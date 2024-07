Motorola Edge 50 Fusion, con l'offerta Amazon è un'occasione

Fonte foto: Motorola

Tra i prodotti più recenti del catalogo di Motorola c’è il nuovo Motorola Edge 50 Fusion, un device che va a posizionarsi nella fascia intermedia del mercato e che, grazie a una scheda tecnica che rinuncia a tutto il superfluo, porta nelle mani degli utenti uno smartphone concreto, pronto ad accompagnarli nella vita di tutti i giorni e non solo.

A questo si aggiunge un prezzo davvero da non sottovalutare che grazie alle ottime offerte su Amazon è ancora più basso, arrivando poco sotto ai 350 euro e con sconto del genere acquistare un nuovo smartphone non è mai stato così semplice.

Motorola Edge 50 Fusion – Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 – Versione 12/512 GB

Motorola Edge 50 Fusion: scheda tecnica

Motorola Edge 50 Fusion ha uno schermo pOLED da6,7 pollici, con risoluzione FHD+ (1.080×2.400 pixel), refresh rate variabile fino a 144 Hz e 1.600 nit di luminosità di picco. A protezione dello schermo un vetro Corning Gorilla Glass 5.

Il processore è un Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 con 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna, non espandibile. Con la funzione RAM Boost l’utente può espandere la RAM in dotazione attingendo alla memoria interna dello smartphone, se disponibile.

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 50 MP con autofocus veloce PDAF e stabilizzatore ottico dell’immagine (OIS) e un sensore ultra-grandangolare da 13 MP. La fotocamera frontale è da 13 MP.

Come già visto sui Motorola Edge 50 Ultra e Motorola Edge 50 Pro, anche questo dispositivo può accedere alle funzionalità di Moto AI, con diverse impostazioni per migliorare in post produzione le foto scattate.

Tra le opzioni di connettività abbiamo il 5G, il WiFi 6, il Bluetooth 5.2, il chip per l’NFC, l’USB-C 2.0 e le varie tecnologie per la geolocalizzazione tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS e NAVIC. Il comparto audio comprende due speaker certificati Hi-Res Audio, compatibili anche con Dolby Atmos.

La batteria è da 5.000 mAh con ricarica rapida cablata a 68 W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente My UX.

Questo smartphone è certificato IP69 ed è quindi in grado di resistere alla polvere e all’acqua anche in caso di immersioni. Presente infine la certificazione Pantone che attesta che lo schermo e le fotocamere in dotazione a questo device rispettano i requisiti di Pantone LLC per una riproduzione dei colori il più fedele possibile alla realtà.

Motorola Edge 50 Fusion: l’offerta su Amazon

Il Motorola Edge 50 Fusion ha un prezzo di listino di 449 euro ma, grazie alle offerte su Amazon, per le prossime ore si può portare a casa questo device a 344,99 euro (-23%, -104,01 euro) uno sconto più che interessante che permette di acquistare uno dei prodotti più recenti di Motorola a un prezzo davvero incredibile.

