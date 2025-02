Motorola Razr 50 Ultra, sconto speciale su Amazon: prezzo in picchiata

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Motorola è una delle prime aziende ad aver puntato sugli smartphone pieghevoli. E lo ha fatto in modo convinto, lanciando di anno in anno modelli sempre più raffinati e potenti. Il risultato finale di questo lavoro lo si può vedere nel Motorola Razr 50 Ultra, smartphone che raccoglie tutte le innovazioni di questi ultimi anni e le fonde in uno smartphone dal design ricercato e dall’ottima scheda tecnica. Un telefono con un design a conchiglia che ricorda i telefoni dei primi anni 2000, ma che nasconde un’anima tech come dimostrano i due display, le fotocamere professionali e l’ottimo processore.

Oggi, però, non siamo qui per decantare solamente le caratteristiche tecniche dello smartphone pieghevole di Motorola, ma soprattutto per parlare dell’ottima offerta disponibile su Amazon. Il Motorola Razr 50 Ultra, infatti, è disponibile con uno sconto eccezionale del 41% che fa crollare il prezzo e risparmi quasi 500 euro su quello di listino. Una delle migliori promo che puoi trovare oggi sul web per un telefono con queste caratteristiche. Ti consigliamo di approfittarne immediatamente: potrebbe terminare da un momento all’altro.

Motorola Razr 50 Ultra: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’offerta è straordinaria e per capirlo basta analizzare i singoli numeri. Da oggi trovi il Motorola Razr 50 Ultra in promo con uno sconto del 41% che fa crollare il prezzo a 708,38 euro. Un prezzo sicuramente elevato, ma molto inferiore rispetto ai competitor più diretti. E stiamo sempre parlando di un telefono top di gamma con schermo pieghevole. Il risparmio netto sfiora i 500 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate. Inoltre, acquistando oggi lo smartphone di Motorola, ricevi un abbonamento per sessanta giorni ad Audible, la piattaforma dedicata agli audiolibri e ai podcast in esclusiva di Amazon.

La disponibilità dello smartphone pieghevole è immediata e lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore (dipende da dove e da quando effettui l’ordine). Per il reso gratuito, invece, hai quattordici giorni di tempo da quando lo ricevi a casa.

Motorola Razr 50 Ultra: le caratteristiche tecniche

Lo schermo pieghevole non è l’unica caratteristica che contraddistingue il Motorola Razr 50 Ultra. Il brand statunitense ha fatto un ottimo lavoro per dotare il suo telefono di punta delle migliori componenti del momento, a partire dall’ottimo processore Snadpragon 8s Gen 3 che permette di utilizzare qualsiasi tipologia di app senza troppi problemi. A supporto anche 12 gigabyte di RAM e 512 gigabyte di memoria interna. Il potente processore supporta anche i più avanzati strumenti di intelligenza artificiale: a bordo trovi l’assistente Google Gemini e tante funzioni utili per la vita di tutti i giorni. Puoi modificare le immagini in pochissimi secondi, oppure farti aiutare dallo smartphone nella traduzione in tempo reale di testi o immagini. Un telefono proiettato già nel futuro.

L’elemento più interessante resta, però, lo schermo. Nella parte interna è presente un display pOLED che, una volta completamente aperto, diventa da 6,9 pollici con una risoluzione FHD e un refresh rate che raggiunge un picco di 165 Hz, uno dei valori più elevati che puoi trovare in uno smartphone. Lo schermo esterno, invece, è da ben 4 pollici e puoi farci veramente di tutto, dallo scattare foto all’interagire con le app che utilizzi maggiormente.

Rispetto ai modelli precedenti, Motorola ha investito molto anche sul comparto fotografico. Nella parte esterna trovi un sensore principale da 50 megapixel e una obiettivo ultragrandangolare sempre da 50 megapixel. La qualità dei video e delle immagini è molto elevata, anche grazie all’intervento in tempo reale dell’intelligenza artificiale. La fotocamera interna, invece, è da 32 megapixel. Un sistema professionale che non trovi in altri smartphone pieghevoli.

Chiudiamo con la batteria da 4000mAh con cui arrivi a fine giornata senza troppi problemi. La ricarica rapida ti permette di avere il 100% di autonomia in una trentina di minuti,

