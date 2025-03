Motorola edge 50 Pro, prezzo crollato su Amazon: va comprato subito

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Le offerte eccezionali le riconosci subito perché hanno tutte le stesse caratteristiche: un ottimo prodotto, un forte sconto e una durata limitata. E oggi vi parliamo proprio di una di queste offerte eccezionali. Il protagonista è il Motorola edge 50 Pro, smartphone top di gamma uscito sul mercato da un paio di mesi e che oggi trovi in offerta con uno sconto del 46% al prezzo più basso di sempre e risparmi più di 300 euro. Lo paghi praticamente la metà e approfitti di un’occasione più unica che rara: comprare un telefono con caratteristiche uniche allo stesso prezzo di un medio di gamma.

Non stiamo esagerando. Per capirlo basta vedere le componenti principali che compongono questo smartphone. Come ad esempio lo schermo pOLED con risoluzione SuperHD e refresh rate fino a 144 Hz, oppure come la tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel che assicura scatti professionali. Non manca una ricarica super rapida da ben 125 W che ti permette di avere il 100% di autonomia in poco meno di 30 minuti. Insomma, un telefono completo e da oggi a un prezzo eccezionale.

Motorola edge 50 Pro: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’offerta è una di quelle da non farsi scappare per nessun motivo. Da oggi trovi su Amazon il Motorola edge 50 Pro in offerta con uno sconto del 46% che fa crollare il prezzo a 378,60 euro. Il risparmio rispetto a quello di listino supera i 300 euro e questo fa capire la bontà della promo. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che attivi in fase di check-out.

La disponibilità dello smartphone è immediata e lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore. Per il reso gratuito, invece, hai 14 giorni da quando ti viene consegnato. Ti consigliamo di approfittarne immediatamente: le scorte stanno per terminare. Si tratta sicuramente di uno dei migliori smartphone top che puoi acquistare in questa Festa delle Offerte di Primavera.

Motorola edge 50 pro: le caratteristiche tecniche

Il Motorola edge 50 Pro è uno dei telefoni con il miglior rapporto qualità-prezzo che puoi trovare oggi. Del prezzo abbiamo già parlato, ora analizziamo la "qualità" di questo dispositivo.

La qualità è tutta nelle ottime componenti scelte dal brand statunitense, a partire da uno degli elementi che contraddistinguono i telefoni Motorola: lo schermo. Su questo dispositivo è presente un display pOLED da 6,67 pollici con risoluzione SuperHD (superiore anche al FullHD) con refresh rate che tocca i 144 Hz. Questo lo rende super fluido, soprattutto nell’utilizzo di tutti i giorni e con i videogame. Ottimo anche l’audio grazie al supporto al Dolby Atmos. Le prestazioni sono assicurate dall’ottimo processore Snapdragon 7 Gen 3 con 12 gigabyte di RAM e 512 gigabyte di memoria interna a supporto.

Il Motorola edge 50 Pro è anche un cameraphone. E il motivo è semplice: nella parte posteriore trovi una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel, obiettivo ulgrandangolare da 13 megapixel e un teleobiettivo da ben 10 megapixel. Una soluzione che sempre più raramente di trova su smartphone con questo prezzo. E per finire c’è anche una fotocamera frontale da 50 megapixel. Motorola ha impreziosito il sistema fotografico anche con alcune funzionalità di intelligenza artificiale che ti aiutano a migliorare la qualità degli scatti e dei video.

Per chiudere, la batteria è da 4500mAh e arrivi a fine giornata senza troppi patemi. C’è anche il supporto alla ricarica rapida da 125 W che impiega poco meno di 30 minuti per assicurare il 100% di autonomia.

