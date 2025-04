Motorola edge 50 Pro, prezzo a picco su Amazon: va comprato oggi

Fonte foto: Motorola

Uno dei trucchi per risparmiare sull’acquisto di uno smartphone top di gamma è molto semplice: bisogna aspettare che esca il nuovo modello per approfittare degli sconti lampo. Ed è esattamente quello che accade oggi con il Motorola Edge 50 Pro, smartphone top uscito sul mercato da oramai un anno, ma caratterizzato da una scheda tecnica al passo con i tempi e da continui aggiornamenti software da parte del brand statunitense che lo rendono ancora uno dei migliori nella sua fascia di prezzo. A maggior ragione oggi che lo trovi in promo a un prezzo mai visto prima.

Lo smartphone top di Motorola, infatti, è disponibile in promo con uno sconto del 47% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi ben 330 euro su quello di listino. Un prezzo eccezionale per un telefono che è in tutto e per tutto un top di gamma: tripla fotocamera posteriore, schermo super fluido e con una risoluzione elevatissima, batteria a ricarica rapida e prestazioni top. Non farti scappare questa occasione imperdibile.

Occasione unica per acquistare uno smartphone top di gamma a metà prezzo. Da oggi su Amazon è disponibile il Motorola Edge 50 Pro a un prezzo di 367,10 euro, frutto dello sconto del 47% presente in pagina che ti fa approfittare del minimo storico. La bontà della promo la si intuisce immediatamente citando un semplice dato: il risparmio netto supera i 330 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

Acquistandolo oggi lo ricevi a casa in pochissimi giorni grazie alla spedizione veloce di Amazon, mentre per il reso gratuito hai a disposizione i classici quattordici giorni assicurati dal sito di e-commerce. Non farti scappare questa ottima opportunità: potrebbe terminare molto presto.

Motorola Edge 50 Pro: le caratteristiche tecniche

La scheda tecnica del Motorola Edge 50 Pro non nasconde segreti: lo smartphone è un top di gamma non fa nulla per nascondersi.

Lo si intuisce subito analizzando le componenti scelte dal produttore statunitense, a partire da uno schermo che trovi su pochi altri telefoni. Lo smartphone Motorola, infatti, è dotato di un display pOLED da 6,67 pollici con risoluzione SuperHD (superiore al FullHD) con refresh rate fino a 144 Hz, uno dei valori più elevati che puoi trovare sul mercato per un telefono. Questo lo rende molto fluido nell’utilizzo di tutti i giorni, soprattutto con le app che si utilizzano maggiormente. Prestazioni ottime grazie al processore Snapdragon 7 Gen 3 con a supporto 12 gigabyte di RAM e 512 gigabyte di memoria interna, quanto basta per installare tutte le app che si vuole e salvare immagini e foto in locale.

Il Motorola Edge 50 Pro cattura l’attenzione anche per quanto riguarda il comparto fotografico. E non potrebbe essere altrimenti grazie alla tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel, obiettivo ultragrandangolare da 13 megapixel e teleobiettivo da 10 megapixel. Una soluzione che oramai si trova solamente su telefoni che costano molto di più. E per i selfie hai a disposizione una fotocamera frontale da ben 50 megapixel. Cosa volere di più da uno smartphone con questo prezzo).

Per chiudere troviamo una batteria da 4500mAh con ricarica rapida da ben 125 W che impiega circa 15 minuti per avere il 100%. Non resterai mai senza carica. Insomma, un telefoni che si candida a essere uno dei best-buy di questi ultimi giorni di aprile.

