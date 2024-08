Nuove cuffiette Vivo TWS 3e: caratteristiche e prezzo

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: Vivo

Vivo ha presentato ufficialmente in esclusiva per il mercato indiano i nuovi auricolari wireless Vivo TWS 3e, un prodotto che va a posizionarsi nella fascia più bassa del mercato ma con moltissime tecnologie proprie dei device di fascia superiore, come la cancellazione attiva del rumore, ad esempio.

Nonostante questo, però, l’azienda cinese garantisce anche un prezzo estremamente accessibile che per poco più di 20 euro (al cambio attuale) permette praticamente a chiunque di portare a casa un dispositivo dalle grandi potenzialità.

Vivo TWS 3e, scheda tecnica

Le Vivo TWS 3e sono cuffiette in-ear con driver dinamico da 11 mm. Per migliorare la riproduzione musicale, Vivo si affida al sistema DeepX 3.0 Sound Effects che adatta la riproduzione musicale in base allo stile attivando le funzioni Super Bass, Enhanced Vocals ed Enhanced Trebles che si occupano rispettivamente di migliorare la resa sonora delle frequenze basse, delle voci e degli alti.

Pur trattandosi di un prodotto low-cost non manca la Cancellazione attiva del rumore intelligente (ANC) che sfrutta i microfoni sulle cuffie e gli algoritmi sviluppati da Vivo per riconoscere il rumore ambientale e ridurlo fino a 30 dB.

Presenti anche le funzionalità per la cancellazione del rumore del vento e la modalità AI Call Noise Reduction che tramite algoritmi AI, riesce ad abbattere il rumore in chiamata, amplificando la voce del parlante per conversazioni sempre cristalline anche in ambienti non particolarmente silenziosi.

Inoltre, con la modalità a bassa latenza, sviluppata appositamente per il gaming, queste cuffie garantiscono un audio reattivo (con una risposta di 88 ms) anche durante le azioni di gioco più concitate.

Per quanto riguarda le connessioni abbiamo il Bluetooth 5.3 con tecnologia Google Fast Pair che consente di accoppiare facilmente gli auricolari con due dispositivi Android contemporaneamente. Non manca nemmeno l’opzione Trova il mio dispositivo e la piena compatibilità con Google Assistant, attivabile direttamente dall’area sensibile al tocco sulle cuffiette.

Molto interessante anche la presenza di un sensore di prossimità che blocca in automatico la riproduzione dei contenuti audio quando le cuffie vengono tolte dall’orecchio; una funzione in più che, di solito, è difficile trovare nei prodotti in questa fascia di prezzo.

Sul fronte dell’autonomia Vivo promette fino a 8,5 ore di riproduzione musicale (con ANC attivo) e fino a 10,5 ore senza cancellazione del rumore. Utilizzando anche l’apposita custodia di ricarica si arriva rispettivamente a 36 ore (con ANC) e a 42 ore (senza ANC). Inoltre con soli 10 minuti di ricarica è possibile ottenere fino a 3 ore di riproduzione aggiuntiva.

Infine i soli auricolari sono anche certificati IP54 e sono dunque resistenti alla polvere e agli spruzzi d’acqua da tutte le direzioni.

Vivo TWS 3e, prezzo e disponibilità

Al momento Vivo ha presentato le nuove TWS 3e solo per il mercato indiano, dove possono essere acquistate in due colorazioni: Black e White, al prezzo suggerito di 1.899 rupie indiane, che al cambio attuale corrispondono ad appena 20,72 euro.

Al momento non ci sono ancora indicazioni precise sull’eventuale arrivo sui mercati globali ma, se e quando arriveranno, queste cuffie potrebbero rappresentare un prodotto davvero unico nel suo genere, con tantissime funzionalità da top di gamma (con le dovute eccezioni, si intende) ma da acquistare al prezzo di un low-cost.