Motorola razr 40 al minimo storico: prezzo mai visto prima

Uno stile unico che lo rende riconoscibilissimo in ogni momento. Stiamo parlando del Motorola razr 40, una delle ultime creazioni dell’azienda statunitense e uno dei pochi smartphone pieghevoli disponibili sul mercato. Un telefono molto particolare e che riconosci immediatamente. Il telefono, infatti, riprende il design dei telefoni a conchiglia dei primi anni del 2000 e lo adatta alle tecnologie attuali. Una volta completamente aperto è dotato di uno schermo pieghevole da ben 6,9 pollici ad alta risoluzione e con un refresh rate elevatissimo. Uno smartphone che oggi trovi anche a un super prezzo grazie all’offerta di fine anno di Amazon. Grazie allo sconto del 31% risparmi quasi 300 euro e puoi anche dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio presente nella pagina prodotto. Per acquistarlo spedito e consegnato da Amazon basta cliccare su questo link.

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche c’è poco da dire. Il Motorola razr 40 è uno smartphone top in tutto e per tutto. A partire dall’ottimo processore Snapdragon nascosto sotto la scocca, fino alla doppia fotocamera con sensore principale professionale da ben 64 megapixel. E la batteria ti accompagna fino a fine giornata senza troppi problemi o intoppi. Insomma, se stavate aspettando la promo giusta per acquistare uno smartphone pieghevole, l’offerta è questa qui.

Motorola razr 40: prezzo, offerta e sconto Amazon

Sconto eccezionale per il Motorola razr 40. Oggi lo trovi in offerta con un super sconto del 31% che fa crollare il prezzo a 621,26 euro. Si tratta del minimo storico dell’ultimo periodo e risparmi quasi 300 euro sul prezzo di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero: 12 rate da 51,78 euro al mese (il servizio è messo a disposizione da Amazon). Non finisce qui. La disponibilità è immediata e la consegna avviene in tempi record. Per fare il reso gratuito hai tempo fino al 31 gennaio 2024. Una delle migliori promo di fine anno, non perdere questa opportunità.

Motorola razr 40: la scheda tecnica

Design compatto a conchiglia e un touch&feel premium grazie alla pelle vegana. Il Motorola razr 40 non lascia nulla al caso, nemmeno i più piccoli dettagli. Uno smartphone che viene dal futuro e che è realizzato con materiali ottimi e super resistenti, testati ore e ore in laboratorio.

Analizziamo nel dettaglio la scheda tecnica. Partiamo dall’elemento più importante di questo smartphone: lo schermo. Il Motorola razr 40 è dotato di uno schermo pieghevole che una volta completamente aperto ha una diagonale da 6,9 pollici. Il pannello pOLED ha una risoluzione FHD e neri profondissimi. La frequenza di aggiornamento raggiunge i 144 Hz e si nota la differenza soprattutto nell’uso quotidiano con le app social e i videogame. Il supporto all’HDR10+ permette di godere al meglio di film e serie TV. Nella parte esterna è presente un secondo display da 1,5 pollici con le informazioni principali: data, orario e notifiche. Riempi le tue giornate con l’audio spaziale di livello cinematografico. Sotto la scocca trovi l’ottimo processore Snapdragon 7 Gen 1 con a supporto 8GB di RAM e 256GB di memoria interna.

Anche il comparto fotografico è di livello assoluto. La fotocamera principale è da ben 64 megapixel ed è coadiuvata da un sensore ultra-grandangolare da 13 megapixel. La fotocamera per i selfie è da ben 32 megapixel. Grazie al suo design a conchiglia puoi dai libero sfogo alla tua creatività e non manca il supporto dell’intelligenza artificiale.

La batteria da 4200 mAh ti accompagna fino a fine giornata e nel momento del bisogno puoi chiedere aiuto alla ricarica rapida.

