere il prezzo a 199,99 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 40 euro al mese. Si tratta di una scopa elettrica con una grande potenza di aspirazione, un tubo molto flessibile che permette di arrivare negli angoli più scomodi della tua abitazione e di una spazzola che raccoglie anche i peli degli animali. Un’occasione da cogliere al volo.

Rowenta X-Force 9.60 Animal Care

Macchina per il caffè Electrolux Explore 6

Offerta shock per la macchina per il caffè Electrolux Explore 6. Questa settimana è disponibile con uno sconto esagerato del 50% e la paghi 99,99 euro, prezzo più basso di sempre. Macchina che supporta sia il caffè in polvere sia le cialde. Puoi preparare fino a 2 tazze per volta e oltre al caffè puoi preparare anche il cappuccino, grazie al montalatte integrato. Un elettrodomestico che non può mancare sulla tua cucina.

Macchina per il caffè Electrolux Explore 6

Friggitrice ad aria Moulinex

Non può di certo mancare una friggitrice ad aria nella nostra guida alle migliori offerte della settimana. La nostra scelta è andata sulla Moulinex Easy Fry & Grill Vision, friggitrice ad aria che trovi su Amazon con uno sconto del 44% e che paghi 99,99 euro, risparmiando quasi 100 euro. Tra le più acquistate dell’ultimo mese, ha un cestello molto capiente e ti permette di cucinare fino a 6 persone. Hai a disposizione 8 programmi di cottura per preparare veramente di tutto, dalla carne, alle verdure grigliate fino ai dolci. Grazie all’app per le ricette disponibile sullo smartphone puoi provare ogni giorno un piatto diverso.

Friggitrice ad aria Moulinex

Audible

Torna su Amazon una delle promo più amate dagli utenti. Ancora per pochissimi giorni puoi iscriverti ad Audible e utilizzare la piattaforma gratis per tre mesi. Per chi non lo conoscesse, Audible è il servizio dedicato agli audiolibri e alle serie podcast in esclusiva. Hai accesso a tutti i contenuti della piattaforma e le puoi ascoltare quando vuoi, anche offline. A disposizione hai più di 70.000 titoli in esclusiva e tutto senza pubblicità. Approfittane subito cliccando sul link qui in basso.

AUDIBLE GRATIS PER TRE MESI