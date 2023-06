Amazon, le migliori offerte della settimana con sconti incredibili

Questo mese di giugno non poteva aprirsi in maniera migliore. Da questa settimana, infatti, troviamo su Amazon tantissime nuove offerte che riguardano prodotti più o meno in voga. Come al solito non mancano offerte shock con sconti che superano anche il 70% e promo che riguardano dispositivi molto desiderati come ad esempio le cuffie Bluetooth Apple AirPods Pro di seconda generazione, disponibili con uno sconto speciale del 20%. Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato una dozzina tra le migliori offerte Amazon di questa settimana, tenendo in grossa considerazione sia la qualità dei prodotti sia il risparmio per le tasche delle persone. Per chi è alla ricerca di un nuovo smartphone, ad esempio, troviamo il Samsung A34 con uno sconto top del 34% che fa scendere il prezzo al minimo storico. Ma non solo. Ci sono tantissimi altri prodotti. Non vi resta che scoprirli nella nostra guida all’acquisto.

Amazon, le migliori offerte della settimana

Nella lista qui in alto trovate tutte le offerte top di questa settimana che abbiamo selezionato per voi. Come al solito è un mix tra prodotti prettamente tecnologici come smartwatch, smartphone, smart TV e computer portatili (questa settimana ci sono alcune promo veramente speciali con sconti che superano il 70% e permettono di risparmiare più di 700€) ed elettrodomestici smart per la casa, come il robot aspirapolvere iRobot Roomba e5154 che troviamo a metà prezzo al minimo storico. Se volete accedere direttamente alla pagina prodotto basta cliccare sul link, mentre se volete approfondire le caratteristiche trovate qui in basso una breve descrizione per ogni dispositivo. Buona lettura.

Samsung Galaxy A34

Tra le novità lanciate da Samsung quest’anno c’è anche il Galaxy A34, nuovo medio di gamma che strizza sempre di più l’occhio agli smartphone di livello superiore. E lo si capisce immediatamente dalla scheda tecnica. Il telefonino è dotato di un display Super AMOLED da 6,6" con risoluzione FHD e refresh rate che arriva fino a 120Hz rendendolo super fluido nell’utilizzo quotidiano. Ottimo anche il processore octa-core supportato da 8GB di RAM e da ben 256GB di memoria interna. Per gli amanti delle foto troviamo ben tre fotocamere nella parte posteriore: oltre a quella principale da 48MP, è presente un sensore ultra-grandangolare da 8MP e una fotocamera macro da 5MP. La fotocamera frontale, invece, è da 13MP. La batteria da 5.000mAh è la giusta conclusione a uno smartphone con pochi eguali nella sua fascia di prezzo, soprattutto quando lo troviamo in offerta con uno sconto del 34% come accade questa settimana.

Oppo Find X5 Lite

Un altro ottimo smartphone in offerta questa settimana è sicuramente l’Oppo Find X5 Lite. Anche in questo caso abbiamo a che fare con un dispositivo medio di gamma che però strizza l’occhio a quelli di fascia superiore. Realizzato con materiali e componenti di alta qualità come lo schermo AMOLED con risoluzione FHD e diagonale da 6,43". Il processore assicura prestazioni top ed è accompagnato da 8GB di RAM e da 256GB di memoria interna. Nella parte posteriore è presente una tripla fotocamera con sensore principale da 64MP, obiettivo ultra-grandangolare da 8MP e un sensore macro da 4cm. La fotocamera per i selfie è da ben 32MP. La batteria permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi e c’è anche la ricarica rapida da 65W.

Honor Magic Watch 2

Uno dei migliori orologi che troviamo in offerta questa settimana è l’Honor Magic Watch 2. Stiamo parlando di un wearable con un design classico, ma moderno allo stesso tempo, grazie a uno schermo da 1,4" che permette di avere sempre tutti i dati più importanti sott’occhio. Honor ha dotato il suo orologio di punta di sensori e tecnologie di ultima generazione, a partire dal monitoraggio avanzato della salute e del sonno. Per gli amanti dello sport non mancano diverse modalità fitness dedicate agli sport più seguiti e praticati. Insomma, un orologio smart completo sotto ogni punto di vista.

