Sconto esagerato, ecco lo smartphone pieghevole da comprare oggi

Gli smartphone pieghevoli sono sicuramente una delle novità più importanti del mondo della telefonia degli ultimi anni. Non sono ancora tantissime le aziende che ci hanno investito pesantemente e tra queste c’è sicuramente Motorola. Il brand statunitense ha portato sul mercato la sua idea di telefono pieghevole: design a conchiglia che richiama i cellulari dei primi anni 2000 e doppio schermo per rendere più immediato l’utilizzo. Tra i modelli top disponibili sul mercato c’è sicuramente il Motorola RAZR 40 Ultra, dotato di una scheda tecnica molto interessante e adatto a fare qualsiasi cosa, dallo scattare immagini con una qualità elevatissima, al vedere film e serie TV mentre sei in viaggio.

La notizia importante di oggi, però, riguarda l’offerta disponibile su Amazon per lo smartphone pieghevole di Motorola. Infatti, grazie alla promo lampo lo trovi al minimo storico e con uno sconto eccezionale del 50%. Avete capito bene: solo per oggi lo paghi la metà e risparmi ben 600 euro sul prezzo di listino. Un vero affare per un telefono che, oltre a essere pieghevole, ha le migliori componenti disponibili sul mercato, a partire dal processore e dal comparto fotografico. Se sei un amante delle novità e vuoi testare con mano un telefono con schermo pieghevole, il Motorola RAZR 40 Ultra è la miglior scelta che puoi fare oggi.

Motorola RAZR 40 Ultra in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Una promo da cogliere al volo. Solo per oggi trovi il Motorola RAZR 40 Ultra in offerta a un prezzo di 599,99 euro grazie allo sconto del 50%. Lo paghi praticamente la metà risparmiando ben 600 euro sul prezzo di listino e approfittando del minimo storico sul sito di e-commerce e tra i migliori prezzi di tutto il web. La disponibilità è immediata e la consegna avviene anche in meno di ventiquattro ore se lo acquisti immediatamente. Puoi testarlo con tutta calma: per il reso gratuito i giorni a disposizione sono quattordici. Infine, puoi anche approfittare della possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis.

Motorola RAZR 40 Ultra: le caratteristiche tecniche

Il Motorola RAZR 40 Ultra è uno smartphone che cattura subito la tua attenzione. E lo fa grazie a un design veramente unico. Ricorda i telefoni a conchiglia dei primi anni 2000 e ha lo stesso sistema di apertura. All’interno, però, c’è un unico grande schermo pOLED da 6,9 pollici ad alta risoluzione e con refresh rate che arriva fino a 165 Hz, un vero record nel settore e che rende l’utilizzo ancora più immediato. Le novità di questo smartphone non finiscono qui: esternamente è presente un altro display, questa volta da 3,6 pollici. Uno schermo che puoi utilizzare per accedere velocemente alle app che utilizzi maggiormente, oppure personalizzarlo con intelligenti widget sviluppati da Motorola. La potenza è assicurata dal processore Snapdragon 8+ Gen 1 supportato da 8 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna.

Anche il comparto fotografico è molto interessante. Solitamente non è uno dei punti di forza degli smartphone pieghevoli, ma sul Motorola RAZR 40 Ultra trovi nella parte posteriore un sensore principale da 12 megapixel con stabilizzazione ottica dell’immagine e un obiettivo ultragrandangolare da 13 megapixel che puoi utilizzare anche per le foto macro. Nella parte interna dello smartphone, invece, trovi un sensore da 32 megapixel da utilizzare per i selfie e le videochiamate.

La batteria ti permette di arrivare a fine giornata abbastanza agilmente e grazie alla ricarica rapida hai il 100% di autonomia in pochissimo tempo. A questo prezzo è lo smartphone pieghevole da acquistare. oggi.

