Motorola edge 40 al minimo storico: prezzo speciale e sconto super

Anche in questo 2023 Motorola ci deliziato con la sua nuova collezione di smartphone. La serie Motorola edge 40 è composta da dispositivi che occupano diverse fasce di prezzo, ma partono da un modello base già piuttosto competitivo e che oggi troviamo anche in offerta speciale a un super prezzo. E il modello base è proprio il Motorola edge 40, smartphone top di gamma che troviamo già in offerta a un prezzo unico e speciale. Il merito è dello sconto eccezionale del 33% che fa risparmiare ben 200€. E per uno telefono da poco uscito sul mercato sappiamo bene che si tratta di una promo veramente molto interessante.

Così come è interessante la scheda tecnica di questo dispositivo. Motorola ci ha abituato in questi ultimi anni a lanciare dispositivi con un ottimo rapporto qualità-prezzo e lo conferma anche con questi nuovi modelli. A partire dallo schermo, un pannello pOLED da 6,55" e con un refresh elevatissimo fino a 144Hz che lo rende super fluido nell’utilizzo quotidiano. Presente anche un processore che assicura prestazioni elevate e un comparto fotografico con un sensore principale di livello professionale. Un dispositivo completo, corredato anche da una ricarica veloce che permette di avere il 100% di autonomia in pochissimo tempo. Insomma, non farti scappare questa opportunità.

Motorola edge 40: scheda tecnica

Anche in questo 2023 Motorola ha voluto fare le cose per bene e lo dimostra questo Motorola edge 40. Rispetto a tanti altri dispositivi della stessa fascia di prezzo offre una scheda tecnica molto più interessante. Vediamola nel dettaglio.

Una delle componenti che ha sempre contraddistinto i telefoni del colosso statunitense è lo schermo. E lo conferma anche questo Motorola Edge 40. Troviamo montato un display curvo pOLED da 6,55" con risoluzione FHD e refresh rate fino a 144Hz. Una frequenza di aggiornamento elevatissima e che rende il dispositivo molto scorrevole e fluido con ogni tipologia di app. Sotto la scocca troviamo l’ottimo processore MediaTek Dimensity 8020 con a supporto 8GB di RAM e ben 256GB di memoria interna. Quanto basta per salvare video, foto e documenti di lavoro.

A proposito di video e foto, lo smartphone è dotato anche di un ottimo comparto fotografico. Nella parte posteriore è presente una doppia fotocamera: il sensore principale è da 50MP con a supporto un obiettivo da 13MP ultra-grandangolare che permette di scattare anche foto macro. La messa a fuoco è automatica e in pochissimi secondi con il punta e scatta riesci a immortalare momenti unici. Non manca il supporto dell’intelligenza artificiale che troviamo nelle varie modalità di scatto presenti nell’app fotocamera. Nella parte posteriore, invece, è presente un sensore da ben 32MP per selfie perfetti in ogni situazione.

La batteria da 4400mAh ti permette di arrivare a fine giornata senza troppi patemi. Grazie alla ricarica TurboPower da 68W bastano poco più di 30 minuti per avere il 100% di autonomia. A bordo troviamo l’ultima versione del sistema operativo e una delle migliori interfacce utente per smartphone Android: semplice e intuitiva.

Motorola edge 40: prezzo, sconto e offerta Amazon

Sconto eccezionale per questo smartphone top di Motorola. Oggi lo troviamo su Amazon a un prezzo di 399€ grazie allo sconto del 33% che fa risparmiare ben 200€ sul prezzo di listino. Per lo smartphone si tratta del minimo storico. C’è anche la possibilità di acquistarlo a rate utilizzando il servizio di Cofidis (per capire come funziona cliccate sulla voce del servizio presente nella pagina prodotto).

