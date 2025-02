Motorola edge 50 Fusion, sconto mai visto prima: è da comprare subito

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Motorola è uno di quei brand che non ha bisogno di molte presentazioni: ha scritto la storia della telefonia e anche con l’arrivo degli smartphone è riuscita a restare competitiva, nonostante un leggero periodo di appannamento iniziale. In questi anni ha lanciato tanti telefoni molto interessanti, anche nella fascia più ambita dai produttori, quella dei medio di gamma. E oggi in offerta troviamo proprio uno degli smartphone simbolo di questi ultimi anni di grande crescita del brand statunitense: il Motorola edge 50 Fusion. Parliamo di un telefono che si contraddistingue per un design tutt’altro che banale, ma soprattutto per una scheda tecnica senza punti deboli. Fa tutto quello che promette, e anche qualcosa in più.

A catturare l’attenzione, però, è soprattutto il prezzo. Lo smartphone di Motorola, infatti, è disponibile in promo speciale con uno sconto del 39% che ti fa risparmiare ben 150 euro su quello di listino. Si tratta del punto più basso registrato in queste ultime settimane e anche di una delle migliori promo di tutto il web per un telefono con queste caratteristiche. Non approfittarne sarebbe un errore troppo grande.

Motorola edge 50 Fusion: prezzo, offerta e sconto Amazon

Il prezzo sprofonda al minimo storico. Da oggi trovi il Motorola edge 50 Fusion a 242 euro grazie allo sconto del 39% che fa scendere il prezzo al punto più basso di sempre. L’occasione è veramente ottima: risparmi più di 150 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La disponibilità dello smartphone è immediata, tanto che lo puoi ricevere anche in meno di ventiquattro ore (dipende da quando e da dove effettui l’ordine). Per il reso gratuito, invece, hai sempre i soliti quattordici giorni di tempo, quanto basta per capire tutte le funzionalità e le potenzialità di questo telefono Motorola.

Motorola edge 50 Fusion: le caratteristiche tecniche

Cosa rende il Motorola edge 50 Fusion uno dei telefoni della fascia media da acquistare oggi? L’ottimo connubio tra design e scheda tecnica. Motorola ha progettato e realizzato un telefono con bordi arrotondati e un alloggiamento della fotocamera quasi impercettibile che rende il design armonico. Ma non solo. Il telefono è anche maneggevole, nonostante uno schermo dalle forme generose. Partiamo proprio dal display pOLED da 6,7 pollici e con una risoluzione FHD per godersi al meglio ogni contenuto. Le caratteristiche dello schermo non finiscono di certo qui: la frequenza di aggiornamento arriva fino a 144 Hz per una maggiore fluidità nell’utilizzo quotidiano. Prestazioni sempre al top grazie al processore Snapdragon 7 Gen 2 con a supporto 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna.

Motorola non ha cercato compromessi nemmeno per quanto riguarda il comparto fotografico. Nella parte posteriore è presente una doppia fotocamera con ottimi sensori. L’obiettivo principale è da 50 megapixel e a supporto c’è un sensore ultra-grandangolare da 13 megapixel da utilizzare anche per le foto macro. Una soluzione versatile e che ti permette di scattare foto e registrare video in ogni situazione. Per i selfie, invece, è presente una fotocamera da 32 megapixel. Non mancano algoritmi di intelligenza artificiali che ti supportano nell’editing delle immagini.

Chiudiamo con l’ottima batteria da 5.000mAh con supporto alla ricarica super rapida da 68 W che permette di ricaricare il telefono in poco più di 30 minuti.