Smart TV Philips + soundbar

Questa settimana Amazon ha lanciato offerte speicali sui prodotti Philips, con sconti mai visti prima. Una delle promo più interessanti riguarda questo smart TV LED da 50" con schermo con risoluzione 4K venduto insieme a un’utilissima soundbar Blueooth 2.1 comprensiva anche di subwoofer. Una promo da non farsi scappare: acquistandola oggi approfitti dello sconto del 40% che fa risparmiare quasi 270€ sul prezzo di listino. Il televisore Philips è una sicurezza sotto tutti i punti di vista: grazie all’innovativa tecnologia Ambilight puoi creare uno spettacolo di colori in continuo movimento intorno al TV che si adatta al contenuto che stai guardando. La soundbar, invece, grazie alla sua potenza di 240W assicura un audio potente.

Samsung TV QLED QE55Q80

Tra le migliori promo di questa settimana c’è sicuramente questo smart TV Samsung QLED da 55". Lo sconto del 53% fa scendere il prezzo a poco più di 650€ e si risparmiano quasi 750€ sul prezzo di listino. Stiamo parlando di un televisore con tecnologia QLED per immagini sempre super definite e colori perfetti in qualsiasi situazione. Il sistema operativo Tizen è una sicurezza e supporta tutte le principali piattaforme di streaming, a partire da Amazon Prime Video. Lo smart TV Samsung integra anche gli assistenti vocali Alexa e Google Assistente.

Lenovo IdeaPad 3

Un PC portatile venduto in esclusiva su Amazon e perlopiù a un prezzo incredibile. Stiamo parlando del Lenovo IdeaPad 3, laptop che troviamo sul sito di e-commerce con uno sconto del 40% e costa meno di 400€. Si tratta del classico PC portatile pensato per un utilizzo domestico oppure di studio, ma si adatta ottimamente anche allo smartworking essendo dotato di un’ottima webcam e di un buon impianto audio. Il PC è dotato di un monitor da 15,6" e di un processore Intel i3 di undicesima generazione. A supporto 8GB di RAM e un SSD da 512GB. Per salvaguardare la privacy è presente un sensore per l’impronta digitale.

PC portatile SGIN

Un prezzo mai visto prima e uno sconto eccezionale per un ottimo PC portatile lowcost. Su Amazon è disponibile questo modello con uno sconto di ben il 73% e si risparmiano più di 700€ sul prezzo di listino. Si tratta di un computer economico pensato soprattutto per lo studio. Ha uno schermo abbastanza grande da 15,6" con ben 8GB di RAM e 256GB di memoria interna, quanto basta per installare un bel po’ di programmi e salvare i propri documenti. Se siete alla ricerca di un PC che costa poco, questo è il dispositivo che fa per voi.

AirPods Pro seconda generazione

Inutile nascondersi: tra i prodotti Apple, le AirPods Pro sono sicuramente tra le più desiderate. Oggi le troviamo anche in promo speciale su Amazon con uno sconto del 20% che fa scendere il prezzo al minimo storico dell’ultimo periodo. E c’è anche la possibilità di acquistarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione dal sito di e-commerce. Il prezzo resta abbastanza elevato, ma abbiamo a che far con uno dei migliori modelli in circolazione dotato di tecnologia di cancellazione del rumore e della modalità Trasparenza adattiva. L’audio spaziale personalizzato è un’altra funzionalità unica di queste cuffie. Sono compatibili con qualsiasi smartphone.

Cuffie Bluetooth Philips TAT4556WT/00

Abbiamo già detto che questa settimana troviamo su Amazon tantissimi prodotti Philips. Dello smart TV abbiamo già detto, ora è il turno di queste cuffie Bluetooth Philips TAT4556WT/00 disponibili con uno sconto del 51% e le si paga meno della metà. Il design è ergonomico e si adatta perfettamente all’orecchio e sono dotate della cancellazione attiva del rumore, una funzionalità oramai fondamentale per gli auricolari. L’autonomia è veramente ottima e arriva fino a un massimo di 29 ore.

