Motorola, prezzo in picchiata per questo smartphone top: è da comprare subito

Da oggi torna in offerta uno smartphone top di gamma molto spesso sottovalutato, ma che in questi mesi ha dimostrato di essere affidabile e di avere un rapporto qualità-prezzo elevatissimo. Stiamo parlando del Moto edge 30 Fusion, un telefono che assicura prestazioni elevate e che ha una scheda tecnica da vero top come dimostra il processore super prestazionale di Qualcomm, la fotocamera principale da 50MP e lo schermo OLED con refresh rate che arriva fino a 144Hz, uno dei valori più elevati nel mondo della telefonia. Un dispositivo che non delude, anche grazie a un’interfaccia utente tra le migliori nel panorama Android.

Come detto all’inizio, da oggi troviamo il Moto edge 30 Fusion nuovamente in offerta e a un super prezzo. Il merito è dello sconto del 35% che fa scendere il prezzo di oltre 200€ al punto più basso dell’ultimo periodo. Uno sconto molto elevato per un dispositivo che a tutti gli effetti è uno dei migliori nella sua categoria. A questo prezzo è un best-buy da non lasciarsi scappare. C’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione da Amazon. Approfittatene immediatamente.

Moto edge 30 Fusion: caratteristiche tecniche

Motorola è sinonimo di affidabilità e potenza. Da oramai diversi anni è tornata a svolgere un ruolo da protagonista nel mondo degli smartphone e lo ha fatto grazie a dispositivi super performanti e con un rapporto qualità-prezzo molto elevato. Questo Motorola edge 30 Fusion ne è la dimostrazione. Un telefono che si posiziona in una fascia di mercato molto competitiva e che riesce a emergere grazie a caratteristiche molto marcate. Vediamole insieme.

Partiamo da una delle componenti che da sempre contraddistingue i telefoni dell’azienda statunitense: lo schermo. Sullo smartphone troviamo un display borderless (senza cornici laterali) da 6,55" con risoluzione FHD e refresh rate fino a 144Hz, per una maggiore scorrevolezza nell’utilizzo quotidiano. La qualità dei colori è molto elevata e i neri sono assoluti, essendo lo schermo OLED. Sotto la scocca trova posto l’ottimo processore Snapdragon 888+ che assicura prestazioni fulminee; a supporto 8GB di RAM e 128GB di memoria interna. Ottimo anche l’audio grazie al supporto alla tecnologia Dolby Atmos con bassi ottimizzati e voci più nitide durante le chiamate.

In uno smartphone che di professa essere top di gamma, anche il comparto fotografico deve essere di livello assoluto. E il Motorola Edge 30 Fusion non delude. Nella parte posteriore è presente una tripla fotocamera con sensore principale da 50MP, obiettivo ultra-grandangolare da 13MP e teleobiettivo da 2MP. La fotocamera frontale è da ben 32MP e permette di scattare selfie perfetti da caricare sui propri profili social. Non mancano modalità di scatto ad hoc che sfruttano al meglio l’intelligenza artificiale, come ad esempio la "Visone notturna" per foto luminose anche con poca luce.

La batteria copre tutto il giorno senza troppi problemi e nel momento del bisogno è possibile utilizzare la ricarica TurboPower da 68W che impiega poco più di trenta minuti per avere il 100% di autonomia. Come detto, sullo smartphone troviamo un’interfaccia utente con pochissime personalizzazioni e che lo rende scattante e performante in ogni occasione.

Moto edge 30 Fusion: sconto, offerta e prezzo Amazon

Un prezzo così per uno smartphone che assicura prestazioni elevate non lo si vedeva da un po’ di tempo. Oggi troviamo il Motorola Edge 30 Fusion in offerta con uno sconto del 35% che fa scendere il prezzo a 445,05€. Si tratta del minimo storico in questo ultimo periodo e risparmi poco più di 220€ sul prezzo di listino. C’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 89,01€ al mese utilizzando il servizio messo a disposizione da Amazon e che attivi sulla pagina prodotto. La spedizione e la consegna sono curati dal sito di e-commerce e bisogna aspettare pochissimi giorni per riceverlo a casa. Una promo da non farsi scappare assolutamente.

