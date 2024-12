Primi rumor su Motorola Moto G15: come sarà il low cost di Lenovo

Fonte foto: Motorola

Uno dei punti di forza della gamma Motorola è rappresentato dagli smartphone di fascia bassa che rendono il brand di Lenovo un vero e proprio punto di riferimento sul mercato. Ad arricchire l’offerta di smartphone low cost di Motorola sta per arrivare un nuovo modello: è quasi tutto pronto, infatti, per il debutto del nuovo Motorola Moto G15 che andrà a rimpiazzare il Moto G14 (in foto). I primi rumor sulle specifiche tecniche del dispositivo sono stati pubblicati dal leaker Sudhanshu su X.

Motorola Moto G15: come sarà

Il nuovo Motorola Moto G15, stando alle indiscrezioni, dovrebbe arrivare sul mercato con un display IPS LCD da 6,72 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 60 Hz. Sotto la scocca, invece, ci sarà il SoC MediaTek Helio G81 Extreme, affiancato da varie combinazioni di RAM e storage (come da tradizione per Motorola, il quantitativo effettivo di RAM e storage cambierà in base al mercato).

La fonte conferma l’esistenza della versione con 8 GB di memoria RAM e 256 GB di storage (non è chiaro, però, che tipo di modulo di memoria sarà utilizzato, probabilmente saranno moduli UFS 2.2). Il chip, non ancora ufficializzato da MediaTek, dovrebbe essere un’evoluzione del G81 Ultra proposto dal POCO C75 e non avrà un modem 5G, ma solo connessione 4G (come su tutti gli altri chip della linea Helio).

Confermata la presenza di una batteria da 5.200 mAh, con possibilità di ricarica cablata Turbo Power fino a 18 W. Lo smartphone avrà una doppia fotocamera posteriore, con un sensore principale da 50 Megapixel e un sensore secondario da 5 Megapixel, oltre a una fotocamera anteriore da 5 Megapixel.

Le connessioni disponibili, oltre al 4G (Dual SIM), saranno il Wi-Fi Dual Band, il Bluetooth 5.4, il chip NFC e il jack audio da 3,5 mm. Ci sarà anche un sensore di impronte digitali laterale. Lo smartphone misurerà 165,7 x 76 x 8,17 mm per un peso di 190 grammi e sarà certificato IP54. La scocca posteriore sarà realizzata in pelle vegana, con possibilità di scegliere tra le colorazioni Verde e Grigio. Il sistema operativo sarà Android 15.

Motorola Moto G15: quando arriva

Il nuovo smartphone di Motorola è vicino al debutto. La distribuzione dovrebbe partire nelle prime settimane del 2025 e lo smartphone arriverà anche in Italia. Il prezzo del nuovo Motorola Moto G15 sarà in linea con quello del G14, arrivato in Italia con un prezzo di listino di 149 euro nella sola variante con 4 GB di RAM e 128 GB di storage. Il G15 potrebbe costare un po’ di più nel caso in cui Motorola dovesse decidere di portare sul mercato italiano una variante con più RAM e storage.