Meta Quest 2

Nell’ultimo decennio si è più volte parlato della realtà virtuale come della "next big things" nel mondo della tecnologia, ma finora i risultati sono stati piuttosto deludenti. Ci sono, però, aziende che continuano a puntare fortemente su questo settore e una di queste è sicuramente Facebook con i suoi visori VR. Uno di questi visori, il Meta Quest 2, è disponibile questa settimana in offerta su Amazon con uno sconto top del 27% al prezzo più basso di sempre. Dotato di tutti gli accessori del caso, è sicuramente un acquisto top se volete testare questa tecnologia rivoluzionaria. Non perdete questa grossa opportunità.

Trust Gaming GXT 258 Fyru

Questa settimana sono in offerta tantissimi prodotti Trust, azienda che oramai si è specializzata in prodotti tech e accessori per PC. Una delle promo migliori riguarda questo microfono compatibile con PC e console, da poter utilizzare sia per parlare con i propri amici sia per lo streaming sulle varie piattaforme online. Facile da configurare, offre anche diverse funzioni professionali. Grazie allo sconto del 71% si risparmiano ben 100€ e costa veramente pcoo.

Telecamera blurams

Le telecamere di sicurezza sono oramai diventate un prodotto di massa e non è un caso che troviamo sempre più modelli in offerta e a un prezzo veramente alla portata di tutti. Uno di questi modelli è la videocamera di sicurezza Blurams che troviamo su Amazon addirittura con un doppio sconto: oltre a quello del 42% presente in pagina è disponibile un coupon che fa scendere il prezzo di un altro 5%. Praticamente è come se lo si pagasse la metà. Assicura immagini in altissima definizione, può ruotare di 360 gradi e grazie all’audio bidirezionale puoi ascoltare cosa sta succedendo in casa. Compatibile anche con Alexa e Google Assistente.

iRobot Roomba e5154

Sconto top del 50% per questo robot aspirapolvere iRobot Roomba e5154. Si tratta di una delle migliori promo nella sua categoria di prodotto: stiamo parlando, infatti, di un robot con sensori in grado di mappare l’abitazione e di riconoscere immediatamente dove sono presenti ostacoli e tappeti. Adatto anche per raccogliere i peli degli animali domestici. Lo puoi pagare a rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione dal sito di e-commerce.

Friggitrice Moulinex Easy Fry Deluxe

Non poteva di certo mancare lei, la regina degli elettrodomestici del 2022. Di che cosa stiamo parlando? Della friggitrice ad aria e più precisamente della Moulinex Easy Fry Deluxe, modello che troviamo su Amazon con uno sconto del 56% al prezzo più basso di sempre. Si risparmiano più di 120€ sul prezzo di listino e ci sono ben 8 modalità di utilizzo preimpostate che permettono di cucinare veramente di tutto, dalle patatine fritte fino ai dolci. Le possibilità di cottura, invece, sono quattro: friggere, arrostire, grigliare e cuocere. Acquistatela, non vi deluderà di certo.

Planetaria Moulinex

Insieme alla friggitrice ad aria, un altro elettrodomestico che non può mancare nella vostra cucina è una planetaria che vi semplifica la vita nell’impastare qualsiasi cosa. Su Amazon questa settimana troviamo la planetaria Moulinex Masterchef Grande con uno sconto eccezionale del 61% si risparmiano quasi 500€ sul prezzo di listino. Ha un cestello di grandi dimensioni e nella confezione troviamo anche tantissimi accessori con cui sbizzarrirsi. Insomma, un elettrodomestico completo e che non può mancare nella vostra cucina.

Spazzolino elettrico Oral-B Smart 4

Dopo avere mangiato i piatti preparati con la planetaria o la friggitrice ad aria non vi resta che lavare i denti. E perché non farlo con lo spazzolino elettrico Oral-B Smart 4 che troviamo oggi in offerta sul sito di e-commerce a meno di metà prezzo grazie allo sconto del 56%. Disponibile a un super prezzo, nella confezione sono presenti anche due testine, una custodia da viaggio e il dentifricio Oral-B Sensibilità e Gengive Calm. Un super affare da non lasciarsi scappare.

