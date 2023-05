Motorola Edge 30 Neo, prezzo sprofonda: da acquistare subito

Maggio comincia con delle ottime offerte su alcuni smartphone molto interessanti e che troviamo a un prezzo eccezionale. Uno di questi è sicuramente il Motorola Edge 30 Neo, un dispositivo che si va a posizionare in quella fascia di prezzo tanto contesa dai produttori e che comprende smartphone un po’ più potenti rispetto ai classici medio di gamma. E questo telefonino dell’azienda statunitense è la perfetta fotografia di quanto appena detto: buon processore, ottimo schermo super fluido, un comparto fotografico che non vi deluderà e una batteria che ti accompagna tutto il giorno. Il tutto condito da un sistema operativo leggero e scattante.

Come detto, il Motorola Edge 30 Neo è uno degli smartphone più interessanti tra quelli che troviamo oggi in offerta. Su Amazon è disponibile con uno sconto del 30% e si risparmiano 130€ sul prezzo di listino. Si tratta del minimo storico e di una delle migliori promo che potete trovare sul web per uno smartphone. Il prezzo è davvero interessante per uno smartphone affidabile e che non vi deluderà.

Motorola Edge 30 Neo: la scheda tecnica

Motorola è tornata ad avere un ruolo da protagonista nel mondo della telefonia e gran parte del merito lo deve a dispositivi come il Motorola Edge 30 Neo che abbinano a un’ottima scheda e a materiali di ottima qualità un prezzo veramente concorrenziale.

Lo smartphone è dotato di un display OLED da 6,28" con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120Hz. Lo schermo OLED rende i contrasti ancora più accesi e i colori vividi, grazie soprattutto al nero assoluto. La frequenza di aggiornamento così elevato lo rende super fluido nella vita di tutti i giorni. Ottimo anche il comparto audio grazie a degli altoparlanti stereo con bassi ottimizzati. Sotto la scocca troviamo l’ottimo processore Snapdragon 695 con modem 5G integrato e supportato da 8GB di RAM e da 128GB di memoria interna.

Motorola ha puntato molto anche sul comparto fotografico e non a caso troviamo una soluzione molto interessante. Nella parte posteriore è presente un doppio sensore con fotocamera principale da 64MP con stabilizzatore ottico dell’immagine e un obiettivo ultra-grandangolare da 13MP. La fotocamera selfie, invece, è da 32MP. Nell’app fotocamera troviamo tante modalità di scatto che sfruttano al meglio l’intelligenza artificiale, come ad esempio la "Visione notturna automatica" che assicura foto luminose anche con poca luce.

La batteria da 4020mAh ti permette di arrivare a fine giornata e nel momento del bisogno puoi chiedere aiuto alla ricarica TurboPower da 68W che ti permette di avere il 100% di autonomia in circa trenta minuti.

Motorola Edge 30 Neo in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Da oggi troviamo il Motorola Edge 30 Neo in promo speciale a un prezzo di 299€, con uno sconto del 30% rispetto a quello di listino. Si risparmiano 130€ sul prezzo di listino e si approfitta del minimo storico a cui aggiungere tutte le garanzie Amazon, a partire dalla consegna rapidissima fino alla possibilità di effettuare il reso gratuito entro 30 giorni dall’acquisto. Puoi anche pagare lo smartphone a rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione da Cofidis e che si attiva in fase di check-out.

