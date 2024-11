Motorola RAZR 40 Ultra, il prezzo crolla per sempre: oggi costa la metà

Lo smartphone pieghevole di Motorola è in promo con uno sconto del 52% e risparmi centinaia di euro. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

Gli smartphone pieghevoli in questi ultimi anni hanno fatto dei passi da gigante e il merito è degli investimenti fatti da quelle poche aziende che hanno creduto fin dall’inizio in questa nicchia di mercato. E tra queste aziende rientra sicuramente Motorola che in questi anni ha lanciato diversi modelli, tutti con caratteristiche e un design unici. Come ad esempio il Motorola RAZR 40 Ultra che, oltre a essere pieghevole, ha anche una scheda tecnica da smartphone premium: prestazioni ottime, resistente, doppio schermo e un comparto fotografico da vero top di gamma.

Oggi, però, non siamo qui a tessere le lodi delle performance dello smartphone Motorola, ma per parlare dell’offerta eccezionale disponibile su Amazon. Il telefono pieghevole è in promo con uno sconto del 52% che fa crollare il prezzo e lo paghi meno della metà, risparmiando più di 600 euro sul prezzo di listino. Uno sconto mai visto prima e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Non approfittarne sarebbe un grandissimo errore.

Motorola RAZR 40 Ultra

Motorola RAZR 40 Ultra in offerta su Amazon: prezzo e sconto

L’offerta è veramente sensazionale. Da oggi trovi il Motorola RAZR 40 Ultra con uno sconto del 52% che fa scendere il prezzo a soli 580,29 euro, il punto più basso mai registrato su Amazon. Per capire la bontà dell’offerta basta citare un dato: acquistandolo oggi risparmi più di 600 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 116,22 euro utilizzando il servizio presente nella pagina prodotto. La disponibilità è immediata e la consegna avviene in tempi rapidissimi. Per il reso gratuito hai tempo fino al 15 gennaio 2025, quindi puoi decidere di acquistarlo oggi e di regalarlo per Natale.

Motorola RAZR 40 Ultra

Motorola RAZR 40 Ultra: le caratteristiche tecniche

Oltre a una scheda tecnica che non teme confronti, il Motorola RAZR 40 Ultra cattura l’attenzione soprattutto per il design. Il brand statunitense ha recuperato il design a conchiglia dei vecchi Motorola RAZR e lo ha traslato sugli smartphone pieghevoli. Il risultato è un telefono unico, bello da vedere e comodo da utilizzare, grazie alle dimensioni compatte e al doppio schermo che ne facilita l’utilizzo.

Parliamo proprio dei display. Il Motorola RAZR 40 Ultra ha un display pieghevole da 6,9 pollici ad altissima risoluzione e con un refresh rate che arriva fino a 165 Hz, il che lo rende anche più fluido nell’utilizzo quotidiano. Esternamente è presente un secondo display da 3,6 pollici che puoi sfruttare per gestire velocemente le app che utilizzi maggiormente, come ad esempio quelle social o per lo streaming musicale. Lo puoi anche personalizzare con widget sviluppati appositamente. Performance ottime assicurate dal processore Snapdragon 8 Plus Gen 1 con a supporto 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna.

Molto interessante anche il comparto fotografico. Nella parte esterna trovi un doppio sensore con fotocamera principale da 12 megapixel e obiettivo ultra-grandangolare da 13 megapixel, entrambi con stabilizzazione ottica dell’immagine, per scatti perfetti anche in movimento. La selfie cam, invece, è da 32 megapixel.

La batteria ti accompagna per tutto il giorno senza troppi problemi e nel momento del bisogno puoi chiedere aiuto alla ricarica rapida da 30W che impiega pochi minuti per darti ore e ore di autonomia.

Motorola RAZR 40 Ultra