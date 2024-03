Un altissimo monolite è apparso dal nulla in mezzo a una collina in Galles e nessuno riesce a spiegare come sia possibile: cosa sappiamo.

Può un monolite apparire dal nulla nel mezzo di una collina? È quanto accaduto sotto gli occhi di Craig Miur, costruttore di Hay-on-Wye nel Powys, in Galles, che ha documentato tutto con un video che ha condiviso sui social. Neanche a dirlo, la testimonianza di Miur ha fatto il giro del web in men che non si dica, lasciando aperti molti interrogativi: di cosa si tratta esattamente e come ha fatto ad arrivare in quel punto?

Lo strano avvistamento del monolite in Galles

Come ogni mattina, martedì 12 marzo Craig Miur è uscito dalla sua abitazione ad Hay-on-Wye per fare una passeggiata sulla collina di Hay Bluff. Il tempo non era dei migliori, eppure quanto apparso davanti ai suoi occhi era lampante: una sorta di altissimo prisma metallico, lucente e argenteo. Miur ha preso immediatamente il suo smartphone per registrare tutto e, nel giro di poche ore, il suo video ha fatto il giro del mondo. Nessuno poteva credere ai propri occhi.

Quell’oggetto maestoso e luminoso era totalmente fuori luogo e spiccava tra il verde della brughiera, non presentava alcuna traccia attorno – segni di ruote o altri veicoli, ad esempio – e per l’uomo gallese è stato quasi come un incontro ravvicinato del terzo tipo, per dirla alla maniera cinematografica. "Quando l’ho visto per la prima volta, sono rimasto un po’ sorpreso perché sembrava una specie di UFO – ha spiegato al Guardian -. Sembrava un [materiale] metallico molto fine, quasi come un acciaio chirurgico. La struttura in acciaio era lunga quasi 3 metri e sembrava perfettamente livellata e stabile, nonostante il tempo fosse ventoso".

"Se non sapessi nulla, guardandolo, avresti potuto facilmente pensare che fosse stato lasciato cadere da un UFO o qualcosa del genere", ha detto al NY Times. Gli interrogativi sorgono spontanei vista la totale assenza di tracce tutt’attorno, che lasciano dubbi non solo su come sia stato trasportato in quel punto così isolato – e difficilmente raggiungibile da un veicolo, tra l’altro – e, per di più, conficcato nel terreno fangoso. Miur ha ipotizzato che potesse essere opera di una squadra armata di elicottero, che fosse una sorta di "installazione artistica", per usare le sue stesse parole. Ma la verità è che attualmente il monolite resta un mistero.

Essendo un addetto ai lavori, nonché appassionato di metalli, l’uomo ha anche espresso un parere "tecnico" a proposito dell’oggetto, ritenendo che chiunque sia l’autore ha adottato un materiale apposito per evitare che arrugginisca oltre che una tecnica sopraffina, senza segni di saldatura evidenti. Un "ottimo lavoro", preciso e pulito.

I monoliti "caduti dal cielo" sulla Terra

C’è una nutrita serie di avvistamenti simili a quello di Miur in Galles che, tra l’altro, non è stato l’unico ad avvistare il monolite. Anche Richard Haynes a WalesOnline ha affermato di essersi imbattuto nell’oggetto metallico mentre faceva jogging sulla collina di Hay Bluff.

Durante il periodo della pandemia, nel 2020, di monoliti (o presunti tali) ne sono apparsi a iosa. Il primo è stato avvistato nello Utah in un remoto canyon nel Red Rock Country, salvo poi essere smantellato dallo Utah Bureau of Land Management, poi si sono susseguiti avvistamenti in California, Romania, Turchia. Luoghi estremamente diversi e distanti tra loro con un unico comune denominatore: tutti hanno immediatamente pensato che si trattasse di oggetti "di un altro mondo", sorprendentemente simili a quello iconico del film 2001: Odissea nello spazio di Stanley Kubrick.

Dal 2020 video e immagini si sono diffusi al punto tale da spingere curiosi e appassionati a partire alla ricerca dei fantomatici monoliti e non sono mancate le persone che si son volute prendere il merito della loro creazione. Sempre nel 2020, ad esempio, un collettivo anonimo chiamato The Most Famous Artist ha affermato di essere autore dei "monoliti" apparsi negli Stati Uniti d’America.

L’unica certezza al momento è che, se di installazione artistica si tratta, le autorità provvederanno immediatamente a toglierlo per liberare la collina, che si trova all’interno del Parco Nazionale di Brecon Beacons.