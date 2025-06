Il Motorola Razr 60 diventa sempre più interessante: grazie a uno sconto del 30% su Amazon, infatti, lo smartphone diventa il pieghevole giusto su cui puntare.

La promozione in corso consente l’acquisto del dispositivo al prezzo scontato di 699 euro invece di 999 euro. Il modello è venduto e spedito da Amazon ed è disponibile anche con pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi.

Per sfruttare l’offerta basta premere sul box qui di sotto. La promozione è valida solo per un breve periodo di tempo.

Motorola Razr 60

La scheda tecnica del Motorola Razr 60 comprende un display pieghevole con pannello LTPO AMOLED da 6,9 pollici, caratterizzato da risoluzione Full HD+ e refresh rate massimo di 120 Hz.

Lo smartphone è dotato anche di un display esterno, con pannello AMOLED da 3,6 pollici con risoluzione di 1056 x 1066 pixel e refresh rate di 90 Hz. In questo modo, è possibile utilizzare Razr 60 anche da chiuso.

A gestire il funzionamento del dispositivo c’è il SoC MediaTek Dimensity 7400X, ottimizzato per l’utilizzo con smartphone dotati di un display pieghevole e un display esterno.

Tra le specifiche tecniche troviamo 8 GB di memoria RAM e 256 GB di storage interno oltre a una batteria da 4.500 mAh, con supporto alla ricarica cablata da 30 W e alla ricarica wireless da 15 W.

Il comparto fotografico include una doppia fotocamera posteriore, con sensore principale da 50 Megapixel e sensore ultra-grandangolare da 13 Megapixel, e una fotocamera anteriore da 32 Megapixel.

Lo smartphone di Motorola è dotato anche di un sensore di impronte digitali laterale. Da segnalare il supporto Dual SIM, con la possibilità di sfruttare anche le eSIM, e la certificazione IP48.

Lato software, il Motorola Razr 60 è dotato del sistema operativo Android 15, con aggiornamento in arrivo ad Android 16. Il sistema operativo è ottimizzato per sfruttare il display pieghevole e il display esterno.

Le dimensioni dello smartphone, da piegato, sono pari a 88.1 x 74 x 15.9 mm mentre da aperto sono pari a 171.3 x 74 x 7.3 mm. Il peso complessivo è di 188 grammi.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Motorola Razr 60 con un prezzo scontato di 699 euro e con la possibilità di pagare anche in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi, in modo da dilazionare la spesa. Il modello è venduto e spedito da Amazon ed è acquistabile qui di sotto. L’offerta garantisce agli utenti interessati all’acquisto di un pieghevole di poter assicurarsi il Razr 60 al prezzo minimo storico.

Motorola Razr 60

