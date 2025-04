Fonte foto: Motorola

Motorola arricchisce la sua gamma di smartphone per la fascia media con il debutto ufficiale del nuovo Motorola Edge 60 Fusion, erede di Edge 50 Fusion. Il nuovo modello sarà disponibile in Italia nel corso delle prossime settimane. Si tratta di un modello molto interessante con cui Motorola punta a conquistare la fascia media del mercato.

Rispetto alla generazione precedente, il prezzo di listino cala, rendendo lo smartphone più accessibile. Motorola, però, ha scelto di realizzare due varianti di Edge 60 Fusion. In Europa arriverà quella meno interessante, con un chip dello scorso anno e una batteria meno capiente.

Motorola Edge 60 Fusion: caratteristiche

Il Motorola Edge 60 Fusion è uno smartphone di fascia media che arriva sul mercato proponendo una buona scheda tecnica. Tra le specifiche troviamo il SoC MediaTek Dimensity 7300, con supporto alla connettività 5G, che viene affiancato a varie combinazioni di RAM (8 oppure 12 GB) e storage (256 GB oppure 512 GB) e da una batteria da 5.200 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 68 W.

Le specifiche indicate riguardano la versione dello smartphone destinata al mercato europeo. In altri mercati, infatti, il nuovo Motorola Edge 60 Fusion arriverà con il più recente Dimensity 7400 e con una batteria da 5.500 mAh. Si tratta di una scelta che, inevitabilmente, farà discutere e che limita, almeno in parte, il potenziale dello smartphone di Motorola.

Lo smartphone è dotato di un display P-OLED (con bordi curvi su tutti e quattro i lati) da 6,67 pollici di diagonale con risoluzione Full HD+ e refresh rate massimo di 120 Hz. Il display è protetto da Gorilla Glass 7i e certificato Pantone. Il comparto fotografico, invece, include una doppia fotocamera posteriore, con sensore principale Sony Lytia 700C e sensore ultra-grandangolare/macro da 13 Megapixel.

La fotocamera anteriore è da 32 Megapixel. La scheda tecnica del nuovo mid-range di Motorola include anche il supporto Dual SIM, anche con eSIM, il chip NFC, e le certificazioni IP68/IP69 e MIL-STD-810H. Il sistema operativo è Android 15 con Moto AI, L’azienda garantirà 3 major update per il suo nuovo mid-range.

Motorola Edge 60 Fusion: prezzo e disponibilità

Il nuovo Motorola Edge 60 Fusion sarà disponibile in Italia nel giro di poche settimane. Al momento, non c’è ancora una data ufficiale anche se Motorola ha confermato l’avvio delle vendite per la seconda metà del mese di aprile. Per quanto riguarda il prezzo di lancio, il nuovo mid-range sarà disponibile con un listino di 379 euro per la versione 8/256 GB (Edge 50 Fusion partiva da 449 euro). Arriveranno anche varianti con 12 GB di memoria RAM e 512 GB di storage. I dettagli completi in merito alla commercializzazione italiana dello smartphone saranno svelati successivamente.