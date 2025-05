Fonte foto: Motorola

Acquistare uno smartphone davvero low cost diventa più facile: con la nuova offerta Amazon, infatti, è ora possibile sfruttare uno sconto del 39% sull’ottimo Motorola Moto G05 che diventa un vero e proprio punto di riferimento del mercato per chi cerca un dispositivo economico.

Grazie alla promo in corso, infatti, il dispositivo è ora disponibile con un prezzo scontato di 86 euro. Si tratta del nuovo minimo storico per il dispositivo. Considerando le buone specifiche, il modello è oggi un best buy della fascia bassa del mercato.

Per accedere subito all’offerta basta premere sul banner qui di sotto. La promo in corso, valida solo per un breve periodo, è disponibile per due diverse colorazioni del dispositivo.

Motorola Moto G05 – MediaTek Helio G81 Extreme – 4/128 GB

Motorola Moto G05: la scheda tecnica

La scheda tecnica del Motorola Moto G05 comprende un display IPS LCD da 6,67 pollici, con risoluzione HD+ e refresh rate massimo di 90 Hz. A gestire il funzionamento del dispositivo, invece, c’è il SoC MediaTek Helio G81 Extreme, un’ottima soluzione per la fascia di prezzo.

La versione in offerta del dispositivo è dotata di 4 GB di memoria RAM e 128 GB di storage. Si tratta di una configurazione più che sufficiente per soddisfare le esigenze degli utenti alla ricerca di un modello molto economico ma completo.

Uno dei punti di forza del Motorola Moto G05 è rappresentato dall’autonomia. Lo smartphone integra una batteria da 5.200 mAh e può garantire un’autonomia superiore alla media. La ricarica cablata avviene con una potenza massima di 18 W.

A completare la scheda tecnica dell’entry level di Motorola troviamo il supporto Dual SIM (senza, però, la possibilità di utilizzare le eSIM) e la certificazione IP54. Da segnalare anche una fotocamera posteriore da 50 Megapixel e una fotocamera anteriore da 8 Megapixel.

Il sistema operativo è Android 15. Lo smartphone include anche un jack audio da 3,5 mm e può contare su di un sensore di impronte digitali, posizionato lateralmente, oltre che sul chip NFC per i pagamenti. Le dimensioni sono pari a 165,7 x 76 x 8,2 mm mentre il peso è di 188 grammi.

Motorola Moto G05: l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Motorola Moto G05 con un prezzo scontato di 86 euro. Lo smartphone è, a tutti gli effetti, il best buy della fascia bassa proponendo una buona scheda tecnica a un prezzo davvero contenuto. Per accedere alla promo, valida solo per un breve periodo, basta premere sul banner qui di sotto.

Motorola Moto G05 – MediaTek Helio G81 Extreme – 4/128 GB