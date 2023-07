Fonte foto: Montblanc

L’iconico marchio Montblanc ritorna nel settore dei prodotti audio, dopo un primo progetto presentato nel 2020, con il lancio delle Montblanc MTB 03: si tratta di cuffie true wireless da abbinare al proprio smartphone, o a qualsiasi altro dispositivo compatibile, via Bluetooth. Le nuove cuffiette sono già acquistabili ad un prezzo che segue la filosofia di brand di lusso di Montblanc. Si tratta, in ogni caso, di un prodotto di fascia alta, con specifiche tecniche ottime e un design ricercato.

Le caratteristiche delle nuove Montblanc MTB 03

Le Montblanc MTB 03 sono delle cuffie TWS in-ear, quindi con il gommino che chiude l’orecchio, caratterizzate da dimensioni compatte e da un design che le rende facilmente distinguibili da altri prodotti del settore, anche grazie ad una particolare finitura in nero lucido. Le cuffiette di Montblanc hanno un sistema la cancellazione attiva del rumore (ANC).

I driver sono da 7 millimetri, in berillio, e il chip di gestione è compatibile con il codec Qualcomm aptX Adaptive hi-res, studiato per mantenere alta la qualità dell’audio e bassa la latenza. Il collegamento tra le cuffiette e lo smartphone (o altre fonti di riproduzione) avviene tramite Bluetooth 5.2, con una portata di circa 10 metri.

C’è anche la certificazione IPX4, che indica che le cuffiette resistono a schizzi d’acqua e sudore. Ci sono anche i sensori di prossimità, che attivano o disattivano la riproduzione in automatico quando si indossano o si rimuovono gli auricolari. Le nuove Montblanc MTB 03 hanno una custodia con ricarica sia wireless che via cavo USB-C, che è più rapida e aggiunge fino a 100 minuti di autonomia con 15 minuti di carica.

L’autonomia delle cuffie è di circa 6 ore, con la sola carica delle batterie integrate negli auricolari. Grazie alla carica aggiuntiva fornita dalla batteria della custodia, però, è possibile utilizzare gli auricolari per un totale di 18 ore.

Le Montblanc MTB 03 sono accompagnate da un’app, disponibile sia per dispositivi Android che per iPhone e iPad, denominata Montblanc Sound. Dall’app è possibile accedere a varie impostazioni per personalizzare il funzionamento delle cuffiette, adattandolo le caratteristiche del prodotto alle proprie preferenze.

Il prezzo delle Montblanc MTB 03

Le nuove cuffiette TWS di Montblanc sono già ordinabili tramite il sito ufficiale, anche in Italia, ad un prezzo di 400 euro. In confezione, oltre al cavo di ricarica, ci sono ben quattro set di auricolari in silicone con taglie XS, S, M e L. Con un prezzo del genere, chiaramente, le Montblanc MTB 03 vanno a posizionarsi come dirette concorrenti di Apple AirPods Pro, Sony WF-1000XM4, Bose QuietComfort Earbuds II, Samsung Galaxy Buds2 Pro. Tutti prodotti con caratteristiche tecniche simili, a volte superiori, ma con un prezzo di listino anche di parecchio inferiore. Montblanc vuol dire lusso e lo si vede anche da questo.