Motorola Edge 50 Fusion, con gli sconti Amazon il prezzo è imbattibile

Fonte foto: Motorola

Tra gli smartphone di fascia media più apprezzati in assoluto dai consumatori, c’è sicuramente il Motorola Edge 50 Fusion, un’opzione caratterizzata da un buon comparto hardware e un prezzo accessibile.

Un device molto interessante che si rivolge a quegli utenti che vogliono un prodotto di qualità, puntando anche al risparmio ma senza sacrificare troppo le prestazioni del proprio smartphone, garantite in questo caso da un ottimo processore Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 con 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna.

Con le offerte su Amazon il prezzo di questo dispositivo scende parecchio sotto i 300 euro rendendolo un prodotto ancora più interessante.

Motorola Edge 50 Fusion – Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 – Versione 12/512 GB

Motorola Edge 50 Fusion: scheda tecnica

Il Motorola Edge 50 Fusion è arrivato sul mercato con uno schermo pOLED da 6,7 pollici, con risoluzione FHD+ (1.080×2.400 pixel), refresh rate variabile fino a 144 Hz e una luminosità di picco fino a 1.600 nit. A protezione dello schermo un robusto vetro Corning Gorilla Glass 5.

Il processore in dotazione è uno Snapdragon 7s Gen 2 prodotto da Qualcomm a cui si affiancano 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna, non espandibile. Grazie alla funzione RAM Boost, inoltre, è possibile ottenere RAM aggiuntiva attingendo alla memoria interna dello smartphone.

Il comparto fotografico è composto da due fotocamere: la principale da 50 MP con autofocus veloce PDAF e stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e una ultra-grandangolare da 13 MP. La fotocamera anteriore è da 13 MP.

Restando sempre sul comparto fotografico è utile segnalare la presenza di Moto AI, che può essere utilizzato per accedere a diverse impostazioni per migliorare gli scatti in post produzione. Tra i vari strumenti ci sono Magic Editor, Gomma magica (per cancellare un qualsiasi elemento dalle immagini scattate) ed Elimina sfocatura

Per quanto riguarda le connessioni ci sono il 5G, il WiFi 6, il Bluetooth 5.2, l’NFC, l’USB-C 2.0 e i diversi sistemi per la geolocalizzazione dell’utente tramite satelliti. Il comparto audio è composto da due speaker certificati Hi-Res Audio, compatibili anche con Dolby Atmos.

La batteria è da 5.000 mAh con ricarica rapida via cavo da 68 W. Il sistema operativo è Android 15 con interfaccia utente personalizzata My UX.

Altra particolarità di questo device è la certificazione Pantone che attesta che schermo e fotocamere rispettano i requisiti di Pantone LLC per una riproduzione dei colori il più fedele possibile alla realtà.

Infine, il Motorola Edge 50 Fusion è certificato IP69, ed è dunque in grado di resistere alla polvere e all’acqua anche in caso di brevi immersioni.

Motorola Edge 50 Fusion: l’offerta su Amazon

Il Motorola Edge 50 Fusion nella versione 12/512 GB ha un prezzo di listino di 449 euro ma, grazie alle offerte su Amazon, per le prossime si scende a 266,90 euro (-41%, -182,10 euro) un’ottima offerta che bisogna davvero cogliere al volo senza pensarci troppo.

